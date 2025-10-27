एलियंस हैं या नहीं? वैज्ञानिकों ने कर दिया बड़ा दावा, अगले 3 दिन में दुनिया के सामने होगी सच्चाई

एलियंस का अस्तित्व है या नहीं ये यक्ष प्रश्न कई सदियों से चला आ रहा है. वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आगामी 30 अक्टूबर को ये कंफर्म हो जाएगा कि ब्राह्मांड में एलियंस का अस्तित्व है कि नहीं. दरअसल सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क के प्रोफेसर और क्वांटम सुप्रीमेसी के लेखक डॉ. मिचियो काकू ने बताया कि आकाश में एक रहस्यमयी अंतरतारकीय जिसका नाम 3I/ATLAS है वो एलियंस के अस्तित्व के दावों के बारे में तय कर देगा कि वास्तव में एलियन हैं या नहीं. काकू ने बताया कि ये महज एक चट्टान है या फिर पृथ्वी से इतर एक बुद्धिमान जीवन का सबूत है.

आगामी 30 अक्टूबर को 3I/ATLAS नामक रहस्यमय अंतरतारकीय पिंड दिखेगा. इस पिंड का आकार लगभग मैनहट्टन के बराबर है. तो आगामी तीन दिनों तक आप सब दिल थाम कर बैठिए क्योंकि एलियंस के खोज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. एक रहस्यमय अंतरिक्ष पिंड 3I/ATLAS सूर्य के नजदीक पहुंच रहा है. वैज्ञानिक इस पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं. कि क्या इसकी गति ज्ञात भौतिकी के अनुरूप है? अगर यह अप्रत्याशित ऊर्जा प्राप्त करता है, तो यह बुद्धिमान मार्गदर्शन का संकेत हो सकता है. जल्द ही होने वाली यह घटना इस बात का खुलासा कर सकती है कि क्या परग्रही जीवन मौजूद है? पूरी दुनिया इस महत्वपूर्ण समय का इंतजार है.

क्वांटम सुप्रीमेसी के लेखक काकू का दावा

न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में प्रोफेसर और क्वांटम सुप्रीमेसी के लेखक काकू ने कहा है कि 29 या 30 अक्टूबर तक वैज्ञानिक यह निर्धारित कर सकते हैं कि रहस्यमयी अंतरतारकीय वस्तु 3आई/एटलस केवल एक अंतरिक्ष चट्टान है या कुछ कहीं अधिक बुद्धिमान. हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में काकू ने खुलासा किया कि खगोलीय समुदाय इस एलियन की प्रकृति को लेकर अलग-अलग मतों में विभाजिद है. काकू ने कहा कि अधिकांश लोगों का मानना है कि यह केवल गहरे अंतरिक्ष से आई एक और चट्टान है. वहीं ज्यादातर संख्या में लोगों ने इस बात का भी दावा किया है कि ये कुछ और हो सकता है शायद एक बहुत ही बुद्धिमान आगंतुक.

सूर्य के नजदीक अधिक ऊर्जा प्राप्त हुई तो इसे कोई और हैंडल कर रहा है

अगर 3आई/एटलस सूर्य के पास से गुजरते समय अपेक्षा से अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ या कोई इसे निर्देशित कर रहा है. काकू ने समझाया कि अगर यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करता हैतो यह ऊर्जा संरक्षण के सामान्य दायरे से बाहर होगा. इसका स्पष्ट अर्थ होगा कि कोई बुद्धिजीवी इसे निर्देशित कर रहा है. काकू का मतलब ओबर्थ प्रभाव से है जो कक्षीय यांत्रिकी का एक सिद्धांत है. जहां कोई वस्तु सूर्य जैसे विशाल पिंड के पास से गुजरते समय अतिरिक्त गति प्राप्त कर सकती है.

29-30 अक्टूब को सच्चाई सबके सामने होगी

यह 29-30 अक्टूबर, 2025 को सूर्य के सबसे नजदीक, लगभग 1.4 खगोलीय इकाइयों (एयू) पर गुजरेगी और 19 दिसंबर, 2025 को पृथ्वी के सबसे नजदीक, लगभग 1.8 एयू (लगभग 270 मिलियन किमी) पर आएगी। नासा ने महीनों से इस वस्तु की चुपके से निगरानी की है असामान्य गतिविधियों और ऊर्जा हस्ताक्षरों को नोट किया है जो सामान्य धूमकेतुओं के व्यवहार से मेल नहीं खाते। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, काकू ने वैज्ञानिकों में बढ़ते उत्साह को दोहराते हुए कहा, "3आई/एटलस एक रहस्यमयी अंतरतारकीय वस्तु है जो सूर्य की ओर अपने हाइपरबोलिक पथ और सौर मंडल के सापेक्ष बहुत उच्च गति के लिए जानी जाती है। कुछ ही दिनों में 3 आईएटलस नई जानकारी और शायद नए सवाल देने का वादा करता है.'

नासा ने इन अटकलों पर साधी चुप्पी

नासा ने इसकी अनूठी विशेषताओं के बारे में चुप्पी साध रखी है. एजेंसी ने केवल यह पुष्टि की है कि वह इस वस्तु की निगरानी जारी रखे हुए है और दैनिक आधार पर कक्षीय डेटा को अपडेट कर रही है. हालांकि ये अटकलें बहुत ही तेजी से फैल रही हैं. कुछ वैज्ञानिक और अंतरिक्ष उत्साही 3आई/एटलस की तुलना 2017 में खोजे गए सिगार के आकार के अंतरतारकीय आगंतुक ‘ओउमुआमुआ’ से कर रहे हैं. इसने अस्पष्ट त्वरण प्रदर्शित किया था. हार्वर्ड के खगोल भौतिकीविद् एवी लोएब ने प्रसिद्ध रूप से सुझाव दिया था कि ओउमुआमुआ एक एलियन जांच या उन्नत तकनीक का टुकड़ा हो सकता है.

दुनिया भर के टेलीस्कोप सूर्य पर केंद्रित

इस मामले में काकू ने कोई प्रत्यक्ष दावा करने से परहेज किया है लेकिन ये स्वीकार किया कि यह संभावना खुली है. उन्होंने कहा, 'मैं शर्त लगाऊंगा कि बुद्धिमान जीवन (एलियंस) आकाशगंगा में हर जगह मौजूद है. शायद हमारे अपने पड़ोस में भी.' काकू ने आगे कहा, 'असली सवाल यह है कि क्या वे हम तक पहुंच सकते हैं? जैसे-जैसे 30 अक्टूबर नजदीक आ रहा है. दुनिया भर के टेलीस्कोप सूर्य के किनारे पर केंद्रित होंगे. यह देखने के लिए कि क्या 3आई/एटलस एक प्राकृतिक वस्तु की तरह व्यवहार करता है या पूरी तरह से भौतिकी के नियमों को चुनौती देता है.

