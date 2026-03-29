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फाइटर जेट्स से आए चांद के 'सिकंदर'! फ्लोरिडा में आर्टेमिस-2 के एस्ट्रोनॉट्स की धमाकेदार एंट्री, मिशन मून की उल्टी गिनती शुरू

NASA Artemis 2 Mission: चांद की ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले चार जांबाज एस्ट्रोनॉट कैनेडी स्पेस सेंटर (Florida) पहुंच चुके हैं. 1 अप्रैल को होने वाले ऐतिहासिक आर्टेमिस-2 (Artemis II) मिशन के लॉन्च से पहले, इन हीरो का स्वागत आसमान में गरजते फाइटर जेट्स और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हुआ. ये जांबाज किसी साधारण विमान से नहीं, बल्कि खुद T-38 सुपरसोनिक फाइटर जेट से उड़ाकर ह्यूस्टन से यहां पहुंचे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 29, 2026, 07:23 AM IST
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फाइटर जेट्स से आए चांद के 'सिकंदर'! फ्लोरिडा में आर्टेमिस-2 के एस्ट्रोनॉट्स की धमाकेदार एंट्री, मिशन मून की उल्टी गिनती शुरू

NASA Artemis 2 Mission: इंसान एक बार फिर चांद की दहलीज तक जाने को तैयार है. अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है. नासा इस मिशन का पहला लॉन्च विंडो बुधवार 1 अप्रैल को शाम 6.24 बजे तक ओपन करेगा. इसके बाद के दिनों में कई अन्य लॉन्च विंडो भी उपलब्ध होंगे. इस मिशन के लिए नासा ने छह दिन का लॉन्च टाइम रखा हुआ है. इसके साथ ही नासा के आर्टेमिस-2 मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट ने किसी फिल्म के हीरो की तरह फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में एंट्री ली. ये जांबाज किसी साधारण विमान से नहीं, बल्कि खुद T-38 सुपरसोनिक फाइटर जेट से उड़ाकर ह्यूस्टन से यहां पहुंचे हैं. रनवे पर उतरने से पहले उन्होंने अपने उसी विशाल रॉकेट (SLS) के ठीक ऊपर से उड़ान भरी, जो कुछ ही दिनों में उन्हें अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाने वाला है.

कैसा रहा 'चांद के यात्रियों' का स्वागत?

चारों एस्ट्रोनॉट, जिनमें कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हेन्सन शामिल हैं, अपने विशेष Trainer Aircraft से सीधे लॉन्च साइट पर उतरे. कैनेडी स्पेस सेंटर पर उतरते ही कमांडर रीड वाइसमैन ने कहा, हम तैयार हैं. उनकी आंखों में वही चमक दिखी जो कभी अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स में हुआ करती थी. अब ये चारों 'लॉन्च पैड 39B' पर जाकर अंतिम जांच करेंगे और उस ओरियन कैप्सूल को करीब से देखेंगे, जो 10 दिनों तक उनका घर होने वाला है.

यह भी पढ़ें:- NASA Artemis II: चांद के उस पार जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स की जान किसके हाथों में है?

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जेट्स में ही क्यों आए एस्ट्रोनॉट?

कैनेडी स्पेस सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स को सुपरसोनिक फाइटर जेट से लाया गया था. यह नासा की एक सख्त ट्रेनिंग का हिस्सा है. क्योंकि T-38 जेट्स आवाज की गति से तेज उड़ते हैं. इन्हें उड़ाने से अंतरिक्ष यात्रियों की निर्णय लेने की क्षमता और रिफ्लेक्स 'शार्प' बने रहते हैं. अपोलो मिशन के दौर से ही एस्ट्रोनॉट अपने लॉन्च स्थल पर खुद जेट उड़ाकर पहुंचते हैं. इसे उनके आत्मविश्वास से जोड़कर देखा जाता है.

