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Hindi Newsविज्ञानमुझे गर्व है कि मैं स्पेस प्लंबर हूं... चांद के रास्ते में क्रिस्टीना कोच ने खुद ठीक किया टॉयलेट, अब जीत लिया सबका दिल

'मुझे गर्व है कि मैं स्पेस प्लंबर हूं'... चांद के रास्ते में क्रिस्टीना कोच ने खुद ठीक किया टॉयलेट, अब जीत लिया सबका दिल

Christina Koch Artemis II Space Plumber: ओरियन कैप्सूल के टॉयलेट में आई खराबी को ठीक करने के बाद क्रिस्टीना कोच ने मिशन कंट्रोल से बात करते हुए मजाक में खुद को 'प्लंबर' बताया. आज जब मिशन अपने सबसे शांत और गहरे अंतरिक्ष वाले फेज में है, तब उनकी यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 03, 2026, 12:48 PM IST
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'मुझे गर्व है कि मैं स्पेस प्लंबर हूं'... चांद के रास्ते में क्रिस्टीना कोच ने खुद ठीक किया टॉयलेट, अब जीत लिया सबका दिल

Christina Koch Artemis II Space Plumber: अंतरिक्ष की सैर सुनने में जितनी ग्लैमरस लगती है, असलियत में वहां खतरा भी उतना ही होता है. ऐसे खतरों से निपटने के लिए कई बार एस्ट्रोनॉट्स को कुछ ऐसा करना पड़ता है, जिसकी कल्पना शायद धरती पर कोई नहीं कर रहा होता है. ऐसा ही कुछ नासा के आर्टेमिस-2 (Artemis II) मिशन पर गईं दुनिया की पहली महिला मून एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच ने कर दिखाया है. उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ते हुए अपने स्पेसक्राफ्ट का टॉयलेट खराब होने पर उसे खुद ठीक किया और अब दुनिया उन्हें प्यार से 'स्पेस प्लंबर' बुला रही है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए खुद क्रिस्टीना ने भी बड़े गर्व से कहा है कि उन्हें इस खिताब से कोई परहेज नहीं है.

आधी रात को जब 'मिस्त्री' बनीं क्रिस्टीना

दरअसल, Artemis II मिशन लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद ओरियन स्पेसक्राफ्ट के टॉयलेट में खराबी आ गई थी. ओरियन कैप्सूल का लूनर लू (टॉयलेट) जवाब दे गया था. जीरो गुरुत्वाकर्षण (Zero-G) में टॉयलेट खराब होना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता है, क्योंकि वहां गंदगी नीचे नहीं गिरती, बल्कि हवा में तैरने लगती है. इस मुश्किल वक्त में क्रिस्टीना कोच ने आगे बढ़कर काम संभाला. उन्होंने सिस्टम को जांचा, ग्राउंड टीम से बात की और धीरे-धीरे समस्या को ठीक किया. काफी कोशिश के बाद टॉयलेट सिस्टम फिर से काम करने लगा. यह राहत की बात थी, क्योंकि लंबी यात्रा में यह सुविधा बेहद जरूरी होती है.

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मजाक में कही बड़ी बात

इसके बाद जब इस पूरे मामले पर बात हुई, तो कोच ने मुस्कुराते हुए कहा कि 'मैं तो अब खुद को स्पेस प्लंबर मानती हूं.' उनकी यह बात सुनकर लोग हंस जरूर पड़े, लेकिन इस एक लाइन में उन्होंने अंतरिक्ष मिशन की असली तस्वीर साफ कर दी. उन्होंने बता दिया कि अंतरिक्ष में कोई भी काम छोटा नहीं होता. टॉयलेट जैसी आम सुविधा भी वहां एक अहम सिस्टम बन जाती है. अगर यह ठीक से काम न करे, तो न सिर्फ परेशानी बढ़ती है, बल्कि मिशन पर भी असर पड़ सकता है. यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट्स को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है.

टीमवर्क की असली ताकत

इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि अंतरिक्ष मिशन अकेले किसी एक इंसान का काम नहीं होता. एक तरफ स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, तो दूसरी तरफ धरती पर बैठे वैज्ञानिक होते हैं, जो हर पल उनकी मदद करते रहते हैं. दोनों के सही तालमेल से ही ऐसी मुश्किलें आसानी से हल हो पाती हैं.

ट्रेनिंग का दिखा कमाल

नासा ने बताया कि क्रिस्टीना जैसी मिशन स्पेशलिस्ट को हर तरह की 'क्रॉस-ट्रेनिंग' दी जाती है. उन्हें वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ-साथ जहाज की मरम्मत, बिजली के काम और प्लंबिंग की भी ट्रेनिंग मिलती है. मुश्किल समय में वे किसी भी भूमिका में ढल सकती हैं. क्रिस्टीना के इस काम ने दुनिया को दिखाया कि चांद पर पहुंचने के पीछे कितनी कड़ी मेहनत और छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है.

इतिहास भी रच रही हैं कोच

Artemis II मिशन में जाने वाली क्रिस्टीना कोच सिर्फ इस वजह से चर्चा में नहीं हैं. वह इस मिशन के जरिए इतिहास भी रचने जा रही हैं. वह पहली महिला होंगी जो चांद के आसपास तक का सफर करेंगी. इससे पहले कोई भी महिला इतनी दूर अंतरिक्ष में नहीं गई है. इसका मतलब है कि क्रिस्टीना जहां एक तरफ इतिहास लिख रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट में आने वाली समस्याएं भी संभाल रही हैं.

आगे का सफर जारी

फिलहाल आर्टेमिस-II मिशन अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. आने वाले दिनों में यह टीम चांद के पास पहुंचेगी और फिर वापस धरती की ओर लौटेगी. इस सफर में जो भी अनुभव मिल रहे हैं, वे आने वाले मिशनों के लिए बेहद काम के साबित होंगे.

हीरो भी ठीक करते हैं नल!

क्रिस्टीना कोच का यह अंदाज सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. लोग कह रहे हैं कि असली हीरो वही है जो जरूरत पड़ने पर हर काम करने को तैयार रहे. आज वह चांद की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी सादगी और काम के प्रति लगन ने उन्हें धरती पर सबका चहेता बना दिया है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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