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Hindi Newsविज्ञानBill Gates हर हफ्ते आसमान में क्यों छोड़ रहे करोड़ों मच्छर? सीक्रेट मिशन उड़ा देगा आपके होश

Bill Gates हर हफ्ते आसमान में क्यों छोड़ रहे करोड़ों मच्छर? 'सीक्रेट मिशन' उड़ा देगा आपके होश

कोलंबिया के मेडेलिन शहर में वैज्ञानिक हर हफ्ते करोड़ों मच्छरों को जानबूझकर वातावरण में छोड़ रहे हैं. पहली नजर में यह सुनने में बेहद अजीब लगता है, क्योंकि डेंगू, जीका, चिकनगुनिया और येलो फीवर जैसी खतरनाक बीमारियां मच्छरों से ही फैलती हैं. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 15, 2026, 01:16 PM IST
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AI से निर्मित फोटो.
AI से निर्मित फोटो.

दुनिया में मच्छरों को आमतौर पर बीमारी फैलाने वाला माना जाता है, लेकिन कोलंबिया के मेडेलिन शहर में वैज्ञानिक हर हफ्ते करोड़ों मच्छरों को जानबूझकर वातावरण में छोड़ रहे हैं. पहली नजर में यह सुनने में बेहद अजीब लगता है, क्योंकि डेंगू, जीका, चिकनगुनिया और येलो फीवर जैसी खतरनाक बीमारियां मच्छरों से ही फैलती हैं. लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि यह प्रोजेक्ट इन बीमारियों को रोकने के लिए शुरू किया गया है. इस प्रोजेक्ट को Bill & Melinda Gates Foundation का समर्थन मिला है और इसे World Mosquito Program भी सपोर्ट कर रहा है.

दुनिया की सबसे बड़ी मच्छर फैक्ट्री

मेडेलिन में मौजूद यह फैक्ट्री दुनिया के सबसे बड़े मच्छर प्रोडक्शन सेंटरों में गिनी जाती है. यहां मुख्य रूप से Aedes aegypti प्रजाति के मच्छर तैयार किए जाते हैं, जो डेंगू और जीका जैसी बीमारियां फैलाने के लिए जाने जाते हैं. वैज्ञानिक लैब के अंदर नियंत्रित तापमान में मच्छरों के अंडों से लेकर लार्वा और फिर वयस्क मच्छरों तक हर स्टेज की निगरानी करते हैं. इसके बाद उन्हें अलग-अलग इलाकों में छोड़ा जाता है.

इन मच्छरों में क्या है खास?

इन मच्छरों की सबसे खास बात है Wolbachia नाम का बैक्टीरिया. यह एक प्राकृतिक बैक्टीरिया है, जो कई कीड़ों में पहले से पाया जाता है. वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जब Aedes aegypti मच्छरों में यह बैक्टीरिया मौजूद होता है, तब उनके जरिए वायरस इंसानों तक पहुंचने की संभावना काफी कम हो जाती है.

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महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मच्छरों को जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया गया है. वैज्ञानिक सिर्फ लैब में मच्छरों के अंडों में Wolbachia बैक्टीरिया डालते हैं और फिर उसी गुण वाले मच्छरों की नई पीढ़ी तैयार करते हैं.

कैसे काम करता है यह प्रोजेक्ट?

जब इन मच्छरों को खुले वातावरण में छोड़ा जाता है, तो वे स्थानीय मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं. धीरे-धीरे Wolbachia बैक्टीरिया दूसरे मच्छरों में भी फैलने लगता है. इससे उस इलाके में ऐसे मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, जो वायरस फैलाने में कमजोर होते हैं.

वैज्ञानिकों का कहना है कि उनका लक्ष्य मच्छरों को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि खतरनाक मच्छरों की जगह कम नुकसान पहुंचाने वाले मच्छरों को बढ़ाना है. यही वजह है कि यह तरीका पारंपरिक कीटनाशक स्प्रे से अलग माना जा रहा है.

लोगों की भी ली जा रही है मदद

इस प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया है. कुछ इलाकों में लोगों को छोटे कंटेनर दिए जाते हैं, जिनमें मच्छरों के अंडे होते हैं. ये अंडे प्राकृतिक रूप से निकलते हैं और आसपास के क्षेत्र में फैल जाते हैं. वहीं कई जगहों पर वाहनों और खास कंटेनरों के जरिए वयस्क मच्छरों को छोड़ा जाता है.

स्थानीय निवासी वैज्ञानिकों की मदद से मच्छरों की निगरानी करते हैं और अपने इलाके में ट्रैप भी लगाते हैं. इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि Wolbachia कितनी तेजी से फैल रहा है.

क्या मिले हैं अच्छे नतीजे?

इस तकनीक के नतीजे कई देशों में सकारात्मक दिखाई दिए हैं. इंडोनेशिया में जिन इलाकों में Wolbachia वाले मच्छर छोड़े गए, वहां डेंगू संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई.

कोलंबिया में भी 2015 से इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद डेंगू मामलों में कमी देखी गई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में यह तरीका उन देशों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, जहां हर साल लाखों लोग मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं.

सोशल मीडिया पर फैली साजिश की थ्योरी

इस प्रोजेक्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैलीं. कुछ वायरल पोस्ट्स में दावा किया गया कि ये “म्यूटेंट मच्छर” हैं या फिर यह कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है. कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि इन मच्छरों को जानबूझकर बीमारियां फैलाने के लिए बनाया गया है.

हालांकि वैज्ञानिकों और हेल्थ संगठनों ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया है. उनका कहना है कि ये मच्छर जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं हैं और इनमें सिर्फ प्राकृतिक Wolbachia बैक्टीरिया मौजूद है, जिसका मकसद बीमारी फैलने की रफ्तार कम करना है.

भविष्य में बदल सकता है बीमारी रोकने का तरीका

हर साल दुनियाभर में करोड़ों लोग मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की चपेट में आते हैं. अब तक इस्तेमाल होने वाले केमिकल स्प्रे और फ्यूमिगेशन पूरी तरह असरदार साबित नहीं हुए हैं. ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि Wolbachia तकनीक भविष्य में बीमारी रोकने का सुरक्षित और लंबे समय तक असर करने वाला तरीका बन सकती है.

मेडेलिन की यह मच्छर फैक्ट्री अब सिर्फ एक लैब नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक नए हेल्थ मॉडल का प्रतीक बन चुकी है, जहां विज्ञान और बायोलॉजी की मदद से खतरनाक बीमारियों से लड़ने की कोशिश की जा रही है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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