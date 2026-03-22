Advertisement
trendingNow13150215
Hindi Newsविज्ञानक्या मंगल में दिखा रहस्यमयी चमकदार बेलन? जिसे देखकर वैज्ञानिक ने NASA से पूछा सवाल

क्या मंगल में दिखा रहस्यमयी 'चमकदार' बेलन? जिसे देखकर वैज्ञानिक ने NASA से पूछा सवाल

Science news Mars: हार्वर्ड के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से 'मंगल' की सतह पर 2022 में ली गई एक छोटी, चमकदार बेलनाकार चीज की जांच करने के लिए क्यूरियोसिटी रोवर को भेजने की मांग की है. उनका कहना है कि उसकी पहचान होना, इसलिए जरूरी है कि उससे लाल धरती वाले ग्रह के बारे में कुछ अहम जानकारियां मिल सकती हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 22, 2026, 11:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या मंगल में दिखा रहस्यमयी 'चमकदार' बेलन? जिसे देखकर वैज्ञानिक ने NASA से पूछा सवाल

Cylindrical object spotted on Mars: ब्रह्मांड में अनंत संभावनाएं छिपी हैं, तो अनगिनत राज ऐसे भी हैं, जिन्हें वैज्ञानिक अब तक नहीं सुलझा पाए हैं. कुछ साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर एक रहस्यमयी चीज देखी थी. उस समय उस घटना को विज्ञान जगत की सबसे बड़ी हलचल माना गया था. लाल ग्रह पर किसी चमकदार 'बेलन' जैसी दिखने वाली वो चीज क्या थी, जिसे देखकर साइंटिस्ट हैरान-परेशान हो गए थे. अब एक बार फिर से उसकी चर्चा हो रही है. करीब 20 सेंटीमीटर लंबी इस चीज की पहली तस्वीर 2022 में सामने आई थी. लेकिन इसकी ऑफिशियल पहचान नहीं हो सकी कि आखिर ये क्या चीज है. साइंटिस्ट एवी लोएब का कहना है कि उसकी जांच पड़ताल सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए थी.

एवी लोएब ने हाल ही में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि चार सालों से दुनिया इससे अनजान है. जबकि इसका पता लगाना रोवर के रुटीन कामों से इतर एजेंसी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी. इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले प्लेनेट रिसर्चर रामी बार इलान ने NASA की क्यूरियोसिटी इमेज के आर्काइव को रिव्यू करते समय देखा था. इसके बाद फ्लोरिडा-बेस्ड फाउंडेशन फॉर एप्लाइड मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन से संबद्ध डॉ. जान स्पेसेक ने लोएब का ध्यान इस ओर दिलाया. 

क्या मिला और कहां

इस कथित 'बेलन' जैसी चीज की तस्वीर क्यूरियोसिटी रोवर ने लाल ग्रह मंगल के इक्वेटर के पास रोवर ने ली थी. इस चीज को गोल सिलींड्रिकल शेप बताया गया था. इसकी लंबाई करीब 20 सेंटीमीटर और सिरा चपटा था. इसकी सतह इतनी चमकदार थी कि मंगल ग्रह की ऊबड़-खाबड़ जमीन पर भी एकदम साफ नज़र आ रही थी. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसके आकार की तुलना जमीन पर पड़ी पार्टी हैट से भी की थी. हार्वर्ड वैज्ञानिक का कहना है कि नासा (NASA) ने ऑफिशियली अबतक इस चीज की पहचान नहीं की है और ना ही इस पर कोई कमेंट किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

हाल ही में जब लोएब ने उस पुरानी तस्वीर का रिव्यू करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, 'क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि यह रहस्यमयी सिलिंडर इंसानों का बनाया हुआ मलबा है और हमें इसे भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए या रोवर को ये पता लगाने के लिए वापस मोड़ देना चाहिए कि इसमें कुछ दम है या नहीं.' इसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा ने एक बार फिर जोर पकड़ा है. 

यह भी पढ़ें- अंतरिक्ष में खत्म होगा अमेरिका का दबदबा? ISS के रिटायरमेंट से वैज्ञानिकों की उड़ी नींद; क्या चीन मार लेगा बाजी?

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

mars

Trending news

पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था IAF का कर्मचारी, भेजी कई खुफिया जानकारी; गिरफ्तार
IAF staffer Arrested
पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था IAF का कर्मचारी, भेजी कई खुफिया जानकारी; गिरफ्तार
बंगाल में ताल ठोकेंगे ओवैसी, ममता के बागी हुमायूं की पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव
West Bengal elections 2026
बंगाल में ताल ठोकेंगे ओवैसी, ममता के बागी हुमायूं की पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव
कौन है ये 'नन्हा दोस्त', जिसे में गोद में बिठाकर PM मोदी ने किया दुलार; फोटो वायरल
PM Modi
कौन है ये 'नन्हा दोस्त', जिसे में गोद में बिठाकर PM मोदी ने किया दुलार; फोटो वायरल
आप गाड़ी नहीं चलाते, फिर भी तेल बिगाड़ सकता है पूरा बजट; क्या-क्या होगा प्रभावित?
Crude Oil price
आप गाड़ी नहीं चलाते, फिर भी तेल बिगाड़ सकता है पूरा बजट; क्या-क्या होगा प्रभावित?
JK में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम, बॉर्डर पर BSF के साथ तैनात होंगे SOG कमांडोज
jammu kashmir news
JK में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम, बॉर्डर पर BSF के साथ तैनात होंगे SOG कमांडोज
मिडिल ईस्ट संकट के बीच बड़ी मीटिंग, इन मुद्दों पर हुई चर्चा; PM मोदी ने दिए ये आदेश
PM Modi meeting
मिडिल ईस्ट संकट के बीच बड़ी मीटिंग, इन मुद्दों पर हुई चर्चा; PM मोदी ने दिए ये आदेश
दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल
Weather
दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
Mumbai News
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
PM Modi
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
Hostel allocation controversy
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड