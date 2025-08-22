अफ्रीका में मिली 30 लाख साल पुरानी रहस्यमय सुरंगें, देखते ही बोले 'इन्हें नहीं होना चाहिए था'...

Mysterious Tunnel Found: पश्चिमी नामीबिया की सूखी जमीन में वैज्ञानिकों को एक ऐसी चीज मिली है जिसने वैज्ञानिकों की सारी सोच को उलट कर रख दिया है. इस जगह पर चट्टानों के अंदर बहुत पतली और लंबी सुरंगें मिली हैं. ये सुरंगें 10 मीटर तक तो सीधी चलती हैं और एक बाल जितनी ही पतली हैं. यह चट्टानें 50 करोड़ साल पुरानी हैं. वैज्ञानिकों को यह नहीं समझ आ रहा है कि इन सुरंगों को आखिर किसने बनाया होगा और क्यों. जर्मनी की जोहान्स गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीस पास्चियर ने 20 से 29 डिग्री दक्षिण के बीच रेगिस्तान में इन सुरंगों को पहली बार देखा था.

किसने की थी खोज?

इन सुरंगों को पहली बार जर्मनी के एक प्रोफेसर सीस पास्चियर ने देखा था. पास्चियर इन जगहों पर मौजूद पुरानी चट्टानों की जांच कर रहे थे जो कभी समुद्र के नीचे थी. प्रोफेसर पास्चयर का कहना है कि, ये सुरंगें किसी भी जानी-पहचानी प्राकृतिक प्रक्रिया से नहीं बनी हैं जिसने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान कर दिया है. इन सुरंगों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भरा हुआ है.

यह भी पढ़ें: स्पेन की कब्र से मिला 2000 साल पुराना लाल तरल, वैज्ञानिकों ने खोला जार तो उड़ गए होश

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बनी हैं ये सुरंगें?

नामीबिया में ये सुरंगें ट्विजफेलफोंटेन, उगाब और हुआब नदियों के पास सबसे अच्छी हालत में मिली हैं. यह सुरंग चट्टानों की दरारों से निकलती हैं और नीचे की ओर कई शाखाओं में बंटी हुई हैं. कुछ जगहों पर तो ये 3 अलग-अलग परतों में भी मिलती हैं जिनके बीच में पतली सफेद लाइनें हैं. जब इन्हें बड़ा करके देखा गया तो पता चला कि सुरंगों के अंदर की बनावट बहुत ही बारीक है और इनकी मिट्टी भी बाहर की चट्टान से काफी अलग है.

सुरंग के अंदर क्या था?

सुरंग के बाहरी किनारों पर फॉस्फोरस और सल्फर की मात्रा मिली है. ये तत्व आमतौर पर जीवों के DNA और प्रोटीन में होते हैं, लेकिन इन सुरंगों में ना ही डीएनए मिला और ना प्रोटीन. लेखकों का कहना है कि, ये जीवाश्म बहुत पुराने हैं और इनके 10 से 30 लाख साल पुराने होने का अनुमान है. इस खोज की पूरी जानकारी जियोमाइक्रोबायोलॉजी जर्नल में छपी है. हालांकि ये जीव खत्म हो चुके हैं या अभी भी छिपे हुए हैं इसका पता अभी नहीं लग पाया है. पास्चियर ने आगे कहा, जीवन का ये रूप जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता इन्हें नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये पूरी तरह से अंजान हैं.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने खोजी 81 करोड़ साल पुरानी चट्टान, अंदर जो मिला उसने उड़ा दिए होश, बताया...