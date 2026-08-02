कांगो के भयानक जंगलों में दिखा ऐसा 'रहस्यमयी लंगूर', जो शेर की तरह दहाड़ता है; खुल गया 40 लाख साल पुराना राज

Mysterious Colobus Congolensis Langur News: आपने गांव-शहर में बंदर तो बहुत सारे देखे होंगे, जो अपनी अठखेलियों से किसी का भी मन मोह लेते हैं. अब दुनिया में पहली बार बंदर की ऐसी प्रजाति का पता चला है, जिसके बारे में आज तक न तो कभी सुना गया और न ही कभी उसे किसी ने देखा था. वह ऊपर से नीचे तक एकदम काले रंग का लंगूर है, जो अफ्रीका के एक देश के घने जंगलों में रहता है. पहली बार उसका फोटो सामने आने के बाद पूरी दुनिया हैरान है और उसके बारे में ज्यादा जानकारी पाने को उत्सुक है.
साइंस न्यूज वेबसाइट के मुताबिक, यह अद्भुत बंदर कांगो के घने जंगलों में रहता है. पूरी तरह काले रंग वाले इस लंगूर की आधी-अधूरी फोटो पहली बार 2008 में दुनिया के सामने आई थी. उस दौरान कैमरे को देखते ही लंगूर ने उसकी ओर अपनी पीठ कर ली थी. जिसके चलते दुनिया को केवल उसकी काली खाल और पूंछ का एक हिस्सा ही दिखा.
लेकिन यह फोटो फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी के जीवविज्ञानी ज्यूनियर अंबोको और उनकी टीम की उत्सुकता जगाने के लिए काफी था. उनके मन में सवाल था कि क्या यह विज्ञान की दुनिया से छुपा कोई नया जीव था, जिसके बारे में दुनिया को आज तक कुछ पता नहीं था?
इसके बाद अंबोको और उनकी टीम ने इस पहेली को सुलझाने का फैसला किया. वे 2018 में कांगो के उस जंगल में लौटे और 4 साल तक वहां रहे. रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि वह 'रहस्यमयी लंगूर' बंदरों की 7 अन्य प्रजातियों और बोनोबो (एक प्रकार के चिंपैंजी) के साथ रहता था.
वह लंगूर शेर की तरह भारी दहाड़ निकालता था. रिसर्च के दौरान टीम की नर लंगूर के मुंह के पास बने खास नारंगी धब्बे पर पड़ी. उन्होने स्थानीय पार्क अधिकारियों की ओर से जब्त की गई खोपड़ियों का भी अध्ययन किया.
शोध में शामिल येल यूनिवर्सिटी की विकासवादी जीवविज्ञानी जूलिया एरेनसन बताती हैं, लंगूर का रंग-रूप देखकर हम समझ गए थे कि वह 'कोलोबस' (Colobus) प्रजाति का बंदर है. उसकी खोपड़ी देखने पर पहली झलक में वह कोलोबस सैटानस (C. satanas) जैसा लगा, लेकिन आकार में उससे बहुत छोटा था.
जब उसकी बंदर की खोपड़ी की जेनेटिक जांच हुई तो 40 लाख साल पुराना राज खुल गया. डीएनए सबूतों से पता चला कि वह लंगूर जिस प्रजाति का है, वह करीब 40 लाख साल पहले अपने पूर्वजों से अलग हो चुकी थी. यानी, वह विज्ञान के लिए बिल्कुल नई प्रजाति थी. उस टीम ने PLOS ONE जर्नल में इस साल 15 जुलाई को रिसर्च के नतीजों की घोषणा की. टीम ने उस 'रहस्यमयी लंगूर' को कोलोबस कांगोएनसिस (Colobus congoensis) का नया नाम भी दिया.
वन्यजीवों के लिए काम करने वाले टिम डेवनपोर्ट के मुताबिक, जंगलों में बंदरों की नई प्रजाति का मिलना बेहद दुर्लभ है. ऐसे नए जीव केवल उन्हीं इलाकों में मिलते हैं जो बहुत दूरदराज, दुर्गम और अनजान हों.
मजे की बात ये है कि पश्चिमी वैज्ञानिकों ने जिस 'रहस्यमयी लंगूर' की अब खोज का दावा किया है, उसे कांगो के स्थानीय लोग काफी समय से जानते थे. वे उसे अपनी भाषा में 'लिक्वेली' (Likweli) कहते आए हैं. हालांकि यह नाम उसे कब मिला, इसका सटीक अंदाजा किसी को नहीं है.
हालांकि, विज्ञान की दुनिया में एक नए जीव की एंट्री के साथ ही एक चिंता भी जुड़ गई है. असल में कोलोबस कांगोएनसिस पर पहले से ही संकट के बादल छाए हैं. इसका प्राकृतिक ठिकाना महज 1700 वर्ग किलोमीटर के एरिया में सीमित है. ऊपर से उसका बड़े पैमाने पर मांस के लिए शिकार भी किया जा रहा है. ऐसे में जीव विज्ञानी अब बंदर की इस खूबसूरत प्रजाति को बचाने की मुहिम शुरू करने की अपील कर रहे हैं.