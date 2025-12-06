दशकों पुराना रहस्य खत्म! 1940 की रहस्यमयी खोपड़ी का राज खुला, डायनासोर के गले की हड्डी ने सुलझाया सबसे बड़ा सवाल

Nanotyrannus Lancensis Confirmed: 1940 के दशक में मिले एक छोटे और तेज दांतों वाले डायनासोर की खोपड़ी को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ था. क्या यह एक T. rex है या फिर कोई दूसरी प्रजाति. अब एक रिसर्च ने यह साफ कर दिया है कि यह एक पूरी तरह से विकसित Nanotyrannus है.

नैनोटायरानस है अलग प्रजाति

वैज्ञानिक इस बात पर अलग-अलग रहे कि छोटी खोपड़ी वास्तव में एक छोटे T. rex की है या फिर Nanotyrannus नाम की मिनी-टायरानोसौर प्रजाति की है. लंबे समय तक माना जाता रहा कि यह T. rex है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ लगातार इसे एक अलग प्रजाति बताते रहे हैं. 2025 में Princeton University के paleontologist क्रिस्टोफर ग्रिफिन और उनकी टीम ने इस खोपड़ी का दोबारा अध्ययन किया और चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं.

हड्डियों के माइक्रो-अध्ययन

इस फॉसिल में हाथ-पैरों की हड्डियां नहीं थीं, इसलिए इसकी उम्र जानना मुश्किल था, लेकिन खोपड़ी में मौजूद hyoid ने वैज्ञानिकों को नया सुराग दिया है. hyoid की बनावट लंबी हड्डियों जैसी होती है. इसे पतली स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया है. उसके growth rings से पता चला कि यह डायनासोर पूरी तरह वयस्क था.

अन्य जीवों पर भी टेस्ट

टीम ने इस बात को सही साबित करने के लिए आधुनिक और जीवाश्म दोनों तरह के hyoid टेस्ट किए जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग, T. rex और Allosaurus के जीवाश्म. हालांकि हर जगह hyoid उम्र का अनुमान अन्य तरीकों से मिले परिणामों से मिलता हुआ नजर आया. बता दें कि जिस खोपड़ी को लंबे समय तक युवा T. rex माना गया था, वह असल में एक पूरी तरह विकसित Nanotyrannus lancensis की है.

