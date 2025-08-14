Google-NASA का बड़ा कदम...ISS पर AI डॉक्टर करेगा अंतरिक्ष यात्रियों का इलाज, अब 24/7 देखभाल

Google NASA AI Virtual Doctor: NASA-GOOGLE के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को स्वास्थ्य सेवा में मदद मिल सके. गूगल अपने AI Tools का इस्तेमाल करके एक एआई आधारित मेडिकल असिस्टेंट बना रहा है. यह असिस्टेंट उन अंतरिक्ष यात्रियों की देखभाल करेगा जो अपने मिशन के लिए हफ्तों या महीनों तक अंतरिक्ष में रहते हैं. स्पेस मिशन के लिए एक डॉक्टर को अपने साथ ले जाना काफी मुश्किल भरा होने के साथ महंगा भी होता है. इसलिए NASA अब टेक्नोलॉजी की मदद ले रहा है.

क्यों ली जा रही है AI की मदद?

जब नासा के अंतरिक्ष मिशन छोटे होते हैं तो वो एस्ट्रोनॉट्स की मदद कर सकते हैं लेकिन लंबी यात्राओं के लिए उन्हें बेहतर मदद की जरूरत होती है. इसे समस्या से निपटने के लिए एक AI तैयार किया जा रहा है और इसका नाम क्रू मेडिकल ऑफिसर डिजिटल असिस्टेंट(CMO-DA)है. यह AI इन परेशानियों से निपटेगा और उनकी सेहत पर खुद से नजर रखेगा.

कैसे काम करता है?

यह AI डॉक्टर मेडिकल सहायता के लिए कई तरह से काम करता है. आप इसे मैसेज लिखकर, फोटो भेजकर या बोलकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Google अपने Vertex AI क्लाउड नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है जिससे ये AI डॉक्टर तेजी से काम कर सके. इस ऐप से सोर्स कोड का मालिकाना हक NASA के पास होगा और Google को स्वास्थ्य संबंधी डाटा मिलेगा. इससे इस AI Doctor को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

कैसे रहे शुरुआती नतीजे?

CMO-DA के शुरुआती टेस्ट में काफी अच्छे नतीजे मिले हैं. यह डॉक्टर टखने की चोट, कान में दर्द और दूसरी समस्याओं का पता लगाने में कामयाब रहा. रिपोर्ट में सामने आया कि टखने से जुड़ी समस्याओं के लिए 88%, पीठ दर्द के लिए 74% और कान के दर्द के लिए 80% तक सही रहा.

FAQ

1- कौन बना रहा है AI-Virtual डॉक्टर?

Ans: Google और NASA मिलकर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इसे बना रहे हैं.

2- इस AI डॉक्टर का क्या नाम है?

Ans: इसका नाम क्रू मेडिकल ऑफिसर डिजिटल असिस्टेंट (CMO-DA)है.

3- CMO-DA कैसे काम करता है?

Ans: इसे मैसेज, फोटो या आवाज के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है.