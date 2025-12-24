कैंसर कोशिकाओं का 'सेल्फ-डिस्ट्रक्शन' बटन! कैंसर कोशिकाओं की कमजोरी बने नैनोडॉट्स; वैज्ञानिकों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी

Nanodots Cancer Treatment Research: इस नई तकनीक में इस्तेमाल किए गए नैनोडॉट्स एक खास धातु से बने हैं. ये कैंसर कोशिकाओं की पहले से मौजूद कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें खुद खत्म होने के लिए मजबूर करते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि आगे चलकर यह तरीका कैंसर के इलाज को ज्यादा सुरक्षित और असरदार बना सकता है.

क्या हैं ये नैनोडॉट्स

RMIT यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बेहद छोटे कण बनाए हैं जिन्हें नैनोडॉट्स कहा जा रहा है. ये कण मोलिब्डेनम ऑक्साइड नाम के एक मेटल कंपाउंड से तैयार किए गए हैं. मोलिब्डेनम एक दुर्लभ धातु है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल मशीनों में होता है.

बता दें कि रिसर्च की अगुवाई कर रहे प्रोफेसर जियान जेन आउ और डॉक्टर बाओयू झांग के मुताबिक जब इन कणों की रासायनिक बनावट में हल्का सा बदलाव किया गया. तब इनमें एक खास क्षमता आ गई. ये कण ऐसे ऑक्सीजन अणु छोड़ने लगे जो कोशिकाओं के लिए नुकसानदायक होते हैं.

कैसे काम करते हैं ये कण

ये नैनोडॉट्स शरीर में पहुंचकर ऐसे रिएक्टिव ऑक्सीजन अणु बनाते हैं. जो कोशिकाओं के अंदर जरूरी हिस्सों को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे कोशिकाएं खुद ही खत्म होने की प्रक्रिया शुरू कर देती हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि कैंसर कोशिकाएं पहले से ही काफी तनाव में रहती हैं. ये कण उस तनाव को थोड़ा और बढ़ा देते हैं. इससे कैंसर कोशिकाएं मर जाती हैं. वहीं सामान्य कोशिकाएं इस अतिरिक्त दबाव को सहन कर लेती हैं और सुरक्षित रहती हैं.

लैब टेस्ट में क्या सामने आया

लैब में किए गए टेस्ट में इन नैनोडॉट्स ने सर्वाइकल कैंसर की कोशिकाओं को 24 घंटे में स्वस्थ कोशिकाओं के मुकाबले तीन गुना ज्यादा तेजी से खत्म किया. खास बात यह रही कि इस प्रोसेस के लिए किसी तरह की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ी. जबकि आमतौर पर ऐसी तकनीकों में लाइट एक्टिवेशन जरूरी होता है.

अंतरराष्ट्रीय टीम ने मिलकर किया काम

इस रिसर्च में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि कई देशों के वैज्ञानिक शामिल रहे थे. मेलबर्न के फ्लोरी इंस्टीट्यूट, चीन की साउथईस्ट यूनिवर्सिटी, हॉन्गकॉन्ग बैपटिस्ट यूनिवर्सिटी और जिदियन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भी इसमें योगदान दिया. इस काम को ARC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑप्टिकल माइक्रोकॉम्ब्स का समर्थन मिला है.

कणों को कैसे बनाया गया

वैज्ञानिकों ने मेटल ऑक्साइड में बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन और अमोनियम मिलाया था. इससे कणों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार बदल गया और वे ज्यादा मात्रा में नुकसानदायक ऑक्सीजन अणु बनाने लगे थे. यही अणु कैंसर कोशिकाओं को प्राकृतिक तरीके से मरने के लिए मजबूर करते हैं. एक अलग प्रयोग में इन कणों ने बिना किसी रोशनी के सिर्फ 20 मिनट में नीले रंग के डाई को 90 प्रतिशत तक तोड़ दिया जिससे उनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सका.

कैंसर इलाज की दिशा में नई उम्मीद

आज के कई कैंसर इलाज ऐसे हैं जो ट्यूमर के साथ-साथ स्वस्थ टिश्यू को भी नुकसान पहुंचाते हैं. अगर ऐसी तकनीक विकसित होती है, जो सिर्फ कैंसर कोशिकाओं पर असर डाले, तो इलाज ज्यादा सुरक्षित हो सकता है. इन नैनोडॉट्स की एक और खास बात यह है कि ये सोने या चांदी जैसी महंगी धातुओं से नहीं बने हैं. मोलिब्डेनम ऑक्साइड सस्ता और ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, जिससे भविष्य में इसका इस्तेमाल आसान हो सकता है.

