धरती पर 9 दनों तक गूंजता रहा 'अज्ञात सिग्नल', ग्रीनलैंड में हुई इस घटना से थर्रा उठी पूरी पृथ्वी

Science News in Hindi: सितंबर 2023 में दुनिया भर में एक अजीब सिग्नल का पता चला जिसने पूरी धरती को हिला दिया. बाद में पता चला कि यह सिग्नल ग्रीनलैंड में हुए बड़े भूस्खलन की वजह से पैदा हुआ था. इसे भूस्खलन से 200 मीटर ऊंची सुनामी आई और भूकंप उठा जो 9 दिनों तक चलता रहा. शुरूआत में वैज्ञानिकों ने इसे अज्ञात भूकंपीय वस्तु(Unidentified Seismic Object)कहा था क्योंकि यह पहले रिकॉर्ड किए गए किसी भी सिग्नल से बिल्कुल अलग था. स्टीफन हिक्स और क्रिस्टियन स्वेननेविग नाम के 2 वैज्ञानिकों ने इसे सुलझाने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि इस सिग्नल में भूकंप के झटकों जैसी आवाज नहीं थी.

हिक्स ने इसके बारे में क्या कहा?

इसके बारे में स्टीफन हिक्स ने कहा, हम हैरान था कि ये इतना लंबा चला. उन्होंने आगे बताया, हम जानते हैं कि Seismograph धरती की सतह पर होने वाली कई घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले कभी भी इतनी देर तक चलने वाली और पूरी दुनिया में घूमने वाली भूकंपीय लहर नहीं देखी गई थी. इस संकेत की लगातार मौजूदगी और दुनिया भर में फैलाव से पता चला कि इसका कोई खास और अनोखा कारण है. इसलिए वैज्ञानिकों ने तुरंत ध्यान ग्रीनलैंड के डिक्सन फजॉर्ड पर लगाया.

जांच में क्या सामने आया?

जांच के बाद यह पता चला कि यह रहस्यमय सिग्नल ग्रीनलैंड में हुए एक बड़े भूस्खलन की वजह से आया था. पूर्वी ग्रीनलैंड में एक बड़ा पहाड़ टूटकर समुद्र में गिर गया, इस चट्टान का वजन इतना ज्यादा था कि वह 10,000 ओलंपिक स्वीमिंग पूल को भर सकता था. यह चट्टान जब बर्फीले पानी में गिरी तो इसने 200 मीटर ऊंची सुमानी पैदा की.

इस सुनामी से क्या हुआ?

इस सुनामी ने धरती की ऊपरी सतह में कंपन पैदा किया जिससे भूकंप जैसी लहरें उठीं और इसे पूरी दुनिया ने महसूस किया. वैज्ञानिकों ने शोध में बताया कि, हमने अलग-अलग तरह के डाटा की जानकारी को मिलाकर देखा जिससे पता चला कि पू्र्वी ग्रीनलैंड में हुए ये घटना बहुत बड़ी थी. इस खोज से ना उस रहस्यमय सिग्नल का पता चला बल्कि यह भी सामने आया कि जलवायु परिवर्तन ऐसी घटनाओं को जन्म दे रहा है जो पहले सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों को भी अस्थिर कर रही हैं.