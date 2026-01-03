चुरा लेता था फोन... गुस्से में मां-बाप ने 12 साल के बच्चे के साथ किया ये काम; पुलिस हुई हैरान!

Nagpur child abuse case: महाराष्ट्र के नागपुर से बच्चों के अधिकारों को झकझोर देने वाली एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक दंपति ने अपने 12 साल के बेटे को गलत आदतें सुधारने के नाम पर करीब दो महीने तक लोहे की जंजीरों और ताले से बांधकर रखा था. माता-पिता रोज मजदूरी पर काम करने जाते थे और घर से निकलने से पहले बच्चे के पैरों में जंजीर और ताला लगा देते थे, ताकि वह बाहर न जा सके. यह मामला तब बाहर आया जब इलाके के लोगों को शक हुआ और उन्होंने प्रशासन को सूचना दी.

पैरों में जंजीर और ताला

यह घटना नागपुर के दक्षिणी इलाके की है. जब जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने पुलिस के साथ घर पर छापा मारा, तो अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए. बच्चा घर के अंदर बंद था और उसके पैरों में जंजीर और ताला लगा हुआ था. बच्चे के हाथ और पैरों पर चोट के निशान भी पाए गए, जो लंबे समय तक बांधकर रखने की वजह से बने थे. टीम ने तुरंत बच्चे को वहां से निकाला और सुरक्षित स्थान पर भेजा, बच्चा डरा हुआ था और मानसिक तनाव में नजर आ रहा था.

माता-पिता ने पूछताछ में बताया कि उनका बेटा स्कूल छोड़ चुका था और वे उसके व्यवहार से परेशान थे. उनका कहना था कि बच्चा बात नहीं मानता था, घर से भाग जाता था और लोगों के मोबाइल फोन चुरा लेता था. इसी वजह से उन्होंने यह कठोर कदम उठाया. माता-पिता दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं और उनका दावा है कि उन्होंने यह सब बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने के लिए किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

बाल कल्याण समिति के हवाले बच्चा

पुलिस ने इस मामले में माता-पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है. बच्चे को बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया गया है, जहां उसकी काउंसलिंग की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि बच्चे की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि उसे इस सदमे से बाहर निकाला जा सके.

इस मामले में यह भी सामने आया है कि पुलिस को पहले दो बार इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. बाद में स्थानीय लोगों ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर शिकायत की, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई हुई. बाल संरक्षण इकाई ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी बच्चों के साथ हिंसा, उपेक्षा या दुर्व्यवहार दिखे, तो तुरंत पुलिस या बाल सुरक्षा तंत्र को सूचित करें, ताकि समय रहते बच्चे की जान और भविष्य बचाया जा सके.



ये भी पढ़ें: इजरायल के फैसले से हिली दुनिया! क्या कबूल हो गई मुस्लिम देशों की दुआ? UN ने बुलाई हंगामी मीटिंग