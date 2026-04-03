8 साल के बच्चे का 'सफेद खिलौना' बना नासा के एस्ट्रोनॉट्स का साथी! जानें आर्टेमिस II स्पेसक्राफ्ट में क्यों तैर रहा है ये मून मैस्कॉट

NASA Artemis 2 Silent Hero: चांद की तरफ बढ़ रहे NASA के आर्टेमिस-II मिशन में जहां एक तरफ हाईटेक टेक्नोलॉजी और बड़े-बड़े सिस्टम काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा खिलौना सबका ध्यान खींच रहा है. यह कोई साधारण खिलौना नहीं, बल्कि 8 साल के बच्चे की कल्पना से बना एक सफेद रंग का छोटा सा प्लश टॉय है, जिसे अब इस मिशन का 'साइलेंट हीरो' कहा जा रहा है. हैरानी की बात यह है कि इस खिलौने को किसी वैज्ञानिक ने नहीं, बल्कि एक 8 साल की बच्ची ने डिजाइन किया है. आइए जानते हैं इस छोटे से मस्कट (Mascot) की बड़ी कहानी.

आखिर क्या है यह 'सफेद खिलौना'?

जब नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट भारत के समयानुसार 2 अप्रैल को सुबह रवाना हुआ, तो ओरियन कैप्सूल के अंदर एक नन्हा सा सफेद मखमली खिलौना भी अपनी जगह बनाए हुए था. यह खिलौना इस मिशन का आधिकारिक जीरो-जी इंडिकेटर (Zero-G Indicator) है. इसका काम सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि यह एस्ट्रोनॉट्स और धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल को यह बताता है कि जहाज अब गुरुत्वाकर्षण (Gravity) की सीमा को पार कर चुका है और अंतरिक्ष में तैरने लगा है.

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कैसे चुना गया यह नन्हा हीरो?

नासा ने आने वाले समय के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित करने के लिए एक 'मून मस्कट' चैलेंज रखा था. इसमें दुनिया भर के बच्चों ने हिस्सा लिया. जीत उस 8 साल की बच्ची की हुई, जिसने इस सफेद खिलौने का आइडिया दिया. नासा का मानना है कि बच्चों को इस तरह के मिशन से जोड़कर उन्हें स्पेस साइंस (STEM) में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है. अब स्पेस में यह खिलौना आज की आर्टेमिस जनरेशन का प्रतीक बन गया है.

हाई-टेक मशीनों के दौर में खिलौना ही क्यों?

आप सोच रहे होंगे कि जब नासा के पास दुनिया के सबसे महंगे सेंसर हैं, तो वे एक खिलौने पर भरोसा क्यों करते हैं? इसके पीछे साइंस और सिक्योरिटी के ठोस कारण हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खिलौना मखमली कपड़े से बना है. ऐसे में इसमें बिजली का कोई खतरा नहीं है. इससे स्पेसक्राफ्ट के संवेदनशील उपकरणों को कोई खतरा नहीं रहता. यह बहुत हल्का है, जिससे अगर यह हवा में तैरते हुए किसी कांच के पैनल या स्क्रीन से टकरा भी जाए, तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता. जब रॉकेट उड़ान भरता है, तो एस्ट्रोनॉट्स अपनी सीट से बुरी तरह चिपके होते हैं. जैसे ही यह खिलौना अपनी डोरी से आजाद होकर हवा में तैरने लगता है, तो एस्ट्रोनॉट्स को तुरंत पता चल जाता है कि वे अब वेटलेसनेस की स्थिति में पहुंच गए हैं.

I’m the space plumber, I’m proud to call myself the space plumber. Mission specialists like @Astro_Christina train for all roles so they can jump in wherever they’re needed. Sometimes that means fixing vital machinery, like the spacecraft toilet. pic.twitter.com/RGBWkwRgX7 — NASA (@NASA) April 3, 2026

कड़ी परीक्षा के बाद मिली 'एस्ट्रोनॉट' की डिग्री

अंतरिक्ष में जाना कोई खेल नहीं है, भले ही वह एक खिलौना ही क्यों न हो? इस मस्कट को ओरियन कैप्सूल में रखने से पहले इसे कई कड़े टेस्ट से गुजरना पड़ा है. नासा के वैज्ञानिकों ने यह जांचा कि इसका मटीरियल ऐसा हो जिसमें आग न लगे (Flammability Test) और इससे कोई जहरीली गैस न निकले. चूंकि अंतरिक्ष यात्री एक बंद वातावरण में सांस लेते हैं, इसलिए खिलौने से निकलने वाली गंध या गैस उनके लिए खतरनाक हो सकती थी. इन सभी टेस्ट में पास होने के बाद ही इसे रीड वाइसमैन और उनकी टीम के साथ जाने की अनुमति मिली.

भावनाओं का अंतरिक्ष से जुड़ाव

स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम के अनुसार, ये छोटे-छोटे खिलौने भविष्य में अंतरिक्ष इतिहास का हिस्सा बनते हैं. ये हमें मशीनों और टेक्नोलॉजी से परे एक मानवीय एहसास से जोड़ते हैं. जब यह मिशन 11 अप्रैल को वापस लौटेगा, तो यह खिलौना सिर्फ एक 'टॉय' नहीं रह जाएगा, बल्कि एक ऐसा योद्धा कहलाएगा जिसने चांद के पास की यात्रा की है. यह आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएगा कि जब इंसान 50 साल बाद चांद पर लौटा, तो उसके साथ एक बच्चे का सपना भी वहां मौजूद था.

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