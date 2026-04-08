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Hindi Newsविज्ञानमिल्की-वे के रहस्यों से उठा पर्दा! आर्टेमिस 2 ने कैमरे में कैद किया गैलेक्सी का वो रूप, जिसे देख नासा के वैज्ञानिक भी रह गए सन्न

मिल्की-वे के रहस्यों से उठा पर्दा! आर्टेमिस 2 ने कैमरे में कैद किया गैलेक्सी का वो रूप, जिसे देख नासा के वैज्ञानिक भी रह गए सन्न

Artemis 2 Milky Way Image: आर्टेमिस II मिशन के दौरान नासा ने गैलेक्सी (Milky Way) और हमारे सौर मंडल की कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, जो न केवल विज्ञान बल्कि हमारी कल्पनाओं को भी नया रूप देने वाली हैं. मिशन के दौरान जब एस्ट्रोनॉट्स ने गहरे अंतरिक्ष (Deep Space) की ओर कैमरा घुमाया, तो उन्होंने वह देखा जो आमतौर पर पृथ्वी से देखना असंभव है. यह फोटो वैज्ञानिकों के लिए एक नई पहेली बन गई है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 08, 2026, 01:07 PM IST
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मिल्की-वे के रहस्यों से उठा पर्दा! आर्टेमिस 2 ने कैमरे में कैद किया गैलेक्सी का वो रूप, जिसे देख नासा के वैज्ञानिक भी रह गए सन्न

Artemis 2 Milky Way Image: जब आप धरती से आसमान देखते हैं, तो मिल्की वे एक धुंधली सफेद पट्टी जैसी दिखती है. लेकिन सोचिए, जब आप धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर हों और कोई वायुमंडल (Atmosphere) रुकावट न बने, तो नजारा कैसा होगा? आर्टेमिस-2 के ओरियन कैप्सूल ने ठीक यही किया है. उसने हमारी गैलेक्सी की एक ऐसी फोटो ली है, जो किसी पेंटिंग जैसी खूबसूरत और रहस्यों से भरी है. Artemis-2 मिशन में ली गई यह फोटो हमारी गैलेक्सी के कुछ ऐसे हिस्सों को उजागर कर रही है, जो अब तक छिपे हुए थे. आइए जानते हैं इस फोटो में क्या खास है.

क्या है ये नई तस्वीर?

ओरियन (Orion) स्पेसक्राफ्ट जब चंद्रमा के सुदूर हिस्से (Far Side) से गुजर रहा था, तब उसके एचडी कैमरे से मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र की एक बेहद साफ और विस्तृत तस्वीर ली गई है. चूंकि वहां पृथ्वी जैसा वायुमंडल या प्रकाश प्रदूषण (Light Pollution) नहीं था, इसलिए तस्वीर में तारों के समूह और धूल के बादल (Cosmic Dust) बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं.

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क्या दिखा इस फोटो में?

नासा के ओरियन कैप्सूल ने जब चांद के पीछे (Far Side) अंधेरे का फायदा उठाकर मिल्की वे की ओर कैमरा घुमाया, तो उसे गैलेक्सी के स्पाइरल आर्म्स (हाथों जैसी आकृति) की बारीकियां साफ दिखीं. इसमें गैस के चमकते हुए बादल और मरे हुए तारों के अवशेष (Supernova remnants) इतनी डिटेल में दिखे हैं, जो धरती पर मौजूद सबसे बड़े टेलीस्कोप भी नहीं देख पाते. वैज्ञानिकों ने तस्वीर की स्टडी में पाया कि आकाशगंगा (Galaxy) के केंद्र के पास कुछ अलग तरह की गैसीय संरचनाएं (Unknown Gaseous Structures) हैं. ये स्ट्रक्चर पहले के टेलीस्कोपिक डेटा में इतनी स्पष्ट नहीं थीं. इन बादलों की चमक और घनत्व (Density) से संकेत मिलता है कि वहां भारी संख्या में नए तारों का जन्म (Star Formation) हो रहा है. कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि इन संरचनाओं के पीछे डार्क मैटर (Dark Matter) का प्रभाव हो सकता है, जो अब तक एक अनसुलझा रहस्य है.

ये खोज क्यों खास है?

आमतौर पर हम गैलेक्सी की तस्वीरें धरती पर मौजूद टेलीस्कोप या हबल या जेम्स वेब जैसे स्पेस टेलीस्कोप से लेते हैं. लेकिन आर्टेमिस-2 ने इसे चंद्रमा के पीछे से उस वक्त कैद किया, जब वह पूरी तरह से अंधेरे में था. यह न केवल स्पेसक्राफ्ट के कैमरों की काबिलियत को दिखाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भविष्य के मिशनों में हम चंद्रमा को एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी (Space Observatory) की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्या यह सिर्फ फोटो है या कोई बड़ी खोज?

नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं है. इन तस्वीरों से हमें यह समझने में मदद मिल रही है कि हमारी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल के आसपास की हलचल का बाहरी तारों पर क्या असर पड़ता है. यह डेटा हमें बताएगा कि भविष्य में हमारी गैलेक्सी किसी दूसरी गैलेक्सी से टकराएगी या नहीं.

वह 'अजीब' चमक क्या है?

वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर में गैलेक्सी के एक खास हिस्से में इंफ्रारेड ग्लो (Infrared Glow) देखा है. यह चमक उन इलाकों में भी है, जहां पहले माना जाता था कि सिर्फ खाली जगह (Vacuum) है. यह बताता है कि वहां डार्क मैटर या कुछ ऐसे सूक्ष्म कण हो सकते हैं, जिन्हें हम अब तक पहचान नहीं पाए हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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