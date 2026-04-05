धरती बहुत छोटी और चांद हुआ बड़ा! आधे से ज्यादा रास्ता पार कर चुका है आर्टेमिस-2, जानें क्या है ताजा अपडेट

Artemis II Halfway Milestone & Issues: चांद की तरफ बढ़ रहा NASA का आर्टेमिस-II मिशन अब उस मुकाम पर पहुंच गया है, जहां से सब कुछ बदलता हुआ नजर आने लगा है. अब जब एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से देख रहे हैं, तो धरती छोटी और चांद बड़ा नजर आ रहा है. लेकिन इस खूबसूरत सफर के बीच एक बार फिर वही पुरानी परेशानी सामने आ गई है, जिसमें स्पेसक्राफ्ट का टॉयलेट सिस्टम फिर गड़बड़ा गया है. यह गड़बड़ी ऐसे समय पर हुई है, जब एस्ट्रोनॉट्स आधे से ज्यादा सफर तय कर चुके हैं और चांद अब उनकी आंखों के सामने बड़ा होने लगा है. आइए जानते हैं कि बीच आसमान में फंसी इस टीम के साथ क्या-क्या हो रहा है?

धरती छोटी और चांद बड़ा होता जा रहा है

मिशन अब अपने छठे दिन की ओर बढ़ रहा है. आज मिशन लॉन्च हुए पांच दिन हो गए हैं. मिशन कमांडर रीड वाइसमैन ने बताया कि अब खिड़की से पृथ्वी काफी छोटी दिखने लगी है. वहीं, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव और उसकी उबड़-खाबड़ सतह अब और भी स्पष्ट दिखाई दे रही है. एस्ट्रोनॉट्स का यह क्रू अब तक के किसी भी इंसानी मिशन से सबसे ज्यादा दूरी तय करने के रिकॉर्ड के बेहद करीब है. अब मिशन ने अपना आधा सफर पूरा कर लिया है. यहां तक पहुंचने के बाद वैज्ञानिक थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सफर काफी बाकी है. लेकिन अब एस्ट्रोनॉट्स की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि अब कोई भी गलती मिशन पर भारी पड़ सकती है.

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टॉयलेट ने फिर दिया धोखा

जिस लूनर लू (Lunar Loo) को क्रिस्टीना कोच ने 'स्पेस प्लंबर' बनकर ठीक किया था, उसमें फिर से तकनीकी खराबी आ गई है. सक्शन प्रेशर में फिर से उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को एक बार फिर बैकअप सिस्टम (कंटीजेंसी बैग्स) का सहारा लेना पड़ रहा है. इंजीनियरों का मानना है कि ठंड के कारण सिस्टम की पाइपलाइन में बर्फ (ice) जमा हो गई है, जिससे कचरा बाहर नहीं निकल पा रहा है. नासा के अधिकारियों का कहना है कि अंतरिक्ष में टॉयलेट की समस्या नई नहीं है और एस्ट्रोनॉट्स को ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई है.

सफर अब 'Flyby' के पार

आर्टेमिस-2 मिशन अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर है. अब तक स्पेसक्राफ्ट आधे से ज्यादा दूरी तय कर चुका है. अब एस्ट्रोनॉट्स का पूरा ध्यान चांद के करीब पहुंचने (Flyby) पर है. अगले कुछ घंटों में वे चांद की सतह से महज 500 मील की दूरी पर होंगे.

This view just hits different

@Astro_Christina and @astro_reid take a moment to look back at Earth as they continue deep into space toward the Moon. pic.twitter.com/NMDeLj256K NASA (@NASA) April 4, 2026

अंतरिक्ष में टॉयलेट इतना मुश्किल क्यों?

धरती पर हम इस बारे में कभी नहीं सोचते, लेकिन अंतरिक्ष में यह एक बड़ी समस्या है. गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से यहां सब कुछ अलग तरीके से काम करता है. यहां हवा, दबाव और मशीनों की मदद से ही सब कुछ संभालना पड़ता है. अगर जरा सी भी गड़बड़ी हो जाए, तो यह बड़ी परेशानी बन सकती है.

क्या होगा अगर टॉयलेट ठीक नहीं हुआ?

नासा के इंजीनियर जमीन से लगातार टीम को निर्देश दे रहे हैं. हालांकि ओरियन में इमरजेंसी के लिए 'वेस्ट कलेक्शन बैग्स' भी मौजूद होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की कोशिश है कि मुख्य सिस्टम को फिर से चालू कर लिया जाए. लेकिन यह अभी उस छोटे से स्थान पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए मुश्किल भरा समय है. एस्ट्रोनॉट्स जैसे-जैसे चांद के करीब जा रहे हैं, उनका सामना ठंड के साथ कई और भी समस्याओं से हो रहा है.

हर दिक्कत बन रही सीख

यह मिशन सिर्फ चांद का सफर नहीं, बल्कि एक टेस्ट भी है. इस दौरान जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं, वे आने वाले मिशनों के लिए रास्ता तैयार कर रही हैं. टॉयलेट सिस्टम की यह बार-बार की दिक्कत भी यही बता रही है कि अभी और सुधार की जरूरत है. इन सबके बावजूद मिशन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है. स्पेसक्राफ्ट अपनी सही दिशा में बढ़ रहा है और उसकी स्पीड भी ठीक बनी हुई है. वैज्ञानिक लगातार हर सिस्टम पर नजर रखे हुए हैं, जिससे आगे कोई बड़ी समस्या न आए.

आगे क्या खास होने वाला है?

अब मिशन का अगला बड़ा पड़ाव चांद के पास पहुंचना है. वहां पहुंचकर स्पेसक्राफ्ट चांद के चारों ओर घूमेगा और फिर वापस धरती की ओर लौटेगा. इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स को चांद के उस हिस्से को देखने का मौका मिलेगा, जो धरती से कभी दिखाई नहीं देता. अब सबकी नजरें सोमवार पर हैं, जब ओरियन चांद के पिछले हिस्से (Far Side) के चक्कर लगाएगा.

पीने के पानी की बचत

स्पेसक्राफ्ट के वाटर डिस्पेंसर के वाल्व में आई खराबी के बाद, नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को पानी का सावधानी से इस्तेमाल करने की सलाह दी है. एस्ट्रोनॉट्स ने पहले ही सीरिंज और स्ट्रॉ की मदद से करीब 7 लीटर पानी इमरजेंसी बैग्स में भरकर रख लिया है. फिलहाल वे इसी 'स्टॉक' से काम चला रहे हैं, जिससे मुख्य सप्लाई को बचाया जा सके.

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