हवा में उड़ती है ये ट्रेन, पटरी से इतनी ऊंचाई पर भरती है रफ्तार

Maglev Train: दुनिया में एक ऐसी ट्रेन मौजूद है जो पटरियों से चिपककर नहीं चलती, बल्कि हवा में उड़ती हुई रफ्तार भरती है. हम जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं, उसे आम तौर पर मैग्लेव ट्रेन कहा जाता है. 'मैग्लेव' शब्द 'मैग्नेटिक लेविटेशन' से बना है, जिसका अर्थ है चुंबकीय शक्ति से हवा में तैरना. यह एक दमदार तकनीक है. इस तकनीक को अभी कुछ ही देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है. भारत आने में अभी इस तकनीक को समय लग सकता है.

मैग्लेव ट्रेन की खासियत

हवा में उड़ना (Levitation): मैग्लेव ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पटरियों को छूती नहीं है. यह शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करके पटरी (यानी गाइडवे) से कुछ मिलीमीटर ऊपर हवा में तैरती है.

घर्षण का न होना: चूंकि ट्रेन और पटरी के बीच कोई फिजिकल कान्टैक्ट नहीं होता है, इसलिए घर्षण बल शून्य हो जाता है. यही कारण है कि यह ट्रेनें असामान्य गति से दौड़ पाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हवा की रफ्तार: घर्षण कम होने के कारण, मैग्लेव ट्रेनें बहुत तेज़ स्पीड पकड़ सकती हैं. विश्व स्तर पर, कुछ मैग्लेव ट्रेनें 500 किमी प्रति घंटे से 600 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से भी दौड़ने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं.

यह कैसे काम करती है?

मैग्लेव ट्रेन दो मुख्य चुंबकीय सिद्धांतों पर काम करती है:

लेविटेशन: ट्रेन के नीचे और पटरी में शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं. इन चुम्बकों को इस तरह से चार्ज किया जाता है कि वे एक-दूसरे को प्रतिकर्षित (Repel) करें. इस प्रतिकर्षण बल के कारण ट्रेन पटरी से थोड़ी ऊपर उठ जाती है और हवा में तैरने लगती है.

प्रोपल्शन: पटरी में लगे चुम्बकों की पोलैरिटी को लगातार बदला जाता है, जिससे ट्रेन को आगे की ओर धकेला जाता है. यह ठीक उसी तरह काम करता है जैसे एक लाइनीयर मोटर काम करती है, जो ट्रेन को ज़बरदस्त रफ्तार देती है.

दुनिया में कहाँ चलती है?

वर्तमान में, शंघाई (चीन) में चलने वाली शंघाई मैग्लेव सबसे प्रसिद्ध कमर्शियल मैग्लेव लाइन है. इसके अलावा, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी इस तकनीक पर काम कर रहे हैं और इनका उपयोग कर रहे हैं.