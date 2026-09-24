/क्या दूसरे ग्रह पर भी कोई रहता है? 63 प्रकाश वर्ष दूर से आई रहस्यमयी रेडियो गूंज, वैज्ञानिक भी हैरान!

क्या किसी दूसरे ग्रह पर भी कोई रहता है? सदियों से यह सवाल लोगों के मन में आता रहता है. लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. ब्रह्मांड की गहराइयों से एक ऐसी गूंज सुनाई दी है, जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया है. अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पहली बार हमारे सौर मंडल से मीलों दूर, किसी दूसरे ग्रह से सीधे रेडियो तरंगे पकड़ी हैं. इस खोज ने न सिर्फ वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है, बल्कि अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाने का एक नया रास्ता भी खोल दिया है.
वैज्ञानिकों ने पहली बार हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद एक ग्रह से सीधे आने वाली रेडियो वेब्स का पता लगाया है. यह सिग्नल Beta Pictoris b नाम के ग्रह से आया है, जो धरती से लगभग 63 प्रकाश वर्ष दूर है. इस खोज की खास बात यह है कि रेडियो सिग्नल से वैज्ञानिकों को इस दूर के ग्रह के मैग्नेटिक एरिया के बारे में जानकारी मिली है. यह किसी एक्सोप्लैनेट के मैग्नेटिक एरिया का पहला सीधा माप माना जा रहा है.
वैज्ञानिकों ने साउथ अफ्रीका में मौजूद मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप की सहायता से Beta Pictoris b से आने वाले सिग्नल को पकडा. इस दौरान उन्हें बार बार आने वाले रेडियो बर्स्ट के साथ लगातार मौजूद रेडियो सिग्नल मिला. ये सिग्नल लगभग 0.85 से 3.5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर दर्ज की गईं.
रिसर्चर्स के अनुसार, यह सिग्नल किसी सामान्य रेडियो शोर जैसा नहीं था. इसकी खास प्रकृति ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि इसका संबंध ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र से हो सकता है.
वैज्ञानिक इसे इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन मेसर इंस्टेबिलिटी यानी ECMI नाम की एक प्रक्रिया बता रहे हैं. जब अंतरिक्ष के एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स किसी ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, तो ऐसी शक्तिशाली रेडियो तरंगे पैदा होती हैं. खास बात यह है कि इन सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगा लिया है कि इस दूर के ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड कम से कम 1,250 गॉस का है.
हमारे सौर मंडल में भी ऐसी प्रक्रिया देखने को मिलती है. धरती समेत कई ग्रहों पर चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कणों के कारण से औरोरा जैसी रोशनी दिखाई देती है. इसी वजह से वैज्ञानिक Beta Pictoris b से मिले रेडियो सिग्नल को भी एक तरह की औरोरा प्रक्रिया से जोड रहे हैं.
रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत का अंदाजा लगाने में काफी अहम है. वैज्ञानिकों के अनुसार, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के आधार पर Beta Pictoris b का चुंबकीय क्षेत्र कम से कम 1.25 किलो गॉस यानी लगभग 1,250 गॉस हो सकता है.
किसी ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर चल रही प्रक्रियाओं से जुडा होता है. यह उसके वातावरण को तारे से आने वाले रेडिएशन और आवेशित कणों से मिलने वाली ऊर्जा के साथ किस तरह प्रतिक्रिया करनी है, इसमें भी भूमिका निभाता है. इसलिए मैग्नेटिक एरिया को समझने से वैज्ञानिकों को ग्रह की अंदरूनी संरचना, उसके विकास और उसके तारे के साथ संबंध के बारे में नई जानकारी मिल सकती है.
वैज्ञानिक पहले भी हमारे सौर मंडल के ग्रहों और कुछ बहुत ही ठंडे तारों से जुडा रेडियो सिग्नल देख चुके हैं. लेकिन एक्सोप्लैनेट के मामले में सबसे बडी चुनौती यह थी कि यह पक्का कैसे किया जाए कि रेडियो सिग्नल ग्रह से ही आ रहा है, उसके तारे से नहीं. इस नए रिसर्च में वैज्ञानिकों ने रेडियो एमिएशन को Beta Pictoris b से सीधे जोडने में सफलता पाई है. यही कारण है कि इस खोज को खास माना जा रहा है.
अब वैज्ञानिक दूसरे सौर मंडलों में मौजूद ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए भी रेडियो औरोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी भविष्य में किसी दूर ग्रह को देखने के साथ साथ उसकी चुंबकीय गतिविधियों को रेडियो तरंगों के जरिए सुनना भी संभव हो सकता है.