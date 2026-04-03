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Hindi Newsविज्ञानचांद की तरफ बढ़ा इंसान! 54 साल बाद नया इतिहास रचने को Artemis II तैयार, टूटेगा अपोलो 13 का रिकॉर्ड

चांद की तरफ बढ़ा इंसान! 54 साल बाद नया इतिहास रचने को Artemis II तैयार, टूटेगा अपोलो 13 का रिकॉर्ड

Artemis II Translunar Injection Success: नासा (NASA) के आर्टेमिस-2 (Artemis II) मिशन ने कल रात वह 'अग्नि-परीक्षा' पार कर ली है, जिसने पिछले 54 सालों से इंसान को पृथ्वी की निचली ऑर्बिट में बांध रखा था. 1972 के अपोलो-17 मिशन के बाद पहली बार, इंसानों से भरा कोई स्पेसक्राफ्ट अब गहरे अंतरिक्ष (Deep Space) की तरफ 'सुपरफास्ट' रफ्तार से आगे बढ़ रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 03, 2026, 08:23 AM IST
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चांद की तरफ बढ़ा इंसान! 54 साल बाद नया इतिहास रचने को Artemis II तैयार, टूटेगा अपोलो 13 का रिकॉर्ड

Artemis II Translunar Injection Success: अंतरिक्ष में एक बार फिर इतिहास बन रहा है. NASA का आर्टेमिस-II मिशन अब सच में चांद की राह पर निकल चुका है. उड़ान के करीब एक दिन बाद स्पेसक्राफ्ट ने अपने इंजन को दोबारा चालू किया और उसी के साथ उसने धरती की पकड़ को पीछे छोड़ दिया. अब यह टीम पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर करीब 4 लाख किलोमीटर दूर चांद की ओर कूच कर चुकी है. 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद यह पहली बार है, जब कोई स्पेसक्राफ्ट इंसान को लेकर ऐसी 'लंबी छलांग' लगा रहा है. यह कोई मामूली उड़ान नहीं है, यह उन बेड़ियों को तोड़ने जैसा है, जिसने 50 से ज्यादा सालों से इंसान को धरती के इर्द-गिर्द ही चक्कर काटने पर मजबूर कर रखा था.

धरती से दूर, चांद की तरफ सफर शुरू

शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स को धरती के आसपास ही रखा गया था. इसका मकसद था स्पेसक्राफ्ट के हर सिस्टम को अच्छे से जांचना. जब सब कुछ ठीक मिला, तब तय समय पर इंजन फायर किया गया. यह वही पल था, जब स्पेसक्राफ्ट ने असली मायने में चांद की यात्रा शुरू की. इस एक कदम के साथ इंसान फिर से गहरे अंतरिक्ष की तरफ बढ़ गया है.

यह भी पढ़ें:- चांद के सफर पर क्या होगा 'मेनू'? NASA के एस्ट्रोनॉट्स के लिए तैयार है स्पेशल थाली...

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50 से ज्यादा साल बाद वही एहसास

आखिरी बार ऐसा मौका तब आया था, जब अपोलो मिशन के दौरान इंसान चांद की ओर निकले थे. उसके बाद दशकों तक इंसान धरती के आसपास ही सीमित रहा. अब इतने साल बाद फिर से वही रास्ता खुला है. फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार टेक्नोलॉजी ज्यादा मजबूत है और लक्ष्य भी पहले से बड़ा है.

चार लोगों की खास टीम

इस मिशन में चार एस्ट्रोनॉट्स को शामिल किया गया है, जिसमें Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch और Jeremy Hansen का नाम है. यह टीम इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं. इस Artemis II मिशन में पहली बार कोई महिला, अश्वेत एस्ट्रोनॉट और एक गैर-अमेरिकी नागरिक इस तरह चांद की यात्रा पर निकले हैं.

चांद के पास जाकर लौटेगा मिशन

इस बार एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरेंगे नहीं. लेकिन उनका स्पेसक्राफ्ट चांद के काफी करीब जाकर उसका चक्कर लगाएगा और फिर वापस धरती की ओर लौट आएगा. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मिशन छोटा है. असल में यह आगे होने वाले बड़े मिशनों की तैयारी है, जहां इंसानों को फिर से चांद की जमीन पर उतारा जाएगा.

नया रिकॉर्ड बनाने की राह

यह मिशन कई रिकॉर्ड भी बना सकता है. यह टीम धरती से अब तक की सबसे ज्यादा दूरी तक जाएगी. यह दूरी पृथ्वी से करीब 4,00,000 किलोमीटर होगी. यह इंसान द्वारा अंतरिक्ष में तय की गई अब तक की सबसे लंबी दूरी होगी. इससे पहले यह रिकॉर्ड 1970 में 'अपोलो 13' मिशन के नाम था. इस यात्रा के दौरान इन एस्ट्रोनॉट्स को एक पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse) भी देखने को मिलेगा, जब उनकी नजरों के सामने चांद सीधे सूरज को ढक लेगा.

सफर में आई छोटी परेशानियां

इतनी बड़ी यात्रा में कुछ दिक्कतें भी सामने आई हैं. लेकिन स्पेसक्राफ्ट ने हार नहीं मानी. जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचा, लूनर लू (टॉयलेट) खराब हो गया. लेकिन कुछ देर की मशक्कत के बाद क्रिस्टीना कोच ने इस तकनीकी खामी को दूर कर इसे ठीक कर दिया. तब तक स्पेसक्राफ्ट को 'यूरिन बैग्स' का सहारा लेना पड़ा था. इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में वॉटर डिस्पेंसर (पानी निकालने वाली मशीन) में वाल्व की समस्या आ गई थी. जोखिम न लेते हुए, मिशन कंट्रोल के आदेश पर एस्ट्रोनॉट्स ने स्ट्रॉ और सीरिंज की मदद से करीब 7 लीटर पानी पहले ही थैलियों में भरकर सुरक्षित रख लिया है.

ठंड में ठिठुरन और जॉन लीजेंड का गाना

सफर की शुरुआत थोड़ी ठंडी रही. कैप्सूल के अंदर इतनी ठंड थी कि यात्रियों को अपने बैग से गर्म कपड़े निकालने पड़े. बाद में धरती से कमांड भेजकर हीटर तेज किया गया. इन सब मुश्किलों के बीच जोश कम न हो, इसलिए मिशन कंट्रोल ने सुबह उन्हें जॉन लीजेंड के गाने Green Light से जगाया.

सोमवार को चांद से मुलाकात!

अब सबकी नजरें सोमवार पर टिकी हैं, जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद के पिछले हिस्से (Far Side) से होकर गुजरेगा, जिसे इंसानी आंखों ने पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा. मजे की बात यह है कि इस सफर के दौरान इन एस्ट्रोनॉट्स को पूर्ण सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा भी दिखेगा, जब चांद सूरज को उनकी आंखों के सामने ढक लेगा.

यह भी पढ़ें:- अपोलो से कितना अलग है NASA का Artemis 2 मिशन? 50 साल बाद मून मिशन में क्या-क्या...

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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