बंगाल की खाड़ी के ऊपर मिली ओजोन की 'रहस्यमयी' मोटी परत, कम ऊंचाई पर कैसे जमी अजूबी लेयर; 'देसी रडारों' ने खोल दिया राज

यह पूरी स्टडी 'अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन' के अर्थ एंड स्पेस साइंस जर्नल में भी छपी है. इस खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में बड़ी मदद मिली है कि सर्दियों के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर हवाएं किस तरह ओजोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं. साथ ही, इसने यह भी साबित कर दिया कि भारत में बने रडार और देसी तकनीक वायुमंडल के बड़े-बड़े रहस्यों को सुलझाने में कितने कारगर हैं.