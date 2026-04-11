इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ 'आर्टेमिस-2'! अपोलो-13 का 56 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा; जानें इस मिशन ने बनाए कौन से बड़े कीर्तिमान

Artemis II Record Breaking Distance: करीब आधी सदी बाद इंसान एक बार फिर डीप स्पेस में उतनी दूर पहुंचा, जहां तक पहले कभी कोई नहीं गया था. आर्टेमिस-2 मिशन ने यह कर दिखाया है. इस मिशन के साथ न सिर्फ एक पुराना रिकॉर्ड टूटा, बल्कि यह भी साफ हो गया कि अब इंसान फिर से चांद और उससे आगे की यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है.
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Artemis II Record Breaking Distance: नासा (NASA) के Artemis-2 मिशन ने वह कर दिखाया है, जो पिछले पांच दशकों में कोई नहीं कर पाया. 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ यह मिशन आज अपनी ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आया है, लेकिन इसके साथ ही इसने अंतरिक्ष के इतिहास में कई नए पन्ने जोड़ दिए हैं. इस मिशन ने पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी (Deep Space Distance) तय करने का 56 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आर्टेमिस-2 के चार जांबाज एस्ट्रोनॉट्स ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया. आइए जानते हैं आर्टेमिस-2 मिशन के वे रिकॉर्ड, जिन्होंने स्पेस हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया.
इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने धरती से इतनी दूरी तय की, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गई है. पहले यह रिकॉर्ड अपोलो-13 मिशन के नाम था, लेकिन अब आर्टेमिस-2 ने उसे पीछे छोड़ दिया है. यह दूरी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है. इसका मतलब है कि इंसान अब पहले से ज्यादा भरोसे के साथ डीप स्पेस में जा सकता है. यह नासा के आने वाले बड़े मिशनों की नींव भी बन गया है.
पिछली बार इंसान ने चांद की ओर इतना लंबा सफर 1970 के दशक में किया था. उसके बाद इतने बड़े स्तर पर कोई मिशन नहीं हुआ. अब आर्टेमिस-2 ने उस सिलसिले को फिर से शुरू कर दिया है. इस मिशन को चांद पर उतरने के लिए नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ घूमकर सुरक्षित लौटने के लिए बनाया गया था, जिससे आगे के मिशनों के लिए रास्ता साफ किया जा सके.
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यह पूरा मिशन करीब 10 दिनों तक चला. इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स धरती से निकलकर डीप स्पेस में गए, चांद के पास पहुंचे और फिर वापस लौट आए. इस सफर में हर पल एक नई चुनौती थी. कभी सिस्टम की जांच, कभी शरीर पर पड़ने वाले असर की निगरानी, कभी खराब टॉयलेट ने एस्ट्रोनॉट्स की खूब परीक्षा ली. इस मिशन में नासा ने अपने हर एक सिस्टम पर बारीकी से नजर रखी और उसकी जांच की.
जब स्पेसक्राफ्ट चांद के पीछे पहुंचा, तो कुछ समय के लिए धरती से उसका संपर्क टूट गया. यह मिशन का सबसे नाजुक पल था. इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स के पास सिर्फ अपने सिस्टम और ट्रेनिंग का सहारा था. वहीं से उन्होंने चांद के उस हिस्से को देखा, जो धरती से कभी दिखाई नहीं देता. यह अनुभव उनके लिए जिंदगी भर याद रहने वाला रहा.
डीप स्पेस में पहुंचकर एस्ट्रोनॉट्स ने जब धरती की ओर देखा, तो वह एक छोटे से नीले गोले की तरह नजर आई. इस नजारे ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि हमारी दुनिया कितनी छोटी है और अंतरिक्ष कितना विशाल. यह पल उनके लिए भावनात्मक भी था.
मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा था धरती पर वापसी. जब स्पेसक्राफ्ट तेज रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होता है, तो उस पर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है. इस दौरान जरा-सी भी गलती भारी पड़ सकती थी. लेकिन सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ और सभी एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित वापस लौट आए.
इस मिशन में चार एस्ट्रोनॉट्स शामिल थे, जिन्होंने मिलकर यह इतिहास रचा. अलग-अलग अनुभव और पृष्ठभूमि के बावजूद उन सब की मंजिल एक थी. इनका लक्ष्य डीप स्पेस तक पहुंचना और सुरक्षित लौटना था. इन चारों ने यह साबित कर दिया कि अब इंसान फिर से अंतरिक्ष में लंबी यात्राओं के लिए तैयार है. आर्टेमिस-2 को एक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है. इसका असली मकसद था यह जांचना कि इंसान को सुरक्षित तरीके से चांद तक भेजा और वापस लाया जा सकता है या नहीं, जिसमें यह मिशन पूरी तरह से सफल रहा. अगर सब कुछ इसी तरह सही रहा, तो अगला कदम होगा चांद पर इंसान को उतारना. इसके बाद नजर मंगल जैसे दूर के ग्रहों पर होगी.
यह मिशन सिर्फ मशीनों की ताकत नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत की भी कहानी है. नई टेक्नोलॉजी, मजबूत सिस्टम और बेहतर प्लानिंग ने इसे संभव बनाया. लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात रही उन चार लोगों का साहस, जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया.
इस मिशन के दौरान पायलट विक्टर ग्लोवर (Victor Glover) चांद की ऑर्बिट तक पहुंचने वाले पहले अश्वेत एस्ट्रोनॉट बन गए हैं. यह मिशन विविधता (Diversity) के लिहाज से भी एक बड़ी जीत है. इसके साथ ही मिशन में पहली बार कनाडा के जेरेमी हैनसन (Jeremy Hansen) को शामिल किया गया, जो अमेरिकी न होते हुए भी चांद की यात्रा पर गए. यह नासा और कनाडाई स्पेस एजेंसी (CSA) की दोस्ती का नया मिसाल है.
मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच (Christina Koch) ने भी इसमें इतिहास रच दिया. वह दुनिया की पहली महिला बन गई हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर निकलीं और चांद के इतने करीब पहुंचीं. इससे पहले चांद की यात्रा करने वाले सभी 24 एस्ट्रोनॉट्स पुरुष और अमेरिकी ही थे.
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