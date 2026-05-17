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Hindi Newsविज्ञानविज्ञान का वो अनोखा हादसा, जिसने बिना चीर-फाड़ शरीर के अंदर देखने का रास्ता खोला; ऐसे हुआ था X-Ray का आविष्कार

विज्ञान का वो 'अनोखा' हादसा, जिसने बिना चीर-फाड़ शरीर के अंदर देखने का रास्ता खोला; ऐसे हुआ था X-Ray का आविष्कार

History of X-ray: कभी-कभी साइंस की दुनिया में बड़ी खोजें प्लानिंग से नहीं, बल्कि अचानक हुए हादसों से जन्म लेती हैं। एक ऐसी ही अनोखी घटना ने मेडिकल साइंस को वो ताकत दी, जिसकी बदौलत आज डॉक्टर बिना शरीर को चीर-फाड़ किए अंदर की हड्डियों और चोटों को देख पाते हैं। साल 1895 में एक वैज्ञानिक की लैब में हुई रहस्यमयी चमक ने दुनिया को X-Ray जैसी टेक्नोलॉजी दी.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 17, 2026, 06:39 AM IST
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विज्ञान का वो 'अनोखा' हादसा, जिसने बिना चीर-फाड़ शरीर के अंदर देखने का रास्ता खोला; ऐसे हुआ था X-Ray का आविष्कार

Who Discovered X-ray: आज के समय में जब किसी की हड्डी टूटती है या किसी को शरीर के अंदर चोट लगती है, तो डॉक्टर सबसे पहले X-ray कराने की सलाह देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया को बिना चीर-फाड़ के शरीर के अंदर देखने की शक्ति देने वाली यह टेक्नोलॉजी एक इत्तेफाक की वजह से मिली थी? साल 1895 में वैज्ञानिक जर्मनी के विल्हेम रॉटजन अपनी लैब में अकेले काम कर रहे थे. उसी दौरान उन्होंने एक ऐसी रहस्यमयी चमक देखी, जिसने आने वाले समय में मेडिकल साइंस की पूरी तस्वीर ही बदलकर रख दी.

ब्लैक पेपर के पार दिखी रहस्यमयी रोशनी

8 नवंबर 1895 को रॉटजन अपनी लैब में क्रूक्स ट्यूब के साथ बिजली के करंट का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. उन्होंने लाइट को बाहर आने से रोकने के लिए ट्यूब को पूरी तरह से काले कार्डबोर्ड से ढक दिया था. इसके बाद उन्होंने देखा कि लैब में रखी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन अचानक चमकने लगी. काले कागज को पार करके आने वाली यह चमक उस समय के साइंस के हिसाब से असंभव थी. रॉटजन ने तुरंत इस पर रिसर्च शुरू किया. गणित में अनजान चीजों को X माना जाता है, इसलिए उन्होंने इन रहस्यमयी किरणों का नाम X-rays रख दिया.

पत्नी के हाथ का लिया पहला एक्स-रे

इस खोज के कुछ समय बाद ही साल 1895 में 22 दिसंबर को रॉटजन ने दुनिया का पहला इंसानी एक्स-रे किया. उन्होंने अपनी पत्नी बर्था के हाथ को इस मशीन के आगे रखा. जब तस्वीर सामने आई, तो हैरान रह गए. उस तस्वीर में साफ तौर पर उनकी पत्नी के हाथ की हड्डियां और उंगली में पहनी हुई शादी की अंगूठी दिखाई दे रही थी. इस तस्वीर ने साफ कर दिया कि बिना किसी सर्जरी के भी इंसानी शरीर के आर-पार देखा जा सकता है.

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मेडिकल जगत में आई क्रांति

पबमेड की रिपोर्ट्स के अनुसार यह इतिहास की सबसे तेजी से अपनाई जाने वाली टेक्नोलॉजी में से एक थी. साल 1896 आते-आते यह टेक्नोलॉजी लैब से निकलकर अस्पतालों और सर्जरियों तक पहुंच गई. इससे पहले डॉक्टरों को शरीर के अंदर चोट या गोली का पता लगाने के लिए छूकर अंदाजा लगाना पड़ता था या फिर सर्जरी करनी पड़ती थी. लेकिन एक्स-रे ने डॉक्टरों को पहले बीमारी देखने और फिर इलाज करने की आजादी दी.

(ये भी पढ़ेंः Musk की कंपनी SpaceX ने रचा इतिहास, अंतरिक्ष में बिना इंसानी मदद के उड़ रहा रॉकेट)

खतरे से अनजान थे लोग

शुरुआत में एक्स-रे के फायदों को तो सबने देखा, लेकिन इसके नुकसानों के बारे में लोगों को पता नहीं था. जर्नल ऑफ मेडिकल फिजिक्स के मुताबिक शुरुआती दौर में रेडिएशन के खतरों की जानकारी न होने के कारण डॉक्टर बिना किसी सुरक्षा गाइडलाइन के इसका इस्तेमाल करते रहे. सुरक्षा के नियम काफी सालों बाद तय किए गए. आज 130 से भी ज्यादा साल हो जाने के बाद भी इसी एक्स-रे टेक्नोलॉजी की बदौलत CT Scan और फ्लोरोस्कोपी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी काम कर रही हैं, जो रोज करोड़ों लोगों की जान बचा रही हैं.

(ये भी पढ़ेंः  पानी के अंदर छिपा मिला 5000 साल भूतिया टापू! मिले सैकड़ों रहस्यमयी बर्तन)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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