खतरे में धरती की 'लाइफलाइन'...जापान के वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, ऑक्सीजन खत्म होने का काउंटडाउन शुरू
खतरे में धरती की 'लाइफलाइन'...जापान के वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, ऑक्सीजन खत्म होने का काउंटडाउन शुरू

Science News in Hindi: धरती पर इंसानों की जिंदगी ऑक्सीजन पर टिकी हैं. लेकिन क्या होगा अगर यह खत्म हो जाए? हाल ही में हुई नई रिसर्च से पता चला है कि एक दिन ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 17, 2025, 06:47 AM IST
खतरे में धरती की 'लाइफलाइन'...जापान के वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, ऑक्सीजन खत्म होने का काउंटडाउन शुरू

No Oxygen on Earth: NASA और जापान की टोहो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक अध्ययन में जो बात सामने आई है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इस रिसर्च में बताया गया है कि धरती से ऑक्सीजन खत्म हो रही है. इससे ये सवाल उठता है कि क्या पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा. लगभग 1 अरब साल(100 करोड़)साल बाद धरती का वायुमंडल बदल जाएगा. वैज्ञानिकों के अनुसार, ये वो समय होगा जब वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. इसका मतलब कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह 1 अरब साल बाद नहीं रहेगी.

कल्पना है या हकीकत?
आपको बता दें कि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है. इस रिसर्च के लिए 4 लाख से ज्यादा कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद ली गई जिसके बाद ऐसे डरावने नतीजे सामने आए. इस सिमुलेशन से यह समझने की कोशिश की गई कि जब सूरज की ऊर्जा बदलेगी तो उसका धरती के वायुमंडल पर क्या-क्या असर पड़ेगा. 

यह भी पढ़ें: Solar Storm: सौर तूफान बढ़ा रहे हैं आपका ब्लड प्रेशर, वैज्ञानिकों की रिसर्च में सनसनीखेज खुलासा

सूरज की गर्मी बढ़ने से क्या-क्या होगा?
बीतते समय के साथ जैसे-जैसे सूरज की गर्मी बढ़ेगी वह और भी ज्यादा गर्म और चमकदार होता जाएगा. इस वजह से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, हवा में मौजूद नमी और कार्बन साइकिल बिगड़ जाएगा, ऑक्सीजन देने वाले पेड़-पौधे नहीं रहेंगे. यह सब होने के बाद धरती पर बिल्कुल भी जीवन नहीं बचेगा. यह हर उस जीव के लिए हो जो ऑक्सीजन पर निर्भर है.

क्या इसे रोका जा सकता है?
जांच करने वाली टीम के वैज्ञानिकों का मानना कि ऐसा होकर रहेगा क्योंकि ये प्रदूषण की वजह से नहीं बल्कि खगोलीय घटनाओं के कारण होगा. लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इंसान विज्ञान और तकनीक में तरक्की कर ले तो शायद अंतरिक्ष में रहने का तरीका खोज ले. अगर ऐसा संभव हुआ तो इस खतरे को टाला जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Universe 25: 1968 की रिसर्च अचानक आई सामने, दुनिया के लिए बजी खतरे की घंटी!

