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कांगो के भयानक जंगलों में दिखा ऐसा 'रहस्यमयी लंगूर', जो शेर की तरह दहाड़ता है; खुल गया 40 लाख साल पुराना राज

Mysterious Langur News: कांगो के भयानक जंगलों में एक ऐसा 'रहस्यमयी लंगूर' पाया गया है, जो शेर की तरह दहाड़ता है. उसकी दहाड़ सुनकर आसपास के जानवर भी डर जाते हैं. जब वैज्ञानिकों ने उस लंगूर पर रिसर्च की तो 40 लाख साल पुराना राज एकाएक खुल गया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 02, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:31 PM IST
कांगो के भयानक जंगलों में दिखा ऐसा 'रहस्यमयी लंगूर', जो शेर की तरह दहाड़ता है; खुल गया 40 लाख साल पुराना राज

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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