NASA अलर्ट! 24,000 मील/घंटे की रफ्तार से आ रहा है 'मौत का सौदागर', कुतुब मीनार भी इसके आगे लगेगा बौना
विज्ञान

NASA अलर्ट! 24,000 मील/घंटे की रफ्तार से आ रहा है 'मौत का सौदागर', कुतुब मीनार भी इसके आगे लगेगा बौना

Asteroid Near Earth: 18 सितंबर 2025 को दिल्ली के कुतुब मीनार जितना बड़ा क्षुद्रग्रह धरती के पास से गुजरेगा. हालांकि इसकी दूरी चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी से करीब 12 गुना ज्यादा होगी.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:01 AM IST
NASA अलर्ट! 24,000 मील/घंटे की रफ्तार से आ रहा है 'मौत का सौदागर', कुतुब मीनार भी इसके आगे लगेगा बौना

NASA Alert for Asteroid: गुरूवार, 18 सितंबर को एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जिसका नाम है Asteroid 2025 FA22, धरती के पास से गुजरेगा. वैज्ञानिकों की मानें तो इसका आकार 120 से 280 मीटर के करीब है जो देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद Qutub Minar से भी बड़ा है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है. इसे लेकर NASA की 2 टीमें, सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज(CNEOS)और जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी इसपर लगातार नजर बनाए हुए है. इसकी खोज हवाई में हुई थी और तब से वैज्ञानिकों की इसपर नजर है. हालांकि वैज्ञानिकों ने ये साफ कर दिया है कि इससे धरती को कोई खतरा नहीं है. 

कितनी रफ्तार से धरती को करेगा क्रॉस?
बता दें कि इसके आकार को लेकर वैज्ञानिकों में खासा दिलचस्पी का माहौल देखने को मिल रहा है. इस तरह के पत्थर धरती के लिए भले खतरा ना हों लेकिन वैज्ञानिकों का ध्यान जरूर आकर्षित करते हैं. NASA का कहना है कि, Asteroid 2025 FA22 सूरज के चारों तरफ घूमता है और 1.85 साल में एक चक्कर पूरा करता है. इसकी रफ्तार की बात करें तो यह लगभग 24,127 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 8,42,000 किमी की दूरी से गुजरेगा.

यह भी पढ़ें: Karman Line: धरती की वो जादुई सीमा, जिसे पार करते ही शुरू होती है 'स्पेस की दुनिया'

क्या यह धरती के लिए खतरा है?
शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा था कि ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है और धरती के काफी पास से गुजर रहा है. बता दें कि, NASA ऐसे पत्थरों का खतरनाक मानता है जो 85 मीटर से बड़े हों और धरती से 74 लाख किमी की दूरी से गुजरे. लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो जाना कि अगर ये कभी धरती के नजदीक आया भी तो ऐसा 100 साल बाद होगा.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर 'भालू' देख वैज्ञानिकों के छूटे पसीने, NASA के मार्स ऑर्बिटर ने भेजी तस्वीर

क्या ये घटना होती रहती है?
इस आकार के Asteroid शायज की कभी धरती के पास से गुजरते हैं, दशक में 1 से 2 बार. यहीं वजह है कि Asteroid 2025 FA22 का पास से गुजरना वैज्ञानिकों के लिए बहुत खास मौका है. ऐसी घटनाओं से वैज्ञानिक ये सीखते रहते हैं कि अंतरिक्ष कैसे चलता है और इसमें क्या-क्या खतरे छिपे हुए हैं.

