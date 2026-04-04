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Hindi Newsविज्ञानचांद के मिशन पर आखिर मिर्ची का क्या काम? NASA ने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्यों भेजीं 5 सॉस की बोतलें? जानिए कारण

चांद के मिशन पर आखिर 'मिर्ची' का क्या काम? NASA ने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्यों भेजीं 5 सॉस की बोतलें? जानिए कारण

Hot Sauce in Space: नासा का आर्टेमिस-2 मिशन चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए बढ़ चला है. लेकिन चांद के इस सफर के बीच एक ऐसी चुनौती खड़ी है जिसे सुलझाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को 'मिर्ची' का सहारा लेना पड़ रहा है. नासा के ओरियन कैप्सूल में 5 हॉट सॉस की बोतलें रखी गई हैं, जो न सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए 'मेडिकल टूल' की तरह काम आएंगी.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 04, 2026, 08:18 AM IST
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चांद के मिशन पर आखिर 'मिर्ची' का क्या काम? NASA ने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्यों भेजीं 5 सॉस की बोतलें? जानिए कारण

Artemis 2 Moon Mission: नासा का आर्टेमिस-2 मून मिशन चांद की तरफ बढ़ चला है. इस मून मिशन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, इस बार नासा चांद के उस हिस्से के पास अपने 4 जाबांजों को भेजा है जो धरती से दिखाई नहीं देता है . जब नासा का आर्टेमिस 2 मिशन धरती से चांद की 10 दिनों की यात्रा के लिए निकला तो ओरियन कैप्सूल के अंदर 189 तरह के खाद्य पदार्थ रखे गए. इनमें 58 टॉरटिला और 43 कप कॉफी तो सामान्य बात है, लेकिन इसी के साथ 5 अलग-अलग हॉट सॉस  भी रखी गई है, जिन्हें विशेष रूप से इस मिशन का हिस्सा बनाया गया है. लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर चांद के मिशन पर 'मिर्ची' का क्या काम?

नासा के मून मिशन में आरियन कैप्सूल में रखे 5 हॉट सॉस कोई स्वाद का शौक नहीं बल्कि एक गंभीर जैविक समस्या का समाधान है जिसे नासा बीते 60 सालों से हल करने की कोशिश कर रहा है. दरअसल धरती पर गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर के तरल पदार्थों जैसे खून आदि को नीचे की तरफ खींचता रहता है. लेकिन अंतरिक्ष में माइ्र्रोग्रैविटी की वजह से ये तरल पदार्थ शरीर के ऊपरी हिस्से चेहरे और सिर की ओर भागने लगते हैं. इसे मेडिकल भाषा में सेफैलाड फ्लूइड शिफ्ट कहते हैं.

इस वजह से अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे में सूजन आ जाती है और उनकी नाक बंद हो जाती है. इसे स्पेस कोल्ड कहते हैं. इसके साथ ही हमारे स्वाद का 80% हिस्सा सूंघने से जुड़ा होता है तो नाक बंद होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को खाना बिना स्वाद जैसा लगने लगता है.

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हॉट सॉस ही क्यों है समाधान?

इसी समस्या के समाधान के रूप में मिर्च में पाए जाने वाले कंपाउंड कैप्साइसिन का इस्तेमाल किया जाता है. मिर्च का तीखापन नाक के जरिए नहीं बल्कि ट्राइजेमिनल नर्व के जरिए शरीर में महसूस होता है. यह नस गर्मी और दर्द के संकेतों को सीधे मस्तिष्क तक पहुंचाती है. यानी अगर अंतरिक्ष यात्री की नाक पूरी तरह बंद भी है तब भी वह तीखापन महसूस कर सकते हैं. यह सॉस खाने को वापस स्वादिष्ट तो नहीं बनाती लेकिन दिमाग को एक ऐसा सिग्नल देती है जिससे खाने को लेकर मन खत्म नहीं होता है.

(ये भी पढ़ेंः भूकंप के तुरंत बाद आसमान में दिखा 'जिन्न'! डरावनी तस्वीर देख खौफ में आए लोग)

कुपोषण का रहता है खतरा

नासा के लिए पोषण एक रेड रिस्क है. जब खाना बेस्वाद लगने लगता है तो अंतरिक्ष यात्री पर्याप्त कैलोरी लेना बंद कर देते हैं. इससे मांसपेशियों की कमजोरी और दूसरी समस्या हो सकती है जो एक स्पेस मिशन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

(ये भी पढ़ेंः  चांद की ओर बढ़ रहे ओरियन कैप्सूल से आई 50 सालों बाद पृथ्वी की फोटो, चांदी का टुकड़ा...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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