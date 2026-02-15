चट्टानों को चीरकर किसने बनाई ये सुरंगें? वैज्ञानिकों को मिले ऐसे संकेत, जिसे सुनकर कांप जाएगी रूह!

Science News in Hindi: नामीबिया, ओमान और सऊदी अरब के सूखे इलाकों में खोज कर रहे वैज्ञानिकों को पुरानी चट्टानों के अंदर बहुत ही बारीक सुरंगें मिली हैं. ये सुरंगें किसी के जीवाश्म जैसी लगती हैं. इसके अलावा ये बिल्कुल सीधी हैं और एक-दूसरे के बराबर दूरी पर बनी हैं. बाहर से देखने पर ये चट्टानें साधारण लगती हैं लेकिन जब इन्हें काटकर पॉलिश किया जाता है तब ये बारीक सुरंगें साफ नजर आती हैं. ये सुरंगें एक मिमी से भी ज्यादा पतली हैं लेकिन कई सेंटीमीटर गहरी हो सकती हैं.

वैज्ञानिकों ने खोजे कई तरह के निशान

जर्मनी की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीस पासचियर और उनकी टीम ने रेगिस्तान के उन पत्थरों और संगमरमर की जांच की जो लाखों साल पुराने हैं. उन्होंने उन जगहों को चुना जहां सूखा मौसम होने की वजह से चट्टानों की दरारें और सुरंगें साफ दिखाई दे रही थीं. वैज्ञानिकों ने खास मशीनों से इन सुरंगों की जांच की तो कई चीजें सामने आईं.

मशीनों की जांच में क्या पता चला?

वैज्ञानिकों ने जब मशीनों से इसकी जांच की तो कई सारी चौंकाने वाली चीजें सामने आईं. इन सुरंगों के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ था वह बाहर की चट्टान से बिल्कुल अलग था. इन सुरंगों के अंदर कार्बन, फास्फोरस और सल्फर जैसी चीजें मिलीं. ऐसी चीजें तभी मिलती हैं जब वहां कोई जिंदा जीव रहा हो या उसके शरीर का कोई हिस्सा वहां मौजूद रहा हो.

सुरंगों में सड़ रहे थे पुराने जीव

सुरंगों के आसपास की चट्टान का रंग बदला हुआ था. इसके अंदर खनिजों की परतें जमी हुई थीं जो बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसे किसी जीव के रहने के बाद बचा हुआ कचरा. जांच में पता चला कि उन सुरंगों के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ा हुआ है. इसका मतलब है कि अंदर कोई जिंदा जीव मौजूद था.

क्या सुरंगों में कुछ छिपा हुआ है?

सुरंगों की जांच करने पर वैज्ञानिकों को कुछ नई बातें पता चलीं. इसमें न तो पौधों के कोई अंश मिले और न ही फंगस जैसी कोई चीज. क्योंकि ये पत्थर बहुत पुराने हैं इसलिए इनके अंदर किसी जीव का DNA या शरीर की कोशिकाएं भी नहीं मिलीं. इस सुरंग में धूप भी नहीं पहुंचती इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सुरंगें ऐसे सूक्ष्म जीव ने बनाई होंगी जो अंधेरे में चट्टानों के अंदर जिंदा रह सकते हैं.

कहां-कहां हुई खोज?

इस खोज की शुरुआत नामीबिया से हुई थी जिसके बाद वैज्ञानिक ओमान और सऊदी अरब भी गए. इन तीनों देशों के पत्थरों और संगमरमर में एक जैसे सुरंगों के नेटवर्क मिले हैं. फिलहाल, वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय जीव को कोई नाम नहीं दिया है. उनका कहना है कि यह पक्का करने के लिए कि इसे किसी जीव ने ही बनाया है, अभी और रिसर्च की जरूरत है.