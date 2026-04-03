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Hindi Newsविज्ञानकब चांद की चौखट पर पहुंचेगा नासा का स्पेसक्राफ्ट? जानें आर्टेमिस II मिशन की पूरा टाइमलाइन और वापसी का प्लान

कब चांद की 'चौखट' पर पहुंचेगा नासा का स्पेसक्राफ्ट? जानें आर्टेमिस II मिशन की पूरा टाइमलाइन और वापसी का प्लान

Artemis II Mission Timeline: नासा (NASA) का आर्टेमिस-2 (Artemis II) मिशन अपनी यात्रा के सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. मिशन के ऐतिहासिक लॉन्च के बाद, अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि हमारे चारों जांबाज एस्ट्रोनॉट्स चांद की चौखट पर कब दस्तक देंगे.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:59 AM IST
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कब चांद की 'चौखट' पर पहुंचेगा नासा का स्पेसक्राफ्ट? जानें आर्टेमिस II मिशन की पूरा टाइमलाइन और वापसी का प्लान

Artemis II Mission Timeline: चांद की ओर बढ़ रहा NASA का आर्टेमिस-II मिशन अब अपने सबसे अहम दौर में पहुंच गया है. लॉन्च के बाद से ही लोगों के मन में एक सवाल बार-बार उठ रहा था कि यह स्पेसक्राफ्ट चांद तक कब पहुंचेगा और वहां क्या करेगा? तो आपको बता दें कि आज नासा के ओरियन (Orion) स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ दिया है. इसका ट्रांस-लूनर इंजेक्शन (TLI) बर्न सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिसने स्पेसक्राफ्ट को चांद की ओर धकेल दिया है. तो आइए समझते हैं कि अगले कुछ दिनों में यह मिशन अंतरिक्ष में क्या-क्या करने वाला है?

शुरुआत में क्यों रोका गया यान?

लॉन्च के बाद एस्ट्रोनॉट्स को सीधे चांद की ओर नहीं भेजा गया. पहले उन्हें धरती के आसपास ही रखा गया. इसका कारण था कि वैज्ञानिक पहले यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि स्पेसक्राफ्ट का हर सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं. इसमें सांस लेने की व्यवस्था से लेकर बिजली और नेविगेशन तक सब कुछ शामिल था. जब पूरी तरह भरोसा हो गया कि सब कुछ सही है, तब ही स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ने का फैसला लिया गया.

यह भी पढ़ें:- चांद के सफर पर क्या होगा 'मेनू'? NASA के एस्ट्रोनॉट्स के लिए तैयार है स्पेशल थाली...

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कब शुरू हुआ असली सफर?

लॉन्च के करीब एक दिन बाद स्पेसक्राफ्ट का इंजन दोबारा चालू किया गया. इसी के साथ असली यात्रा शुरू हुई. इस प्रक्रिया को आसान भाषा में समझें तो यह वह पल होता है जब स्पेसक्राफ्ट धरती के गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर चांद की दिशा में निकल जाता है. यहीं से एस्ट्रोनॉट्स सच में डीप स्पेस में प्रवेश करते हैं.

चांद के करीब कब पहुंचेगा स्पेसक्राफ्ट?

मिशन के प्लान के अनुसार, ओरियन स्पेसक्राफ्ट अपनी यात्रा के छठे दिन (करीब 6-7 अप्रैल 2026) को चांद के सबसे करीब पहुंचेगा. जब यह चांद के सबसे करीब होगा तो इसकी चांद से दूरी लगभग 7,500 किलोमीटर होगी. इसी दौरान एस्ट्रोनॉट्स चांद के पिछले हिस्से (Far Side) का दीदार करेंगे और वहां से पृथ्वी को उगते हुए (Earthrise) देखेंगे.

सबसे दूर जाने का रिकॉर्ड

चांद का चक्कर काटते समय यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से करीब 4,00,000 किलोमीटर (2,50,000 मील) से भी ज्यादा दूर निकल जाएगा. 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद यह पहली बार होगा जब कोई इंसान पृथ्वी से इतनी दूर जाने वाला है.

चांद के पास क्या करेगा स्पेसक्राफ्ट?

इस मिशन में चार एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा गया है. लेकिन इनमें से एक भी एस्ट्रोनॉट चांद पर नहीं उतरेगा. इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट चांद के काफी करीब जाकर उसका चक्कर लगाएगा और फिर वापस लौट आएगा. इस दौरान वह चांद के उस हिस्से को भी पार करेगा, जो धरती से कभी दिखाई नहीं देता. यही इस मिशन का सबसे रोमांचक हिस्सा माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें:- चांद के इतने करीब जाकर भी क्यों लैंड नहीं करेंगे NASA के जांबाज! आखिर 54 साल बाद...

पूरा मिशन कितने दिन चलेगा?

यह मिशन कुल मिलाकर करीब 10 दिनों का है. शुरुआत के 1-2 दिन जांच में निकल गए हैं. अब 3-4 दिन चांद तक पहुंचने में लगने वाले हैं. इसके बाद स्पेसक्राफ्ट वापसी की यात्रा शुरू करेगा. अंत में स्पेसक्राफ्ट सभी एस्ट्रोनॉट्स के साथ धरती के वातावरण में प्रवेश करेगा और यह समुद्र में सुरक्षित उतर जाएगा. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो यह 10 दिनों का मिशन 11 अप्रैल 2026 (भारतीय समयानुसार) को समाप्त होगा. इसमें सबसे बड़ा खतरा वापसी के समय होगा. क्योंकि इस समय स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 25,000 मील प्रति घंटा होगी, जो अब तक की सबसे तेज वापसी मानी जा रही है.

फिलहाल क्या कर रहे हैं अंतरिक्ष यात्री?

अभी एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसक्राफ्ट के अंदर के सिस्टम्स की जांच कर रहे हैं. हालांकि शुरुआती दिनों में टॉयलेट में मामूली खराबी की खबर आई थी, लेकिन नासा ने पुष्टि की है कि स्थिति नियंत्रण में है और सभी यात्री सुरक्षित हैं. अब स्पेसक्राफ्ट चांद की तरफ जा रहा है. अगर यह मिशन सफल रहता है, तो अगला कदम और भी बड़ा होगा.

यह मिशन इतना जरूरी क्यों है?

कई लोग सोचते हैं कि जब इसमें चांद पर उतरना ही नहीं है, तो यह मिशन क्यों किया जा रहा है? तो आपको बता दें कि यह नासा का एक टेस्ट मिशन है. इसमें नासा अपनी हर एक चीज को जांच परख रहा है. इस मिशन को स्पेसक्राफ्ट की मजबूती, एस्ट्रोनॉट्स की क्षमता और टेक्नोलॉजी की जांच के लिए रखा गया है. यह मिशन आने वाले बड़े मिशनों की नींव है, जहां इंसानों को चांद पर उतारा जाएगा. इसके साथ ही नासा चांद पर लंबे समय तक रहने की तैयारी भी कर रहा है. इस मिशन की सफलता पर ही आगे के ये सभी प्लान निर्भर करते हैं.

यह भी पढे़ं:- 10 दिन, 6 लाख मील का सफर और 4 जांबाज! NASA का आर्टेमिस-2 सिर्फ 'मून मिशन' नहीं...

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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