/क्या दूसरे ग्रह पर भी कोई रहता है? 63 प्रकाश वर्ष दूर से आई रहस्यमयी रेडियो गूंज, वैज्ञानिक भी हैरान!

रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत का अंदाजा लगाने में काफी अहम है. वैज्ञानिकों के अनुसार, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के आधार पर Beta Pictoris b का चुंबकीय क्षेत्र कम से कम 1.25 किलो गॉस यानी लगभग 1,250 गॉस हो सकता है.

किसी ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर चल रही प्रक्रियाओं से जुडा होता है. यह उसके वातावरण को तारे से आने वाले रेडिएशन और आवेशित कणों से मिलने वाली ऊर्जा के साथ किस तरह प्रतिक्रिया करनी है, इसमें भी भूमिका निभाता है. इसलिए मैग्नेटिक एरिया को समझने से वैज्ञानिकों को ग्रह की अंदरूनी संरचना, उसके विकास और उसके तारे के साथ संबंध के बारे में नई जानकारी मिल सकती है.