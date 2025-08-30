Alien News: समुद्र से आया 'जलपरी जैसा' एलियन, तस्वीरें देख उड़ जाएंगे होश
Alien News: समुद्र से आया 'जलपरी जैसा' एलियन, तस्वीरें देख उड़ जाएंगे होश

Alien News: यूके के मार्ग्रेट बीच पर एक बड़ा ही रहस्यमय जीव मिला था जो क्या था आज तक कोई नहीं समझ पाया. ये कोई एलियन था या समुद्री जीव, ये आज भी रहस्य है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 30, 2025, 02:29 PM IST
Science News: यूके के मार्ग्रेट बीच पर समुद्र की लहरों के साथ कुछ बहकर किनारे पर आ गया था. ब्रिटेन में मिला ये जीव लोगों को डरा रहा था और हैरान भी कर रहा था. कोई इसे मरा हुआ समुद्री जीव कह रहा था तो कोई इसे दूसरी दुनिया से आया हुआ बता रहा था. इसकी तस्वीरें जब इंटरनेट पर वायरल हुई तो लोग डर गए क्योंकि इसक शक्ल ऐसी थी कि किसी के भी मन में खौफ भर दे. इसे सबसे पहले पौला रीगन नाम की महिला ने देखा था जो अपने पति के साथ बीच पर टहल रही थी. पौला बताती हैं कि जब उन्होंने इसे पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई लकड़ी का बहता हुआ टुकड़ा है. 

क्या ये एलियन है?
इसे देखने वाली पौला बताती हैं कि, इसका सिर किसी कंकाल जैसा था लेकिन इसका पिछला हिस्सा मछली के पूंछ जैसा और काफी मुलायम था. इसका मतलब, आधा शरीर पत्थर जैसा सख्त और बाकी का आधा शरीर नरम था. सबसे अजीब बात जो पौला ने बताई, यह जीव ना तो सड़ा-गला था और ना ही इससे कोई अजीब सी बदबू आ रही थी.

क्या ये पहली बार था?
नहीं, ये पहली बार था जब समुद्र ने अपने अंदर छिपे रहस्य से पर्दा उठाया है. पिछले साल भी, ब्रिटेन के एक बीच पर बहुत बड़ा और रहस्यमय समुद्री जीव मिला था जिसे लोग ब्लडसकर सी बीस्ट कह रहे थे. उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि लोगों को Dune फिल्म के सैंडवॉर्म की याद आ गई थी.

लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी?
अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग राय दी, कुछ ने इसे मरी हुई दुर्लभ मछली कहा तो कुछ लोगों का मानना था कि ये किसी जहाज का हिस्सा है. कई सार लोगों का मानना था कि ये पुराने जहाज का फिगरहेड हो सकता है. ये अक्सर जहाज के आगे लगा एक नक्काशीदार होता है जहाज के आगे लगा होता है. सबसे अजीब बात ये थी कि कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि यह किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ कोई जीव हो सकता है.

