Advertisement
trendingNow13109956
Hindi Newsविज्ञानNASA: मिशन अधूरा रिसर्च ठप...मेडिकल इमरजेंसी के चलते लौटे थे सभी एस्ट्रोनॉट्स, अब पहुंची बैकअप टीम

NASA: मिशन अधूरा रिसर्च ठप...मेडिकल इमरजेंसी के चलते लौटे थे सभी एस्ट्रोनॉट्स, अब पहुंची बैकअप टीम

International Space Station: पिछले महीने नासा को इतिहास में पहली बार किसी अंतरिक्षव यात्री को बीमारी की वजह से अचानक धरती पर वापस लाना पड़ा. पिछले साल स्पेसएक्स से भेजे गए 4 यात्रियों में से एक की तबीयत बिगड़ने पर सभी को तुरंत वापस बुला लिया गया था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 15, 2026, 06:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NASA: मिशन अधूरा रिसर्च ठप...मेडिकल इमरजेंसी के चलते लौटे थे सभी एस्ट्रोनॉट्स, अब पहुंची बैकअप टीम

NASA Medical Evacuation: इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अब फिर से काम शुरू हो गया है और वहां 4 नए अंतरिक्ष यात्री पहुंच गए हैं. उन्हें उन साथियों की जगह भेजा गया है जिन्हें तबीयत बिगड़ने के कारण समय से पहले धरती पर आना पड़ा था. SpaceX ने इन यात्रियों को शनिवार 14 फरवरी को कैप कैनारवेल से भेजा था और वे एक दिन बाद वहां पहुंच गए. इस टीम में अमेरिका, फ्रांस और रूस के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं. 

क्या आई थी समस्या?
पिछले महीने नासा को इतिहास में पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री को बीमारी की वजह से अचानक अंतरिक्ष से वापस बुलाना पड़ा. पिछले साल स्पेसएक्स (SpaceX) से भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. उनके जाने के बाद वहां सिर्फ 3 अंतरिक्ष यात्री ही बचे थे. 

यह भी पढ़ें: उल्टा-पुल्टा है यह नया सौरमंडल...अंतरिक्ष में मिली ऐसी 'अनोखी दुनिया', गलत साबित हो गई विज्ञान की किताबें

Add Zee News as a Preferred Source

नई टीम की जानकारी
नासा की जेसिका मीर और जैक हैथवे, फ्रांस की सोफी एडेनोट और रूस के आंद्रेई फेद्येव अब अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 से 9 महीने तक रहेंगे. समुद्र के जीवों की एक्सपर्ट जेसिका मीर और पूर्व आर्मी पायलट आंद्रेई फेद्येव पहले भी अंतरिक्ष जा चुके हैं. साल 2019 में जेसिका मीर ने पहले बार ऐसी स्पेस वॉक की थी जिसमें टीम ने सभी सदस्य सिर्फ महिलाएं थीं. 

गुप्त रखी गई बीमारी की जानकारी
NASA ने उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताने से मना कर दिया है जो 7 जनवरी को अंतरिक्ष में बीमार पड़ गए थे. उन्होंने कहा कि यात्री प्राइवेसी और बीमारी की जानकारी गुप्त रखना जरूरी है. बीमार यात्री औऱ उनके 3 साथियों को तय समय से एक महीने पहले ही धरती पर वापस लौटना पड़ा.

यह भी पढ़ें: कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं चलेगी लू! अगले 48 घंटे इन राज्यों के लिए भारी, मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी

जांच में कोई बदलाव नहीं
घर लौटने से पगले उन्हें अपनी पहली रात अस्पताल में ही गुजारनी पड़ी जिससे डॉक्टर उनकी जांच कर सकें. NASA ने यह भी बताया कि उन्होंने नए यात्रियों को भेजने से पहले होने वाली मेडिकल जांच के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी पुराने नियमों के मुताबिक ही नए यात्रियों को फिट पाकर भेजा गया है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Hindi Science news

Trending news

17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
PM Modi
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
Maha Shivratri 2026 Live: महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं ये राजयोग, जानिए तिथि, चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय और सबकुछ
maha shivratri 2026
Maha Shivratri 2026 Live: महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं ये राजयोग, जानिए तिथि, चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय और सबकुछ
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
Weather
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
Tipu Sultan
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
India Pakistan News in Hindi
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
DNA
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
Meghalaya Mine Blast
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
Punjab
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
Karnataka road accident
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
PM Rahat Scheme
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?