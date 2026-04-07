चांद का 'अंधेरा' और NASA से टूटा संपर्क... उन 40 मिनटों में एस्ट्रोनॉट्स ने क्या देखा? बन गया अब तक का सबसे बड़ा इतिहास

Artemis II Mission Achievement: आज का दिन अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में दर्ज हो गया है. नासा का आर्टेमिस-2 मिशन अपने सबसे रोमांचक पड़ाव को पार कर चुका है. इसमें ओरियन कैप्सूल चंद्रमा की सतह के इतने करीब पहुंच गया कि वहां के गड्ढे (Craters) और चट्टानें साफ नजर आने लगीं. 50 साल से भी ज्यादा समय के इंतजार के बाद इंसान ने एक बार फिर चांद को इतने करीब से देखा है.
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Artemis II Mission Achievement: नासा के आर्टेमिस II मिशन ने आज रात वह कारनामा कर दिखाया, जो इससे पहले कोई और मिशन नहीं कर पाया था. भारतीय समयानुसार रात करीब 11:26 बजे, ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी से 4,00,171 किमी (2,48,655 मील) की दूरी को पार कर अपोलो 13 के 56 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इस इतिहास को ओरियन स्पेसक्राफ्ट में चांद के सफर पर निकले चार एस्ट्रोनॉट्स ने सच कर दिखाया है. जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद के फार साइड पहुंचा था तब धरती से उसका रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट गया था. यह पल एस्ट्रोनॉट्स और नीचे नासा मिशन कंट्रोल के लिए बेहद खतरनाक था. एस्ट्रोनॉट्स अब धरती से इतनी दूर निकल चुके हैं कि वहां से नीली पृथ्वी एक छोटी सी गेंद जैसी नजर आ रही है. लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी स्पेसक्राफ्ट को और भी सफर पूरा करना है.
अभी तक इंसान के पृथ्वी से सबसे दूर जाने का रिकॉर्ड अपोलो-13 मिशन (1970) के नाम था. लेकिन आर्टेमिस-2 के एस्ट्रोनॉट्स अब 4,02,336 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गए हैं. यह दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर आप कार से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलें, तो भी वहां पहुंचने में लगभग 6 महीने लग जाएंगे. ओरियन कैप्सूल ने अब 'डीप स्पेस' की उस अदृश्य रेखा को पार कर लिया है, जहां से वापसी सिर्फ चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर करती है.
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ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की सतह से अपनी सबसे कम दूरी तय की है. यह दूरी इतनी कम थी कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए यह किसी जादुई अहसास से कम नहीं था. इस दौरान कैप्सूल की रफ्तार और दिशा को चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति (Gravity) ने अपनी ओर खींचा, जिससे इसे वापस धरती की तरफ लौटने के लिए जरूरी धक्का (Slingshot) मिला.
जब ओरियन चंद्रमा के 'फार साइड' यानी पिछले हिस्से की तरफ गया, तो धरती से उसका रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट गया. इसे 'लूनर एक्लिप्स ऑफ कम्युनिकेशन' कहते हैं. करीब 40 मिनट तक नासा के मिशन कंट्रोल में सन्नाटा पसरा रहा. दुनिया भर की सांसें थमी हुई थीं कि क्या ओरियन सही सलामत दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा? और जैसे ही पहला सिग्नल मिला, पूरा कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा.
जब ओरियन चांद के पीछे पहुंचा, तब एस्ट्रोनॉट्स को एक ऐसी चीज देखने को मिली, जो धरती से मुमकिन नहीं थी. उन्होंने करीब एक घंटे के लिए सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) देखा, क्योंकि उस समय सूरज चांद के पीछे छिप गया था. इसके बाद अंधेरे में एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह पर गिरते हुए उल्कापिंडों और अंतरिक्ष की धूल को देखा. इसके बाद जैसे-जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें सूरज की बाहरी परत 'कोरोना' का दुर्लभ नजारा भी दिखाई दिया. इस दौरान उन्होंने अर्थराइज भी अपनी आंखों से देखा.
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जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स चांद के पीछे से बाहर निकले, उन्हें काले अंतरिक्ष के बैकग्राउंड में एक छोटी सी, चमकती हुई हमारी पृथ्वी नीली गेंद की तरह नजर आई. यह 'अर्थराइज' का नजारा वैसा ही था जैसा 1968 में अपोलो-8 के एस्ट्रोनॉट्स ने देखा था. एस्ट्रोनॉट्स ने इस दौरान चांद की सतह की हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें भी लीं, जो जल्द ही दुनिया के सामने होंगी.
Right now, the Orion capsule is passing behind the Moon, so the Sun is entirely eclipsed from their perspective. During this time, they will view a mostly darkened Moon and will use the opportunity to analyze the solar corona. pic.twitter.com/PWDPfZKxGh
NASA (@NASA) April 7, 2026
चांद का चक्कर लगाने के बाद अब ओरियन ने अपनी दिशा धरती की ओर कर ली है. अब स्पेसक्राफ्ट 'फ्री-रिटर्न ट्रेजेक्टरी' पर है. इसका मतलब है कि अब इसे इंजन चलाने की जरूरत नहीं है, चांद की ग्रेविटी ने इसे इतनी ताकत से फेंका है कि यह सीधे धरती के वायुमंडल की ओर बढ़ रहा है.
चांद के करीब पहुंचना तो सिर्फ आधा सफर था. अब असली परीक्षा वापसी की है. क्योंकि अब वापसी में ओरियन करीब 40,000 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा है. जब यह वायुमंडल में घुसेगा, तो घर्षण की वजह से तापमान 2,700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. अंत में प्रशांत महासागर में पैराशूट की मदद से इसकी सुरक्षित लैंडिंग (Splashdown) होगी.
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