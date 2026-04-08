चांद का वो हिस्सा जो दुनिया ने नहीं देखा! आर्टेमिस 2 ने भेजा 'Far Side' का हैरतअंगेज वीडियो, देखें अंतरिक्ष का सबसे डरावना सन्नाटा

NASA Artemis 2 Moon Video: हमने और आपने आज से पहले चांद को धरती से एक जैसा ही देखा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि कोई इंसान भी चांद पर कदम रखेगा. आज से लगभग 53 साल पहले इंसान ने चांद पर कदम रखा था. लेकिन उसके बाद लंबे इंतजार के बाद कल एक बार फिर इंसान ने चांद को बेहद करीब से देखा और उसकी HD फोटो और वीडियो बनाई. अब नासा ने अपने आर्टेमिस-2 मिशन का एक ऐसा ही वीडियो जारी किया है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे 'वाह चांद'. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष कितना सुंदर और डरावना दोनों है. ओरियन कैप्सूल द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में आप चांद के उस हिस्से को भी देख सकते हैं, जिसे आज तक धरती पर रहने वाले किसी भी इंसान ने नहीं देखा था. नासा (NASA) के Artemis-2 मिशन ने अब इस रहस्य पर से पर्दा उठा दिया है. यह आपको रोमांचित करने के साथ आने वाले समय में चंद्र मिशनों के लिए नई राह बना रहा है.

वीडियो में क्या है खास?

ओरियन कैप्सूल द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में चांद का वह चेहरा दिख रहा है, जो हमेशा हमसे छिपा रहता है. इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी से दिखने वाले चांद के मुकाबले 'फार साइड' पर बहुत ज्यादा गड्ढे (Craters) हैं. वीडियो में कैरोल (Carroll) जैसे विशाल क्रेटर्स की गहरी परछाइयां और चट्टानें साफ देखी जा सकती हैं. इस वीडियो का सबसे भावुक पल वह है, जब आप चांद की सूखी सतह के पीछे से हमारी धरती को निकलते हुए देखेंगे.

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चंद्रमा का 'डार्क साइड' अब कैमरे में

इस मिशन में जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के पीछे से गुजरा (लूनर फ्लाईबाई), तब उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स ने चंद्रमा के उस हिस्से की तस्वीरें और वीडियो लिए, जो पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता. वीडियो में आप चंद्रमा की सतह पर मौजूद गहरे गड्ढे (Craters) और पथरीला इलाका स्पष्ट रूप से देख सकते हैं. वीडियो में एक तरफ चंद्रमा का अंधेरे वाला हिस्सा और दूसरी तरफ सूरज की रोशनी से चमकता हुआ आकाश दिखाई दे रहा है.

50 साल बाद ऐतिहासिक पल

आर्टेमिस 2 पिछले पांच दशकों (1972 के अपोलो मिशन के बाद) में चंद्रमा की यात्रा पर जाने वाला पहला मानव मिशन है. ऐसे में यह वीडियो न केवल वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भविष्य में चंद्रमा पर उतरने वाले इंसानों (आर्टेमिस III) की तैयारियों का एक बड़ा विजुअल प्रमाण भी बनने वाला है.

It's not just a phase Artemis II astronauts captured these views of the Moon as the Orion spacecraft flew around the far side of the Moon on April 6, 2026. pic.twitter.com/lT7245Gp28 NASA (@NASA) April 8, 2026

वह 30 मिनट का 'सन्नाटा'

वीडियो के बैकग्राउंड की कहानी और भी रोमांचक है. जब यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था, तब धरती पर बैठे नासा के वैज्ञानिकों का एस्ट्रोनॉट्स से कोई संपर्क नहीं था. चांद एक बड़ी दीवार की तरह बीच में आ गया था, जिससे रेडियो सिग्नल ब्लॉक हो गए थे. जैसे ही कैप्सूल दूसरी तरफ से बाहर आया, यह डेटा धरती पर भेजा गया.

रिकॉर्ड तोड़ दूरी का गवाह

यह वीडियो उस समय का है, जब ओरियन धरती से 4,06,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर था. यह इंसान द्वारा अंतरिक्ष में तय की गई अब तक की सबसे लंबी दूरी का वीडियो सबूत है. इससे पहले अपोलो-13 ने इस तरह की कोशिश की थी, लेकिन तब कैमरों की तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी.

हाई-रिजॉल्यूशन इमेजरी

आपको बता दें कि इससे पहले जो भी मिशन मून के आसपास गया है, उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिससे हाई-रिजॉल्यूशन वाले फोटो या वीडियो बनाए जा सकें. इसलिए आपने देखा होगा कि नासा के अपोलो मिशन के वीडियो और फोटो इतने साफ और स्पष्ट नहीं हैं. लेकिन इस बार Artemis-2 मिशन में नासा ने हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों का इस्तेमाल किया है. इससे आपको इस मिशन के वीडियो और फोटो HD क्वालिटी में मिल रहे हैं. यह डेटा वैज्ञानिकों को चंद्रमा के सुदूर हिस्से की जमीन और उसकी संरचना को बेहतर ढंग से समझने में मदद भी करने वाला है.

एस्ट्रोनॉट्स की जुबानी, चांद की कहानी

वीडियो के साथ जारी ऑडियो में मिशन कमांडर रीड वाइसमैन की आवाज सुनी जा सकती है. उन्होंने इस नजारे को 'बेहद शांत लेकिन डरावना' बताया. उन्होंने कहा कि 'जब हम चांद के पीछे से गुजर रहे थे, तो लगा कि हम ब्रह्मांड के किसी ऐसे कोने में हैं जहां समय थम गया है.'

अभी क्या है मिशन की स्थिति?

ओरियन स्पेसक्राफ्ट अब चंद्रमा का चक्कर लगाकर पृथ्वी की तरफ वापसी की राह पर है. यह 'फ्री-रिटर्न ट्रैजेक्टरी' का पालन कर रहा है, जो इसे बिना अतिरिक्त ईंधन के सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाएगा. 10 अप्रैल को इसकी प्रशांत महासागर में लैंडिंग होनी है. यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के वे रहस्य, जो अब तक केवल किताबों और दूरबीनों तक सीमित थे, अब इंसानी पहुंच के और करीब आ गए हैं.

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