सूरज की भयंकर लपटें और एक रिकॉर्ड; पहली बार कैमरे में कैद हुआ कुछ ऐसा, जिसे देख कांप गए वैज्ञानिक

Science News: क्या आप जानते हैं कि सूरज पर कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो लगातार आग उगलते रहते हैं? वैज्ञानिकों ने सूर्य के एक ऐसे ही हिस्से पर लगातार 94 दिनों तक नजर रख कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 11, 2026, 01:01 PM IST
Solar Orbiter: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक नया रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने सूरज के एक खास हिस्से पर 94 दिनों तक नजर रखी और उसकी हर हलचल को रिकॉर्ड किया. इससे पहले कभी भी सूरज के किसे एक हिस्से को इतने लंबे समय तक लगातार नहीं देखा गया था. वैज्ञानिकों ने सूरज के जिस हिस्से को चुना वह बहुत ज्यादा एक्टिव था और वहां से लगातार सौर लहरें निकल रही थीं. इस खोज में अमेरिका की NASA और यूरोप की ESA ने अपने खास कैमरों और मशीनों का इस्तेमाल किया. इन 94 दिनों के दौरान वैज्ञानिकों ने देखा कि सूरज के तीन बार घूमने के बाद भी उस हिस्से में क्या-क्या बदलाव आए. 

वैज्ञानिकों ने जांच के दौरान क्या देखा?
आमतौर पर वैज्ञानिक सूरज के किसे एक हिस्से को केवल 2 हफ्तों तक ही देख पाते हैं क्योंकि सूरज के घूमने की वजह से वह हिस्सा हमारी नजरों से ओझल हो जाता है. लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया और उन्होंने इस हिस्से NOAA 13664 को 16 अप्रैल को तब देखा जब वह पैदा हो रहा था. धरती से हम सिर्फ आधा हिस्सा ही देख पाते हैं लेकिन इस बार मशीनों की मदद से सूरज के 3 बार घूमने तक नजर रखी गई. 

94 दिनों मे वैज्ञानिकों ने क्या-क्या देखा?
वैज्ञानिकों ने जब सूरज के उस खास हिस्से पर 94 दिनों तक नजर रखी तो उन्होंने उस हिस्से से करीब 1,000 बार आग की भयंकर लपटें और ऊर्जा को निकलते देखा. इनमें 38 धमाके X-Class के थे और 146 M-Class के थे. मई 2024 में जो धरती पर सौर तूफान आया था और आसमान में रंगीन रोशनी दिखी थी उसकी वजह भी यहीं हिस्सा था. यह पहली बार है जब सूरज की इतनी लंबी तस्वीरों ली गईं. 

इस रिसर्च का क्या फायदा होगा?
एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पत्रिका में छपी इस रिसर्च से वैज्ञानिकों को काफी जानकारी मिली है. वैज्ञानिकों को अब पता चल गया है कि सूरज के अंदर चुंबकीय शक्तियां कैसे बनती खत्म होती हैं. सूरज का मौजूदा चक्र 2026 के अंतर में अपने सबसे खतरनाक स्तर पर होगा और उस समय सूरज पर बहुत ज्यादा धमाके हो सकते हैं. 

रज का वह हिस्सा जिसने पृथ्वी पर मचाई थी खलबली
इस हिस्से ने अपनी ताकत से धरती पर काफी हलचल पैदा की और फिर 18 जुलाई 2024 को यह धीरे-धीरे शांत होकर गायब हो गया. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस हिस्से से जो जानकारी मिली है उससे भविष्य में अंतरिक्ष के मौसम और धरती पर पड़ने वाले इसके असर को समझने में काफी मदद मिलेगी. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

