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क्या दूसरे ग्रह पर भी कोई रहता है? 63 प्रकाश वर्ष दूर से आई रहस्यमयी रेडियो गूंज, वैज्ञानिक भी हैरान!

धरती से 63 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक रहस्यमयी एक्सोप्लैनेट से पहली बार सीधी रेडियो सिग्नल रिकार्ड की गई हैं, जिससे वैज्ञानिकों को दूरदराज के ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र और अंतरिक्षीय रहस्यों को समझने का एक बड़ा जरिया मिल गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 24, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:11 PM IST
क्या दूसरे ग्रह पर भी कोई रहता है? 63 प्रकाश वर्ष दूर से आई रहस्यमयी रेडियो गूंज, वैज्ञानिक भी हैरान!

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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