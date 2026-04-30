बज गया खतरे का अलार्म! तेजी से डूबता जा रहा ये शहर, स्पेस से ISRO-NASA ने कर दी भविष्यवाणी

Science News: भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO और NASA की ओर से किए गए जॉइंट मिशन में पाया गया कि मेक्सिको सिटी के बड़े हिस्से लगातार डूबते जा रहे हैं. वहीं कई जगहों पर यह घटना तेजी से बढ़ रही है. बता दें कि वैज्ञानिक लंबे समय से इसको लेकर चेतावनी दे रहे थे. रिसर्चर्स ने निसार सेटेलाइट से अक्टूबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच इकट्ठा किए गए आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए इस विशाल महानगर के जमीन में धंसने का मैप बनाया है.

क्यों धंस रही मेक्सिको सिटी?

रिसर्च के परिणामों से पता चलता है कि मेक्सिको सिटी के कई हिस्से हर महीने 2 सेंटीमीटर से ज्यादा की दर से धंस रहे हैं. मैप में इन्हें गहरे नीले रंग में दिखाया गया है.

The ground beneath Mexico City is slowly sinking, and now, the NISAR satellite can track it from space. Add Zee News as a Preferred Source New data shows parts of the city (in blue) that sank more than half an inch (more than 2 cm) per month from Oct. 2025 to Jan. 2026. pic.twitter.com/5uDM1B9Mwx — NASA Earth (@NASAEarth) April 29, 2026

मेक्सिको सिटी के धंसने का मुख्य कारण ग्राउंटवॉटर एक्सट्रैक्शन है. यहां शहर के नीचे से पानी पंप करके निकालने के कारण कभी झीलों की एक बड़े सिस्टम का हिस्सा माने जाने वाले प्राचीन झील तल अब धंस रहे हैं. मेक्सिको सिटी इन्हीं झीलों के अवशेषों पर बना है, जिससे इसके धंसने की संभावना और ज्यादा है.

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लगातार धंस रही जमीन

मेक्सिको सिटी की सेटेलाइट तस्वीरों में और भी चीजें दिखाई गई हैं. इसमें नॉर्थईस्ट में नाबोर कैरिलो स्थित है, जो टेक्सकोको झील के अवशेषों पर निर्मित एक आर्टिफीशियल लेक है. साउथ में चाल्को लेक है, जो एक वेटलैंड एरिया है और कभी उपजाऊ रहे उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसे बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए सदियों से धीरे-धीरे सुखा दिया गया था. मेक्सिको सिटी में आजादी के 100 साल पूरे होने पर साल 1910 में बनाया गया एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस में आसपास की जमीन धंसने के कारण समय के साथ 14 सीढ़ियां जोड़ी गई हैं.

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NASA का निसार मिशन

बता दें कि निसार मिशन साल 2025 में लॉन्च किया गया था. यह सेटेलाइट NASA की ओर से विकसित L-बैंड टूल्स और ISRO के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर समेत 2 अलग-अलग रडार सिस्टम से लैस पहला सेटेलाइट है. ये रडार वैज्ञानिकों को घनी वनस्पति के बीच भी धरती की सतह में होने वाले छोटे से छोटे परिवर्तनों का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं. जमीन धंसने की निगरानी के अलावा निसार भूकंप, ग्लेशियर मूवमेंट, जंगलों में होने वाले बदलाव और एग्रीकल्चर पैटर्न के रिसर्च में भी मददगार साबित हो सकती है.