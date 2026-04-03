चांद की तरफ बढ़ रहे एस्ट्रोनॉट्स ने ली राहत की सांस, ठीक हुआ 'स्पेस टॉयलेट'; अब शुरू होगा असली सफर!

Artemis II Mission Latest Update: आर्टेमिस-2 मिशन के लिए पिछले 24 घंटे बेहद खास और मुश्किलों से भरे रहे. लेकिन अब उनके चेहरे पर मुस्कान है. क्योंकि उन्होंने ना केवल अपनी समस्या दूर की, बल्कि उन्हें चांद की तरफ बढ़ने का अंतिम Go सिग्नल भी मिल गया है. आपको बता दें कि मिशन लॉन्च होते ही नासा के कैप्सूल का हाई-टेक टॉयलेट (Lunar Loo) खराब हो गया था. लेकिन अब खुशखबरी यह है कि मिशन कंट्रोल और एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच की सूझबूझ से यह समस्या सुलझ गई है. इसके साथ ही ट्रांस-लूनर इंजेक्शन (TLI) के सफल इंजन फायर ने एक बार फिर इंसान के लिए चंद्रमा की वापसी का रास्ता साफ कर दिया है.

कैसे ठीक हुई 'टॉयलेट की आफत'?

जब यह मिशन शुरू हुआ, तभी पता चला कि एस्ट्रोनॉट्स के स्पेसक्राफ्ट ओरियन का टॉयलेट खराब हो गया है. स्पेस के जीरो ग्रेविटी में अचानक टॉयलेट खराब होना सभी एस्ट्रोनॉट्स के लिए चिंता की बात थी. जैसे ही टॉयलेट खराब हुआ, मिशन कंट्रोल ने स्पेसक्राफ्ट में मौजूद क्रिस्टीना कोच को कुछ प्लंबिंग ट्रिक्स (सुधार के तरीके) बताए. कोच, जो पहले अंटार्कटिका के रिसर्च स्टेशन में एक साल बिता चुकी हैं, ने रात भर मेहनत करके सिस्टम को दुरुस्त कर दिया. टॉयलेट ठीक होने तक एस्ट्रोनॉट्स ने पुराने बैग और फनल (कीप) सिस्टम का सहारा लिया.

यह भी पढ़ें:- चांद की सैर पर क्यों जाएंगे 56 लाख नाम? NASA आर्टेमिस-2 मिशन के साथ भेज रहा आपकी...

Add Zee News as a Preferred Source

जॉन लीजेंड के गानों से हुई सुबह

अंतरिक्ष में सुबह की शुरुआत किसी अलार्म से नहीं, बल्कि शानदार संगीत से हुई. मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट्स को जगाने के लिए जॉन लीजेंड और आंद्रे 3000 का सुपरहिट गाना 'Green Light' बजाया. मानो धरती से एस्ट्रोनॉट्स को संदेश दिया जा रहा हो कि सब सही है, अब चांद की ओर बढ़ चलो. इसके बाद जब 'ओरियन' कैप्सूल का इंजन फायर हुआ, तो उसकी गूंज पूरे कंट्रोल रूम में सुनाई दी. यह 1972 के अपोलो मिशन के बाद पहली बार है, जब इंसान फिर से चांद की दहलीज लांघने जा रहा है. कनाडा के अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैनसन ने उत्साह में कहा, 'हमें ये शब्द पसंद आए, और यहां का नजारा तो बस देखते ही बनता है.

ठिठुरते हुए बिताई रात: जब बढ़ानी पड़ी गर्मी

चांद का सफर इतना आसान नहीं है. स्पेसक्राफ्ट के अंदर का तापमान इतना गिर गया था कि चारों यात्री थर-थर कांपने लगे थे. तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. आप सोच रहे होंगे कि यह तो सुहावना मौसम है, लेकिन बिना सूरज की सीधी धूप के उस बंद डिब्बे में यह हड्डियां गलाने वाली ठंड थी. एस्ट्रोनॉट्स को अपने सूटकेस खोलकर भारी-भरकम गर्म कपड़े निकालने पड़े. बाद में मिशन कंट्रोल ने धरती से ही रिमोट के जरिए ओरियन कैप्सूल का हीटर बढ़ाया, तब जाकर अंदर का माहौल सामान्य हुआ.

खिड़की से दिखा 'दक्षिण ध्रुव'

क्रिस्टीना कोच के लिए यह मिशन पुरानी यादों को ताजा करने जैसा है. उन्होंने मिशन कंट्रोल को बताया कि खिड़की से उन्हें पूरी दुनिया साफ दिख रही है. उन्होंने कहा, मुझे यहां से अंटार्कटिका और दक्षिण ध्रुव भी दिख रहा है. बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स बनने से पहले क्रिस्टीना ने अंटार्कटिका के रिसर्च स्टेशन पर एक साल बिताया था. उनके लिए यह घर को ऊपर से देखने जैसा रोमांचक अनुभव है.

कैसा है ये 'लूनर टॉयलेट'?

अब बात करते हैं उस टॉयलेट की, जिसने सबको परेशान कर रखा था. इसे 'यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम' कहा जाता है. चूंकि अंतरिक्ष में पानी नीचे नहीं गिरता, इसलिए यह टॉयलेट हवा के सक्शन का इस्तेमाल करता है. जहां पुराने जमाने के टॉयलेट सिर्फ पुरुषों के हिसाब से थे, लेकिन इसे खास तौर पर महिला एस्ट्रोनॉट्स की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है. ओरियन कैप्सूल के फर्श में ही यह टॉयलेट लगा है, जिस पर प्राइवेसी के लिए एक दरवाजा और पर्दा लगाया गया है.

पहले कैसा होता था टॉयलेट

आज के दौर में टॉयलेट खराब होने पर इतनी हाय-तौबा मच रही है, लेकिन अपोलो मिशन के उन जांबाजों से पूछिए, जिन्होंने 1960 के दशक में चांद की सैर की थी. उन कैप्सूल में कोई टॉयलेट नहीं होता था. इसमें एस्ट्रोनॉट्स प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल करते थे. आज के यात्री खुद को खुशनसीब मानते हैं कि उनके पास कम से कम एक कमोड तो है.

वापसी का सफर

फिलहाल ये चारों यात्री (रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसन) चांद का चक्कर लगाकर 10 अप्रैल को प्रशांत महासागर में उतरेंगे. यह सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट है. अगर सब ठीक रहा, तो 2028 में नासा फिर से इंसान को चांद की जमीन पर उतारेगा. तब चांद पर उतरने वालों में पहली बार कोई महिला और अश्वेत व्यक्ति भी शामिल किया जाएगा. मिशन कंट्रोल ने कहा कि यह मानवता के लिए सिर्फ एक उड़ान नहीं, बल्कि एक नया इतिहास लिखने की तैयारी है.

यह भी पढ़ें:- अपोलो से कितना अलग है NASA का Artemis 2 मिशन? 50 साल बाद मून मिशन में क्या-क्या...