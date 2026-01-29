कैसे 3 मौतों ने बचाया NASA का भविष्य? जब राख बना अपोलो-1, और खुल गया 'मून मिशन' का रास्ता

NASA Apollo 1 Tragedy: आज से 59 साल पहले अंतरिक्ष मिशन के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था. केप कैनेडी में जब अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी चल रही थी तभी 27 जनवरी 1967 को अपोलो-1 यान के अंदर अचानक भीषण आग लग गई. इस हादसे में 3 अंतरिक्ष यात्रीयों, गस ग्रिसम, एड व्हाइट और रोजर चैफी की मौत हो गई थी. यह हादसा तब हुआ जब वैज्ञानिक यह चेक कर रहे थे कि यान अपनी पावर पर चल सकता है या नहीं. इस आग ने यान की बनावट में मौजूद बड़ी कमियों को उजागर कर दिया और ऐसा लगा कि अब इंसान का चांद पर पहुंचने का सपना पूरा हो जाएगा.

क्यों ही रही थी ये जांच?

यह जांच यान की सुरक्षा को परखने के लिए थी लेकिन इसने यान का बनावट में कई जानलेवा गलतियां सामने ला दीं. यान के अंदर भरी ऑक्सजीन गैस और उसका खराब दरवाजा सबसे बड़ी समस्या थी जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए काल बन गया. यह नाकामी इतनी बड़ी थी कि अमेरिका का चांद पर जाने का सपना लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया.

कैसे लगी थी आग?

माना जाता ही कि ग्रिसम की सीट के नीचे एक घिसा हुआ तार था जिससे निकली चिंगराी ने आग भड़का दी. केबिन में बहुत ज्यादा दबाव पर शुद्ध ऑक्सीजन भरी थी जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड में धधकती हुआ भट्टी जैसा बन गया. यान का दरवाजा खबार था और अंदर हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि अंतरिक्ष यात्री उसे खोल नहीं पाए और अंदर ही फंसे रह गए.

जांच में क्या सामने आया?

हादसे की जांच में पता चला कि यान के अंगर आग पकड़ने वाली चीजों का ढेर लगा था. यान में 966 किमी से लंबी कमजोर वायरिंग बिछी थी और साथ ही ऐसी प्लास्टिक और कपड़े का इस्तेमाल हुआ था जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं. जमीन पर होने वाले टेस्ट के लिए उन्होंने शुद्ध ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर इस्तेमाल करना शुरू किया था.

दरवाजे में क्या किए बदलाव?

NASA ने ऐसा नया दरवाजा बनाया जो बाहर की तरफ खुलता था. इसे अब 10 सेकंड से भी कम समय में खोला जा सकता था जिससे इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट्स बाहर निकल सकें. इन बदलावों ने अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाना आसान बना दिया और नासा का पूरा ध्यान सेफ्टी की तरफ चला गया.

सबक बनी अपोलो-1 की घटना

अगर अपोलो-1 हादसे से सबक नहीं लिया होता तो शायद इंसान 1969 में कभी भी चांद पर नहीं पहुंच पाता. उस घटना ने वैज्ञानिकों को सुरक्षा की अहमियत के बारे में समझाया. नई खोज और विज्ञान की सीमाओं को पार करने के लिए कभी-कभी भारी कीमत चुकानी पड़ती है. यह घटना याद दिलाती है कि अंतरिक्ष की दुनिया जितनी रोमांचक है वहां जाने का जोखिम उतना ही ज्यादा है.