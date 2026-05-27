अब चांद पर दौड़ेंगी गाड़ियां और उड़ेंगे ड्रोन, NASA और जेफ बेजोस मिलकर करने जा रहे हैं ये हैरान करने वाला काम

Science News: क्या आपने कभी सोचा है कि रात को आसमान में चमकने वाले चांद पर आपका खुद का एक आशियाना हो? बहुत ही जल्द यह सपना सच हो सकता है! किसी फिल्मी कहानी की तरह इंसानों का भी आशियाना चांद पर होगा. अंतरिक्ष की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है. नासा ने चांद पर इंसानों की पहली परमानेंट बस्ती यानी मून बेस बनाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. इसके लिए अरबों रुपये के बजट के साथ 2026 से ही धड़ाधड़ मिशन भेजने की तैयारी पूरी हो गई है. आइए जानते हैं नासा के इस स्पेशल मिशन से जुड़ी सारी जानकारी.

चांद के चक्कर लगाने वाले आर्टेमिस II मिशन के कामयाबी के बाद अब नासा चांद पर इंसानी बस्ती यानी मून बेस बनाने का पूरा रोडमैप जारी कर दिया है. चांद के साउथ पोल पर इंसानों को बसाने की तैयारी के लिए नासा ने लगभग 1 बिलियन डॉलर यानी करीब 8300 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है. इस खास मिशन के तहत साल 2026 में तीन बड़े कार्गो मिशन चांद पर भेजे जाएंगे, जो वहां इंसानों के रहने के लिए चांद पर जमीन तैयार करेंगे. नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसाकमैन के मुताबिक यह हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक और चुनौतीपूर्ण माहौल में रहने और काम करने का हुनर सीखने का बड़ा मौका है.

Congratulations @BlueOrigin and we are looking forward to this partnership to deliver the first lunar terrain vehicle (LTV) as part of @NASAMoonBase program. Add Zee News as a Preferred Source Moon Base program executive Carlos García-Galán congratulates the recipient of the LTV delivery award. pic.twitter.com/lPQPedXql0 NASA (@NASA) May 26, 2026

2026 में रवाना होंगे 3 मिशन

इंसानों के कदम रखने से पहले नासा 2026 में तीन अनक्रूड यानी बिना इंसानों वाले मिशन को लॉन्च करेगा, जिससे वहां के खतरों को जाना जा सके.

मून बेस I

नासा का यह स्पेशल मिशन जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के लैंडर के जरिए चांद के साउथ पोल पर दो खास वैज्ञानिक उपकरण भेजेगा. ये उपकरण देखेंगे कि रॉकेट के धुएं से चांद की सतह पर कोई असर पड़ता है या नहीं.

मून बेस II

नासा के इस मिशन में एक छोटा रोवर और लगभग 500 किलोग्राम सामान भेजा जाएगा. इस मिशन का मकसद यह टेस्ट करना होगा कि चांद की उबड़-खाबड़ जमीन पर भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाए.

मून बेस III

यह मिशन चांद पर दिखने वाले अजीब और चमकदार धब्बों पर रिसर्च करेगा. इसमें यूरोपीय और दक्षिण कोरियाई स्पेस एजेंसियों के उपकरण भी शामिल होंगे.

चांद की सड़कों पर दौड़ेंगी गाड़ियां

नासा ने चांद पर चलने वाली गाड़ियां यानी रोवर्स बनाने के लिए भी दो अमेरिकी कंपनी को चुन लिया है. दोनों अमेरिकी कंपनियों को 18 महीने के अंदर डिजाइन तैयार कर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इसकी टेस्टिंग करनी होगी. ये रोवर्स 2028 तक पूरी तरह तैयार हो जाएंगे.

एस्ट्रोलैब

इस अमेरिकी कंपनी को 219 मिलियन डॉलर मिले हैं. इनका रोवर 900 किलोग्राम वजनी होगा और यह अंतरिक्ष यात्रियों को 9.5 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से लेकर जाएगा.

लूनर आउटपोस्ट

इस कंपनी को 220 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है. यह रोवर थोड़ा हल्का होगा और इसकी रफ्तार 14 किमी प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी. इसे चांद पर मौजूद एस्ट्रोनॉट तो चला ही सकेंगे, साथ ही इसे पृथ्वी से रिमोट के जरिए या खुद ऑटोमैटिक मोड पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा.

इन दोनों भारी-भरकम रोवर्स को चांद की सतह पर सुरक्षित उतारने की जिम्मेदारी जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन को सौंपी गई है, जिसके लिए उन्हें 188 मिलियन डॉलर दिया गया है.

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उड़ने वाले ड्रोन भी चांद पर पहुंचेंगे

2028 में नासा चांद पर चार छोटे हॉपिंग ड्रोन यानी कूदने वाले ड्रोन भी चांद पर भेजेगा, जिन्हें फायरफ्लाई एयरोस्पेस कंपनी के स्पेसक्राफ्ट से चांद पर पहुंचाया जाएगा. ये ड्रोन चांद की उन खतरनाक खाइयों और जगहों की तस्वीरें लेंगे जहां रोवर नहीं जा सकते.

नासा चीफ जेरेड इसाकमैन के अनुसार मून बेस अंतरिक्ष में इंसान की पहली स्थायी चौकी होगी. हम वहां सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में मंगल ग्रह जैसे दूरदराज के मिशनों की तैयारी के लिए जा रहे हैं.

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