धरती पर 9 दनों तक गूंजता रहा 'अज्ञात सिग्नल', ग्रीनलैंड में हुई इस घटना से थर्रा उठी पूरी पृथ्वी
Advertisement
trendingNow12919264
Hindi Newsविज्ञान

धरती पर 9 दनों तक गूंजता रहा 'अज्ञात सिग्नल', ग्रीनलैंड में हुई इस घटना से थर्रा उठी पूरी पृथ्वी

Mysterious Signals on Earth: धरती पर एक बहुत ही अजीब घटना हुई जिसने पूरे ग्रह को 9 दिनों तक हिलाकर रख दिया. किसी को नहीं पता कि यह घटना कहां से हुई और इसके पीछे क्या कारण था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 12, 2025, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती पर 9 दनों तक गूंजता रहा 'अज्ञात सिग्नल', ग्रीनलैंड में हुई इस घटना से थर्रा उठी पूरी पृथ्वी

Science News in Hindi: सितंबर 2023 में दुनिया भर में एक अजीब सिग्नल का पता चला जिसने पूरी धरती को हिला दिया. बाद में पता चला कि यह सिग्नल ग्रीनलैंड में हुए बड़े भूस्खलन की वजह से पैदा हुआ था. इसे भूस्खलन से 200 मीटर ऊंची सुनामी आई और भूकंप उठा जो 9 दिनों तक चलता रहा. शुरूआत में वैज्ञानिकों ने इसे अज्ञात भूकंपीय वस्तु(Unidentified Seismic Object)कहा था क्योंकि यह पहले रिकॉर्ड किए गए किसी भी सिग्नल से बिल्कुल अलग था. स्टीफन हिक्स और क्रिस्टियन स्वेननेविग नाम के 2 वैज्ञानिकों ने इसे सुलझाने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि इस सिग्नल में भूकंप के झटकों जैसी आवाज नहीं थी.

हिक्स ने इसके बारे में क्या कहा?
इसके बारे में स्टीफन हिक्स ने कहा, हम हैरान था कि ये इतना लंबा चला. उन्होंने आगे बताया, हम जानते हैं कि Seismograph धरती की सतह पर होने वाली कई घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले कभी भी इतनी देर तक चलने वाली और पूरी दुनिया में घूमने वाली भूकंपीय लहर नहीं देखी गई थी. इस संकेत की लगातार मौजूदगी और दुनिया भर में फैलाव से पता चला कि इसका कोई खास और अनोखा कारण है. इसलिए वैज्ञानिकों ने तुरंत ध्यान ग्रीनलैंड के डिक्सन फजॉर्ड पर लगाया.

यह भी पढ़ें: Americium-241: 433 साल तक चलेगी NASA की ये नई बैटरी, अब अंतरिक्ष में लंबी यात्रा करना होगा मुमकिन!

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में क्या सामने आया?
जांच के बाद यह पता चला कि यह रहस्यमय सिग्नल ग्रीनलैंड में हुए एक बड़े भूस्खलन की वजह से आया था. पूर्वी ग्रीनलैंड में एक बड़ा पहाड़ टूटकर समुद्र में गिर गया, इस चट्टान का वजन इतना ज्यादा था कि वह 10,000 ओलंपिक स्वीमिंग पूल को भर सकता था. यह चट्टान जब बर्फीले पानी में गिरी तो इसने 200 मीटर ऊंची सुमानी पैदा की. 

यह भी पढ़ें: 50 साल बाद सच हुआ Stephen Hawking का सिद्धांत, वैज्ञानिकों ने सुनी 'ब्लैक होल' के टकराने की आवाज

इस सुनामी से क्या हुआ?
इस सुनामी ने धरती की ऊपरी सतह में कंपन पैदा किया जिससे भूकंप जैसी लहरें उठीं और इसे पूरी दुनिया ने महसूस किया. वैज्ञानिकों ने शोध में बताया कि, हमने अलग-अलग तरह के डाटा की जानकारी को मिलाकर देखा जिससे पता चला कि पू्र्वी ग्रीनलैंड में हुए ये घटना बहुत बड़ी थी. इस खोज से ना उस रहस्यमय सिग्नल का पता चला बल्कि यह भी सामने आया कि जलवायु परिवर्तन ऐसी घटनाओं को जन्म दे रहा है जो पहले सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों को भी अस्थिर कर रही हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

mysterious signals from space

Trending news

वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से शुरू यात्र
Landslide at Vaishno Devi yatra
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से शुरू यात्र
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
Bombay High Court Bomb Threat
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
Gen Z protest
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
CP Radhakrishnan
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
Bengaluru
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
;