अब शुरू होगा 'क्वारंटीन'

कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंचते ही इन चारों को एक सुरक्षित घेरे में ले लिया गया है. लॉन्च से पहले एस्ट्रोनॉट्स को 'क्वारंटीन' में रखा जाता है, ताकि वे किसी भी तरह के इन्फेक्शन या सर्दी-जुकाम से बच सकें. अंतरिक्ष में एक छोटी सी छींक भी पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है. अब अगले कुछ दिनों में ये यात्री अपने स्पेस सूट पहनकर 'ड्रेस रिहर्सल' करेंगे और ओरियन कैप्सूल के अंदर के हर बटन और स्विच की जांच करेंगे.

'मिशन कंट्रोल' के साथ तालमेल

फ्लोरिडा पहुंचने के बाद चालक दल का सीधा संपर्क उन 'लॉन्च डायरेक्टर्स' और इंजीनियरों से होगा, जो फायरिंग रूम में बैठकर मिशन को गाइड करेंगे. इस मिशन की लॉन्च डायरेक्टर चार्ली ब्लैकवेल-थॉम्पसन अब इन एस्ट्रोनॉट्स को हर तकनीकी बारीकी से रूबरू कराएंगी. इसके साथ ही ये एस्ट्रोनॉट्स मिशन कंट्रोल में बैठने वाले सभी लोगों से बात भी करेंगे.

दुनिया की नजरें 1 अप्रैल पर

अगर मौसम ने साथ दिया और तकनीकी जांच सफल रही, तो 1 अप्रैल 2026 को ये चारों पृथ्वी की कक्षा छोड़ देंगे. अगर फ्लोरिडा के मौसम में कोई बादल या हवा की रफ्तार बाधा बनी, तो लॉन्च को टाला भी जा सकता है. इस मिशन का लक्ष्य चांद के पीछे से होकर गुजरना और पृथ्वी से सबसे दूर (करीब 6,85,000 मील) जाने का रिकॉर्ड बनाना है. 10 दिनों के इस रोमांचक सफर के बाद वापसी में इनका कैप्सूल प्रशांत महासागर में गिरेगा. 50 साल पहले जब इंसान चांद से लौटा था, तो उसने वादा किया था कि 'हम वापस आएंगे'. अब वह वादा पूरा होने का समय आ गया है.

आर्टेमिस-2 मिशन क्यों है इतना खास?

आपको बता दें कि आर्टेमिस-2 मिशन में कोई भी एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरेगा नहीं, बल्कि उसके पीछे से एक चक्कर लगाकर वापस आएगा. 10 दिनों का यह मिशन यह जांचने के लिए है कि इंसान इतनी दूर तक सुरक्षित जा सकता है या नहीं. लेकिन यह पहली बार है, जब स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट और 'ओरियन' कैप्सूल इंसानों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा. इसमें यह जांचा जाएगा कि क्या स्पेसक्राफ्ट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम गहरे अंतरिक्ष में इंसानों को सुरक्षित रख सकता है. इस मिशन में एस्ट्रोनॉट चंद्रमा के पीछे (Far Side) से गुजरते हुए पृथ्वी से करीब 6,85,000 मील की दूरी तय करेंगे. यह अब तक किसी भी इंसान द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी होगी. आर्टेमिस-2 की सफलता ही तय करेगी कि आर्टेमिस-3 मिशन में इंसान चांद की सतह पर कदम रख पाएगा या नहीं.

हीट शील्ड और सिक्योरिटी बड़ा खतरा

लॉन्च डायरेक्टर चार्ली ब्लैकवेल-थॉम्पसन ने बताया कि टीम पूरी तरह तैयार है, लेकिन सबकी नजरें ओरियन (जिसमें सभी एस्ट्रोनॉट बैठकर इस मिशन में जाएंगे) की हीट शील्ड पर होंगी. क्योंकि पिछले मानवरहित मिशन (आर्टेमिस-1) में वापसी के दौरान हीट शील्ड को कुछ नुकसान हुआ था. लेकिन इस बार नासा के इंजीनियरों ने आश्वस्त किया है कि लैंडिंग के दौरान 5,000 डिग्री तापमान झेलने के लिए शील्ड में जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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