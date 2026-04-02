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Hindi Newsविज्ञानसो गए थे वो चारों मून यात्री, फिर कैसे उठाए गए? चांद के इलाके में जंप करने वाला है ओरियन स्पेसक्राफ्ट

सो गए थे वो चारों मून यात्री, फिर कैसे उठाए गए? चांद के इलाके में जंप करने वाला है ओरियन स्पेसक्राफ्ट

NASA Artemis 2 Orion Spacecraft Mission: नासा का यान ऐतिहासिक मून मिशन पर है. यह भविष्य की चांद यात्रा ही नहीं, उससे भी आगे इंसानों के जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा. 24 घंटे बाद अब ओरियन स्पेसक्राफ्ट धरती से दूर और चांद की तरफ जंप करने वाला है. रास्ते में चारों सो गए थे, फिर कैसे जगाए गए?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 03, 2026, 07:34 AM IST
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फोटो- नासा
फोटो- नासा

करोड़ों लोगों की उम्मीदें लेकर वो चारों चांद के रास्ते में हैं. पूरे 10 दिन का मिशन है और 24 घंटे बाद स्पेसक्राफ्ट अब धरती की कक्षा से दूर होता जा रहा है. यूं समझिए धरती के चक्कर लगाता हुआ आर्टेमिस-2 मिशन अब धरती से दूर होकर बस चांद की तरफ जंप करने ही वाला है. धीरे-धीरे यह धरती की कक्षा से निकलकर ट्रांस-लूनर इंजेक्शन प्रक्रिया की तरफ बढ़ेगा. असल में इसी प्रक्रिया के जरिए वह धरती से निकलकर चांद की कक्षा में पहुंचेगा और धीरे-धीरे चांद के करीब होता जाएगा. (नीचे तस्वीर देखिए)

चारों क्रू मेंबर्स ने थोड़ा आराम कर लिया है. वे सो ही रहे थे, तभी ओरियन स्पेसक्राफ्ट के मॉनिटर पर यंग और सिक का गाना Sleepyhead बजाया गया, जिससे वे सिस्टम्स पर नजर रख सकें. ग्राउंड टीम ने उन्हें भारतीय समयानुसार 2 अप्रैल की शाम को ठीक 4.36 बजे उठाया. 

अब तक कहां पहुंचा नासा का यान?

स्पेसक्राफ्ट ने अपने सर्विस मॉड्यूल के मुख्य इंजन को 43 सेकेंड के लिए चालू किया, जिससे उसकी ऑर्बिट का सबसे निचला बिंदु ऊपर उठ गया और पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए उसका गति-पथ (trajectory) और बेहतर हो गया. इस महत्वपूर्ण बर्न ने ओरियन को (जिसे आर्टेमिस II क्रू ने 'इंटीग्रिटी' नाम दिया है) एक स्थिर और पृथ्वी से दूर ऑर्बिट में ले जाकर स्थापित कर दिया. यह चंद्रमा की ओर जाने वाले उसके रास्ते के बिल्कुल अनुरूप है. 

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साढ़े चार घंटे की नींद ले रहे

नासा के यान में बैठे क्रू के मेंबर अब अगले साढ़े चार घंटे के लिए फिर से आराम कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें अंतरिक्ष में अपना पहला पूरा दिन शुरू करने के लिए फिर से जगाया जाएगा.

उधर, नासा के मिशन प्रबंधन की टीम बैठक कर रही है, जिसमें वे स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स का आकलन करेंगे और आने वाले 'ट्रांस-लूनर इंजेक्शन बर्न' के लिए अपनी मंजूरी देंगे. यह बर्न अंतरिक्ष यात्रियों को 1972 के बाद पहली बार पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकालकर चंद्रमा की ओर भेजेगा. क्या होगा, इसे तस्वीर में समझिए.  fallback

ट्रांस-लूनर इंजेक्शन बर्न के दौरान एक रोमांचक प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जो नासा के मिशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है. ओरियन अपने इंजनों को छह मिनट के लिए चालू करेगा, जिससे स्पेसक्राफ्ट की गति इतनी तेज हो जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए. फ्लाइट कंट्रोलर्स इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इंजन के प्रदर्शन, रूट और नेविगेशन डेटा पर बारीक नजर रखेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ओरियन अपनी दूसरी दुनिया की आगे यात्रा के लिए बिल्कुल सही स्थिति में बना रहे.

यह भी पढ़िए: अंतरिक्ष में बढ़ी एस्ट्रोनॉट्स की परेशानी! चांद के रास्ते में खराब हुआ ओरियन कैप्सूल का 'टॉयलेट'

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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