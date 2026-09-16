/NASA का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप एक्टिव, 300MP की ‘आंख’ से करेगा निगरानी; अंतरिक्ष के छिपे राज आएंगे सामने

अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने की दिशा में नासा ने एक और कदम बढ़ा दिया है. क्या आपने कभी यह सोचा है कि अंतरिक्ष की तस्वीरें इतनी साफ और विस्तृत आएं कि ब्रह्मांड का कोना-कोना आपकी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे? नासा अब कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है. नासा ने अपने अब तक के सबसे एडवांस्ड और ताकतवर स्पेस टेलीस्कोप की 300 मेगापिक्सल वाली विशाल आंखें अंतरिक्ष में खोल दी हैं. यह सिर्फ एक कैमरा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के इतिहास, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश का एक ऐसा जरिया है जो विज्ञान की दुनिया में तहलका मचाने वाला है.
NASA के नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप ने स्पेस की ओर अपनी 300 मेगापिक्सल वाली विशाल आंख खोल दी है. नासा ने इसके प्राइमरी साइंस इंस्ट्रूमेंट यानी वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट को सफलतापूर्वक एक्टिव कर दिया है. यह एक विशाल इंफ्रारेड कैमरा है और रोमन टेलीस्कोप का वैज्ञानिक उपकरण है. इसके जरिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बहुत बडे हिस्से पर रिसर्च कर सकेंगे.
इस बीच इंजीनियरों ने इसके दूसरे जरूरी हिस्से कोरोनाग्राफ की भी शुरुआती जांच पूरी कर ली है. यह उपकरण दूसरे तारों के आसपास मौजूद ग्रहों की तस्वीर लेने में मदद करेगा. रोमन टेलीस्कोप अभी अपने नए अंतरिक्ष ठिकाने की तरफ आगे बढ़ रहा है.
रोमन टेलीस्कोप इस समय करीब तीन महीने की यात्रा पर है. इसे सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद दूसरे सन-अर्थ लैग्रेंज पॉइंट यानी L2 तक पहुंचना है. यह जगह पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है. यहां से टेलीस्कोप को अंतरिक्ष का काफी साफ और बिना रुकावट वाला नजारा मिल सकेगा.
इस टेलीस्कोप का वाइड फील्ड कैमरा एक ही बार में चांद के आकार से भी बड़े हिस्से की तस्वीर ले सकता है. यह टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में कम से कम 100 गुना बड़े क्षेत्र को कवर करेगा और आसमान का सर्वे उससे 1,000 गुना ज्यादा तेजी से कर पाएगा. यह इंफ्रारेड लाइट की मदद से डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और आकाशगंगाओं के बनने की प्रक्रिया का रिसर्च करेगा. साथ ही, हमारे सौर मंडल के बाहर नए ग्रहों की खोज में भी मदद करेगा.
नासा के मुताबिक, इस टेलीस्कोप की पहली वैज्ञानिक तस्वीरें साल 2027 की शुरुआत में मिलने की उम्मीद है. फिलहाल अगले कुछ महीनों तक इसकी कैलिब्रेशन और टेस्टिंग का काम चलेगा, जिसके बाद यह ब्रह्मांड के कई अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू करेगा. तो अगर आप भी अंतरिक्ष की दुनिया, तारों, आकाशगंगाओं और दूसरे ग्रहों पर एलियन लाइफ या नई दुनिया की खोज में दिलचस्पी रखते हैं, तो नासा के इस प्रयास से सामने आने वाली तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं.