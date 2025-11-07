Advertisement
Mysterious Eye: चांद के चारों ओर दिखाई दी 'चमकती हुई आंख', NASA के वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Mysterious Eye in the Sky: चेक गणराज्य के पहाड़ों में रात के समय आसमान की एक अद्भुत तस्वीर ली गई. इस तस्वीर में आसमान में एक डरावनी और चमकती आंख देखी गई.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 07, 2025, 10:31 AM IST
Mysterious Eye: चांद के चारों ओर दिखाई दी 'चमकती हुई आंख', NASA के वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Science News: चेक गणराज्य में आसमान में एक अजीब और दुर्लभ घटना देखी गई जिसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन और दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है. यह तस्वीर ओरे हिल्स में फोटोग्राफर जारोस्लाव ने खींची हैं जिसमें चांद के चारों ओर एक गोल घेरा दिखाई देता है जो किसी चमकती हुई आंख जैसा लगता है. यह इस बात का उदाहरण है कि खास मौसम में रोशनी और बर्फ कैसे मिलकर ऐसे नजारे बनाते हैं. यह आंख जैसा भ्रम किसी AI से नहीं बना बल्कि असली घटना है. 

क्या है सबसे दिलचस्प बात?
इस नजारे को बनाने वाली बर्फ के क्रिस्टल शायद ऊपरी हवा में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं थे. इससे सवाल उठता है कि इंसानों द्वारा बनाए गए माहौल भी प्राकृतिक घटनाओं को कैसे और बेहतर बना सकते हैं. फौस ने कैमरे और साफ हवा का इस्तेमाल करके एक साथ कई दुर्लभ तस्वीरें कैद कीं.

कैसे बनता है चंद्र प्रभामंडल?
चंद्र प्रभामंडल तब जब चांद की रोशनी ऊंचाई पर मौजूद बर्फ के छोटे-छोटे क्रिस्टलों से होकर गुजरती है जिस दौरान रोशनी मुड़ती है. इसका सबसे आम असर 22 डिग्री का प्रभामंडल होता है जो चांद या सूरज को एक निश्चित गोलाई में घेरे रहता है. अगर माहौल एकदम सही हो तो कुछ दुर्लभ नजारे भी दिखते हैं जैसे- स्पर्शरेखा चाप, पारसेलेनिक वृत्त और नकली चांद जो प्रभामंडल के दोनों ओर दिखाई देते हैं.

ये तस्वीरें क्यों खास हैं?
इस तस्वीर में दिखने वाला प्रभामंडल बहुत ही जटिल था. इसमें 22 डिग्री का घेरा दिखा और साथ ही 46 डिग्री के प्रभामंडल के कुछ हिस्से और कई दूसरी घुमावदार आकृतियां भी दिखीं जो बर्फ के क्रिस्टलों से रोशनी गुजरने पर बनी थीं. NASA के मुताबिक, ये जटिल प्रभामंडल तब बनते हैं जब बर्फ के क्रिस्टल चपटे होते हैं और एकदम सीधी लाइन में होते हैं. ऐसी स्थिति साफ तौर पर देखने के लिए शायद ही कभी लंबे समय तक बनी रहती है.

कितनी दुर्लभ है घटना?
इस तरह के प्रभामंडल स्वभाविक रूप से बहुत कम दिखते हैं. इसके लिए बर्फ के कणों का प्रकार, उनकी दिशा और रोशनी का एकदम सटीक होना बहुत जरूरी है. कृत्रिम बर्फ(Artificial Ice)होने पर भी ऐसे नजारे देखने और उनकी तस्वीर लेने का मौका बहुत कम समय के लिए मिलता है. इस मामले में वह मौका सिर्फ कुछ मिनटों तक ही रहा. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

