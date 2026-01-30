Advertisement
बांस बने 'बम' और पहाड़ बनी 'चिमनी'! नगालैंड से मणिपुर पहुंची जंगल की आग, क्या है चिमनी इफेक्ट?

बांस बने 'बम' और पहाड़ बनी 'चिमनी'! नगालैंड से मणिपुर पहुंची जंगल की आग, क्या है चिमनी इफेक्ट?

Dzoku Valley Forest Fire: नागालैंड की जुकोऊ घाटी में लगी आग अब मणिपुर के माउंट एस्सी तक पहुंच गई है. इस स्थिति को काफी गंभीर बताया जा रहा है. इस आग के तेजी से फैलने की पीछे 2 वजह है जिसमें चिमनी इफेक्ट और सूखा बांस शामिल है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:54 AM IST
बांस बने 'बम' और पहाड़ बनी 'चिमनी'! नगालैंड से मणिपुर पहुंची जंगल की आग, क्या है चिमनी इफेक्ट?

Forest Fire: नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित खूबसूररत जुकोऊ घाटी में पिछले 3 दिनों से भीषण आग लगी हुई है. यह जगह अपनी सुंदर पहाड़ियों और दुर्लभ लिली के फूलों के लिए जानी जाती है लेकिन अभी यहां चारों तरफ आग की लपटें हैं. यह आग रुकने का नाम नहीं ले रही है और एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ बढ़ रही है. सरकार ने NDRF की टीमों को तैनात किया है और उनके साथ स्थानीय लोग भी आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. पहाड़ी इलाका होने की वजह से आग पर काबू पानी काफी मुश्किल काम हो रहा है. 

कैसे लगी जुकोऊ घाटी में आग?
जुकोऊ घाटी जैसी ऊंची जगहों पर अक्सर इंसानी गलतियों और सूखे मौसम की वजह से आग लगती है. हालांकि, अभी जांच जारी है लेकिन अक्सर ऐसी आग ट्रेकिंग करने आए लोगों या कैंप लगाने वालों की लापरवाही लगती है. सर्दियों में इस घाटी की घास और बांस पूरी तरह सूख जाते हैं और यह सूखी घास ईंधन का काम करती है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है. 

मणिपुर की तरफ क्यों फैल रही है आग?
पहाड़ी इलाकों में दिन के समय सूरज की गर्मी से हवा गर्म हो जाती है. गर्म हवा हल्की होती है इसलिए वह तेजी से ऊपर की तरफ भागती है. यह हवा अपने साथ आग की लपटों को भी पहाड़ की चोटी की तरफ खींच ले जाती है. जुकोऊ घाटी बहुत ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 2,438 मीटर. 

ऊंचाई पर चिमनी जैसा माहौल
इस ऊंचाई पर हवा की रफ्तार और ऑक्सीजन मिलकर एक चिमनी जैसा माहौल बना देते हैं जो आग को और ज्यादा भड़का देता है. स्थानीय हवाएं आग को धकेलकर मणिपुर की सीमा को पार ले जा रही हैं. ढलान वाली जमीन आग के लिए एक रास्ते की तरह काम करती है जिससे वह बहुत तेजी से सफर करती है. 

सूखी बांस का इसमें क्या रोल है?
सूखे के मौसम में इन बांसों की नमी खत्म हो जाती है जिससे ये सूखी लकड़ी की तरह बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं. बांस अंदर से खोखला होता है और जब आग लगती है तो उसके अंदर की हवा गर्म होकर फैलती है और बांस धमाके के साथ फट जाता है. इन धमाकों की वजह से जलते हुए टुकड़े और चिंगारियां हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरती है. 

जलवायु परिवर्तम क्या भूमिका निभाएगा?
बढ़ते तापमान और मौसम के बदलाव के कारण अब जंगलों में आग लगने का समय पहले के मुकाबले लंबा होता जा रहा है. जब सर्दियों में अच्छी बारिश नहीं होती तो मिट्टी और पेड़-पौधों का पानी सूख जाता है और पूरे इलाके में नमी कम हो जाती है. नमी खत्म होने से घास और पेड़-पौधे बारूद की तरह काम करते हैं. वातावरण इतना सूखा हो जाता है कि एक छोटी सी चिंगारी भी भयानक आग लग सकती है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

