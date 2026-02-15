NASA: मिशन अधूरा रिसर्च ठप...मेडिकल इमरजेंसी के चलते लौटे थे सभी एस्ट्रोनॉट्स, अब पहुंची बैकअप टीम

NASA Medical Evacuation: इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अब फिर से काम शुरू हो गया है और वहां 4 नए अंतरिक्ष यात्री पहुंच गए हैं. उन्हें उन साथियों की जगह भेजा गया है जिन्हें तबीयत बिगड़ने के कारण समय से पहले धरती पर आना पड़ा था. SpaceX ने इन यात्रियों को शनिवार 14 फरवरी को कैप कैनारवेल से भेजा था और वे एक दिन बाद वहां पहुंच गए. इस टीम में अमेरिका, फ्रांस और रूस के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं.

क्या आई थी समस्या?

पिछले महीने नासा को इतिहास में पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री को बीमारी की वजह से अचानक अंतरिक्ष से वापस बुलाना पड़ा. पिछले साल स्पेसएक्स (SpaceX) से भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. उनके जाने के बाद वहां सिर्फ 3 अंतरिक्ष यात्री ही बचे थे.

नई टीम की जानकारी

नासा की जेसिका मीर और जैक हैथवे, फ्रांस की सोफी एडेनोट और रूस के आंद्रेई फेद्येव अब अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 से 9 महीने तक रहेंगे. समुद्र के जीवों की एक्सपर्ट जेसिका मीर और पूर्व आर्मी पायलट आंद्रेई फेद्येव पहले भी अंतरिक्ष जा चुके हैं. साल 2019 में जेसिका मीर ने पहले बार ऐसी स्पेस वॉक की थी जिसमें टीम ने सभी सदस्य सिर्फ महिलाएं थीं.

गुप्त रखी गई बीमारी की जानकारी

NASA ने उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताने से मना कर दिया है जो 7 जनवरी को अंतरिक्ष में बीमार पड़ गए थे. उन्होंने कहा कि यात्री प्राइवेसी और बीमारी की जानकारी गुप्त रखना जरूरी है. बीमार यात्री औऱ उनके 3 साथियों को तय समय से एक महीने पहले ही धरती पर वापस लौटना पड़ा.

जांच में कोई बदलाव नहीं

घर लौटने से पगले उन्हें अपनी पहली रात अस्पताल में ही गुजारनी पड़ी जिससे डॉक्टर उनकी जांच कर सकें. NASA ने यह भी बताया कि उन्होंने नए यात्रियों को भेजने से पहले होने वाली मेडिकल जांच के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी पुराने नियमों के मुताबिक ही नए यात्रियों को फिट पाकर भेजा गया है.