NASA ने चांद पर कॉलोनी बसाने का किया ऐलान, क्यों खुश हो गए एलन मस्क? कह दी ये बात

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 06:33 PM IST
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड आइज़ैकमेन ने घोषणा की है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी चांद पर बहुत जल्दी ही एक कॉलोनी बसाने जा रही है. रविवार (28 दिसंबर) को आइज़ैकमेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई एक पोस्ट में ये बात कन्फर्म की है कि नासा बहुत जल्दी ही चांद पर अपनी स्थायी मौजूदगी बनाने जा रहा है. वहीं आइज़ैकमेन स्पेस से जुड़े वेंचर कैपिटल के माइकल मीलिंग के एक मैसेज का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पूछा था कि NASA चांद पर अपनी स्थायी मौजूदगी कैसे बनाएगा.

अरबपति एलन मस्क ने इस पोस्ट पर सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, 'बहुत बढ़िया.' दरअसल एलन मस्क की कंपनी SpaceX से NASA के लिए 'स्टारशिप' बनाने की उम्मीद है, जो एक दोबारा इस्तेमाल होने वाला दो-स्टेज वाला रॉकेट है जिसे इंसानों को स्पेस में भेजने और चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को उतारने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ताकि चांद पर कॉलोनियां बसाई जा सकें. NASA की योजना है कि पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को चांद पर उतारा जाए और वहां लंबे समय तक अपनी मौजूदगी बनाए रखी जाए. यह स्पेस ऑर्गनाइजेशन की भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानों वाले मिशन के लिए ट्रेनिंग देने की योजनाओं का हिस्सा है.

 

नासा ने शुरू कर दी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली
SpaceX भी आर्टेमिस III इंसानों वाले चंद्र मिशन के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का अकेला सप्लायर नहीं होगा, क्योंकि NASA ने उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है. आइज़ैकमेन ने CNBC को बताया कि अमेरिकी प्रशासन की नेशनल स्पेस पॉलिसी के अनुसार, एक ऑर्बिटल इकोनॉमी स्थापित करना NASA की सबसे पहली प्राथमिकता है. NASA एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि यह पॉलिसी स्पेस के संबंध में अमेरिका के लिए वैज्ञानिक आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मूल्य हासिल करने पर ज़ोर देंगे.

मिशन मंगल को छोड़कर अमेरिका ने चांद को चुना
NASA एडमिनिस्ट्रेटर ने स्पेस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्राइवेट फर्मों के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ाने की NASA की योजनाओं के बारे में भी बात की. उन्होंने ऑर्गनाइजेशन की भविष्य की योजनाओं के हिस्से के रूप में स्पेस में न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर प्रोपल्शन में निवेश के बारे में भी बात की. इसके पहले अमेरिकी प्रशासन की योजना अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल पर भेजने की थी. लेकिन अब अमेरिका ने इसको छोड़कर चांद पर पहले कॉलोनी बसाने का मन बना लिया है. इसके पीछे की वजह है कि दुनिया के लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि चंद्रमा पर बेस किसका पहले बनता है? 

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है.

nasaMoonElon Musk

