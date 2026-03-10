आसमान में दिखा रहस्यमयी गोला! वैज्ञानिकों की आंखों में धूल झोंककर घर की छत से टकराया आसमानी पत्थर

Mysterious Fireball Over Europe: इस समय अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है. 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल ने पहला हमला किया था, तब से लेकर अब तक चारों तरफ मिसाइल, ड्रोन और बम धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है. इसी बीच बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों ने आसमान में एक अद्भुत नजारा देखा. यह एक बेहद चमकदार फायरबॉल (Fireball) था, जो दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर तेजी से भाग रहा था. यह रोशनी करीब 6 सेकंड तक टिकी रही और फिर टुकड़ों में बंटकर गायब हो गई. अब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं.

क्या था वह नजारा?

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के अनुसार, यह घटना रात करीब 9:15 बजे हुई. कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एक तेज रोशनी को आसमान चीरते हुए देखा, जिसके पीछे धुएं की एक लंबी लाइन थी. कई लोगों ने इसके साथ एक धमाके जैसी आवाज (Sonic Boom) सुनने का भी दावा किया है. यह नजारा इतना भव्य था कि हजारों लोगों ने इसे अपने कैमरों में कैद किया है. कोई इसे अंतरिक्ष का कचरा तो कोई दुर्लभ उल्कापिंड बता रहा है.

वैज्ञानिकों की क्या है राय?

एस्ट्रोनॉमर्स ने इस घटना की जांच के लिए फायरबॉल नेटवर्क के कैमरों का डेटा खंगाला है. शुरुआती जांच में कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं. जैसे इस आग के गोले का रंग नीला-हरा था. वैज्ञानिकों के अनुसार, हरा रंग यह संकेत देता है कि इसमें मैग्नीशियम या निकेल की मात्रा अधिक थी. इस गोले ने करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री मारी थी. इसकी ऊंचाई जमीन से करीब 100 किलोमीटर बताई जा रही है. इसके साथ ही यह गोला 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर आकर गायब हो गया.

क्या यह एलियन शिप था या स्पेस कचरा?

इंटरनेट पर लोग इसे 'UFO' या 'एलियन' से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे खारिज कर दिया है. उन्होंने संभावना जताई है कि यह किसी पुराने सैटेलाइट का हिस्सा हो सकता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में लौटते समय जल गया. लेकिन वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक बोलाइड (Bolide) था. यह एक ऐसा उल्कापिंड होता है, जो वायुमंडल में घुसते ही फट जाता है.

जर्मनी में गिरा 'आसमानी पत्थर'

इस घटना ने तब लोगों को और डरा दिया, जब जर्मनी के कोब्लेंज (Koblenz) शहर से एक चौंकाने वाली खबर आई. यहां गुल्स जिले में एक उल्कापिंड (Meteorite) का टुकड़ा एक घर की छत को चीरता हुआ सीधे बेडरूम के फर्श पर जा गिरा. छत और फर्श की टाइलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन खुशकिस्मती से उस वक्त कमरे में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी को चोट नहीं आई. पुलिस और वैज्ञानिकों ने वहां से जो टुकड़े बरामद किए हैं, उन्हें हैमर स्टोन कहा जा रहा है क्योंकि ये इंसानी ढांचे से टकराए हैं.

क्या यह वहीं उल्कापिंड था?

वैज्ञानिकों के लिए यह कह पाना अभी भी मुश्किल है. अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में यह क्या था. लेकिन जर्मनी के पश्चिम में स्थित कोब्लेंज शहर में एक घर पर उल्कापिंड के छोटे-छोटे टुकड़े गिरने की खबर है. अच्छी बात यह है कि किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है. वैज्ञानिक अब भी इस आग के गोले की ट्रैजेक्टरी (रास्ते) का पता लगा रहे हैं. जिससे यह जाना जा सके कि क्या इसका कोई अवशेष (Meteorite) जमीन पर गिरा है. अगर इसके टुकड़े मिलते हैं, तो यह सौर मंडल के रहस्यों को समझने में बड़ी मदद कर सकते हैं.

क्यों नहीं लगा पहले पता?

अक्सर छोटे एस्टेरॉइड्स का पता तब तक नहीं चल पाता, जब तक वे वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर जाते. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पत्थर सूरज की तरफ से आया था, जिसकी तेज रोशनी की वजह से टेलिस्कोप इसे पहले नहीं देख पाए. ऐसी घटनाएं हर कुछ हफ्तों या महीनों में होती रहती हैं, लेकिन इतनी चमक और टुकड़ों का आबादी वाले इलाके में गिरना इसे सबसे अलग बनाता है.

