बंगाल की खाड़ी के ऊपर मिली ओजोन की 'रहस्यमयी' मोटी परत, कम ऊंचाई पर कैसे जमी अजूबी लेयर; 'देसी रडारों' ने खोल दिया राज

Ozone Layer Latest Research in India: वैज्ञानिकों को बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में जमीन से करीब 21 से 23 किलोमीटर ऊपर ओजोन गैस की एक बहुत ही अजीब और मोटी परत मिली है. आमतौर पर पूर्वी भारत में इस ऊंचाई पर जितनी ओजोन मिलती है, यहां उससे कहीं ज्यादा मात्रा पाई गई है. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि यह परत एक दिन से भी ज्यादा समय तक वहीं टिकी रही.
बताते चलें कि आमतौर पर ओजोन परत धरती से 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है. यह सूरज की खतरनाक यूवी (अल्ट्रावायलेट) किरणों को सोखकर हमारी रक्षा करती है. ऐसे में इतनी कम ऊंचाई पर ओजोन का इस तरह जमा होना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य बन गया.
इस रहस्य को सुलझाने के लिए भारत सरकार के 'ARIES' (आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नैनीताल) के वैज्ञानिकों ने मोर्चा संभाला. NETRAD-ASMA नाम के एक राष्ट्रीय अभियान के तहत देश भर के रिसर्च सेंटरों को एक साथ लाया गया.
वैज्ञानिकों ने नैनीताल में बने स्वदेशी एसटी-रडार (ST Radar) के साथ-साथ हरिणघाटा, गण्डकी और कोच्चि के रडारों को एक साथ जोड़ा. इसके बाद खास उपकरणों वाले मौसम गुब्बारे हवा में छोड़े, जो ओजोन के स्तर और हवा के मिजाज को नाप रहे थे. इसके साथ ही ऑरा एमएलएस (Aura MLS) और इनसैट-3डीआर (INSAT-3DR) जैसे उपग्रहों और एडवांस वेदर मॉडलों की मदद ली गई.
रिसर्च में पाया गया कि ओजोन की यह मोटी परत दिन और रात, दोनों समय एक जैसी बनी हुई थी. इससे वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि यह सूरज की रोशनी से होने वाली किसी रासायनिक प्रक्रिया का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे हवाओं की चाल जिम्मेदार है.
जटिल डेटा की जांच के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि ओजोन से भरपूर हवाएं बहकर इस इलाके के ऊपर पहुंचीं. इस दौरान निचले समताप मंडल में हवाएं लगातार नीचे की ओर बह रही थीं. जिससे हवा का दबाव बढ़ा और ओजोन एक जगह इकट्ठा होकर गाढ़ी परत के रूप में जम गई.
यह पूरी स्टडी 'अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन' के अर्थ एंड स्पेस साइंस जर्नल में भी छपी है. इस खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में बड़ी मदद मिली है कि सर्दियों के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर हवाएं किस तरह ओजोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं. साथ ही, इसने यह भी साबित कर दिया कि भारत में बने रडार और देसी तकनीक वायुमंडल के बड़े-बड़े रहस्यों को सुलझाने में कितने कारगर हैं.