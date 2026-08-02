कांगो के भयानक जंगलों में दिखा ऐसा 'रहस्यमयी लंगूर', जो शेर की तरह दहाड़ता है; खुल गया 40 लाख साल पुराना राज

Mysterious Colobus Congolensis Langur News: आपने गांव-शहर में बंदर तो बहुत सारे देखे होंगे, जो अपनी अठखेलियों से किसी का भी मन मोह लेते हैं. अब दुनिया में पहली बार बंदर की ऐसी प्रजाति का पता चला है, जिसके बारे में आज तक न तो कभी सुना गया और न ही कभी उसे किसी ने देखा था. वह ऊपर से नीचे तक एकदम काले रंग का लंगूर है, जो अफ्रीका के एक देश के घने जंगलों में रहता है. पहली बार उसका फोटो सामने आने के बाद पूरी दुनिया हैरान है और उसके बारे में ज्यादा जानकारी पाने को उत्सुक है.