अफ्रीका में मिली 30 लाख साल पुरानी रहस्यमय सुरंगें, देखते ही बोले 'इन्हें नहीं होना चाहिए था'...
Advertisement
trendingNow12891522
Hindi Newsविज्ञान

अफ्रीका में मिली 30 लाख साल पुरानी रहस्यमय सुरंगें, देखते ही बोले 'इन्हें नहीं होना चाहिए था'...

Archaeological Finds: नामीबिया के रेगिस्तान में वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे चट्टानों में कुछ अजीब और पुरानी सुरंगे मिली हैं. यह कैसे बनी अभी तक कोई नहीं जानता.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अफ्रीका में मिली 30 लाख साल पुरानी रहस्यमय सुरंगें, देखते ही बोले 'इन्हें नहीं होना चाहिए था'...

Mysterious Tunnel Found: पश्चिमी नामीबिया की सूखी जमीन में वैज्ञानिकों को एक ऐसी चीज मिली है जिसने वैज्ञानिकों की सारी सोच को उलट कर रख दिया है. इस जगह पर चट्टानों के अंदर बहुत पतली और लंबी सुरंगें मिली हैं. ये सुरंगें 10 मीटर तक तो सीधी चलती हैं और एक बाल जितनी ही पतली हैं. यह चट्टानें 50 करोड़ साल पुरानी हैं. वैज्ञानिकों को यह नहीं समझ आ रहा है कि इन सुरंगों को आखिर किसने बनाया होगा और क्यों. जर्मनी की जोहान्स गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीस पास्चियर ने 20 से 29 डिग्री दक्षिण के बीच रेगिस्तान में इन सुरंगों को पहली बार देखा था.

किसने की थी खोज?
इन सुरंगों को पहली बार जर्मनी के एक प्रोफेसर सीस पास्चियर ने देखा था. पास्चियर इन जगहों पर मौजूद पुरानी चट्टानों की जांच कर रहे थे जो कभी समुद्र के नीचे थी. प्रोफेसर पास्चयर का कहना है कि, ये सुरंगें किसी भी जानी-पहचानी प्राकृतिक प्रक्रिया से नहीं बनी हैं जिसने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान कर दिया है. इन सुरंगों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भरा हुआ है.

यह भी पढ़ें: स्पेन की कब्र से मिला 2000 साल पुराना लाल तरल, वैज्ञानिकों ने खोला जार तो उड़ गए होश

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बनी हैं ये सुरंगें?
नामीबिया में ये सुरंगें ट्विजफेलफोंटेन, उगाब और हुआब नदियों के पास सबसे अच्छी हालत में मिली हैं. यह सुरंग चट्टानों की दरारों से निकलती हैं और नीचे की ओर कई शाखाओं में बंटी हुई हैं. कुछ जगहों पर तो ये 3 अलग-अलग परतों में भी मिलती हैं जिनके बीच में पतली सफेद लाइनें हैं. जब इन्हें बड़ा करके देखा गया तो पता चला कि सुरंगों के अंदर की बनावट बहुत ही बारीक है और इनकी मिट्टी भी बाहर की चट्टान से काफी अलग है.

सुरंग के अंदर क्या था?
सुरंग के बाहरी किनारों पर फॉस्फोरस और सल्फर की मात्रा मिली है. ये तत्व आमतौर पर जीवों के DNA और प्रोटीन में होते हैं, लेकिन इन सुरंगों में ना ही डीएनए मिला और ना प्रोटीन. लेखकों का कहना है कि, ये जीवाश्म बहुत पुराने हैं और इनके 10 से 30 लाख साल पुराने होने का अनुमान है. इस खोज की पूरी जानकारी जियोमाइक्रोबायोलॉजी जर्नल में छपी है. हालांकि ये जीव खत्म हो चुके हैं या अभी भी छिपे हुए हैं इसका पता अभी नहीं लग पाया है. पास्चियर ने आगे कहा, जीवन का ये रूप जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता इन्हें नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये पूरी तरह से अंजान हैं.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने खोजी 81 करोड़ साल पुरानी चट्टान, अंदर जो मिला उसने उड़ा दिए होश, बताया...

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

ancient tunnelMysterious Cave

Trending news

RSS के कार्यक्रम में पहुंची अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
rss
RSS के कार्यक्रम में पहुंची अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
Aadhar Card
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
Supreme Court News
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
DNA
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
DNA Analysis
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
DNA Analysis
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
DNA Analysis
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
Lok Sabha Monsoon Session
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
;