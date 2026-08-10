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बंगाल की खाड़ी के ऊपर मिली ओजोन की 'रहस्यमयी' मोटी परत, कम ऊंचाई पर कैसे जमी अजूबी लेयर; 'देसी रडारों' ने खोल दिया राज

Ozone Layer Study in India: बंगाल की खाड़ी के ऊपर ओजोन की 'रहस्यमयी' मोटी परत मिली है. सवाल है कि यह परत आमतौर पर 25-30 किमी ऊंचाई पर होती है. फिर कम ऊंचाई पर यह अजूबी लेयर कैसे जम गई. 'देसी रडारों' ने इसका राज खोल दिया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 10, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:58 PM IST
बंगाल की खाड़ी के ऊपर मिली ओजोन की 'रहस्यमयी' मोटी परत, कम ऊंचाई पर कैसे जमी अजूबी लेयर; 'देसी रडारों' ने खोल दिया राज

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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