चांद के पास 'जिम' का मजा! NASA के एस्ट्रोनॉट्स ने हवा में तैरते हुए की कसरत; जानें क्या है ये 'फ्लाईव्हील' डिवाइस जो रखेगी फिट

Artemis 2 Mission: अंतरिक्ष में जाना या वहां पर रहना लोगों को जितना आकर्षक लगता है, असल मायनों में वहां रहना उतना ही मुश्किल होता है. जीरो ग्रेविटी के कारण वहां खुद को फिट रखना ही एस्ट्रोनॉट्स के लिए सबसे मुश्किल काम होता है. यहां उनकी मांसपेशियां और हड्डियां बहुत तेजी से कमजोर होने लगती हैं. क्योंकि धरती पर जब हम और आप जिम जाते हैं, तो वजन उठाना आसान होता है, क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण (Gravity) उसे नीचे खींचता है. लेकिन सोचिए, अगर आप चांद की यात्रा पर हों और वहां कोई वजन ही न हो, तो कसरत कैसे करेंगे? नासा के आर्टेमिस-2 (Artemis II) मिशन पर गए चारों एस्ट्रोनॉट्स के लिए यह एक बड़ी चुनौती है. इसके लिए नासा के इंजीनियरों ने एक छोटे से ओरियन कैप्सूल में ऐसी मशीन लगाई है, जिसे फ्लाईव्हील डिवाइस (Flywheel Device) कहा जा रहा है. कम जगह में लगने वाली यह मशीन एस्ट्रोनॉट्स को फिट रखने के लिए अच्छा उपाय है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्यों जरूरी है अंतरिक्ष में जिम?

अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं. अगर एस्ट्रोनॉट्स कसरत न करें, तो 10 दिन के सफर के बाद जब वे धरती पर लौटेंगे, तो उनके पैर कांपने लगेंगे और शरीर में कमजोरी आ जाएगी. इसीलिए नासा ने ओरियन कैप्सूल के छोटे से कोने में एक ऐसी मशीन फिट की है, जो बिना वजन के ही शरीर को भारीपन का एहसास कराती है.

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क्या है यह 'फ्लाईव्हील' डिवाइस?

यह मशीन देखने में बहुत छोटी है, लगभग एक सूटकेस जितनी. इसमें कोई लोहे के भारी डंबल या प्लेट्स नहीं हैं. इसमें एक घूमने वाला डिस्क (Spinning Disk) लगा है. जब एस्ट्रोनॉट्स इसे खींचते हैं, तो यह डिस्क तेजी से घूमता है और वापस खींचने पर उतना ही जोर (Resistance) लगाता है. इसमें भारी वजन की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह जड़त्व (Inertia) के सिद्धांत पर काम करता है. इससे शरीर को वैसा ही एहसास होता है, जैसे धरती पर वजन उठाने से होता है.

180 किलो तक का वजन उठाने जैसा एहसास

भले ही यह मशीन छोटी है, लेकिन यह 180 किलोग्राम तक का रेजिस्टेंस पैदा कर सकती है. इसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसक्राफ्ट की तंग जगह में भी स्क्वाट्स (Squats), डेडलिफ्ट्स और रोइंग (Rowing) जैसी भारी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं. पायलट विक्टर ग्लोवर को हाल ही में ओरियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर इस मशीन पर पसीना बहाते देखा गया.

एक्सरसाइज नहीं की तो क्या होगा?

अगर एस्ट्रोनॉट्स रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज न करें, तो उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगेगी और हड्डियां कमजोर हो सकती हैं. चूंकि यह 50 साल से ज्यादा समय के बाद पहली बार चांद के आसपास कोई इंसान गया है, इसलिए नासा कोई जोखिम नहीं लेना चाहता. वहां से पृथ्वी पर मेडिकल मदद के लिए वापस आना मुमकिन नहीं है, इसलिए दिल और हड्डियों को मजबूत रखना मिशन की मजबूरी है.

जिम और किचन एक साथ!

ओरियन कैप्सूल दो मिनी वैन जितना बड़ा है, इसलिए वहां जगह की भारी कमी है. मजेदार बात यह है कि एक तरफ जहां विक्टर ग्लोवर कसरत कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जेरेमी हैनसन क्रू के लिए खाना (जैसे चॉकलेट पुडिंग केक) तैयार कर रहे होते हैं.

आज क्या होगा मिशन में?

इस समय मिशन बिल्कुल सही चल रहा है, क्रिस्टीना की 'प्लंबिंग' रंग लाई है. आज दोपहर के बाद (भारतीय समयानुसार) ओरियन चांद के पीछे से गुजरेगा. स्पेसक्राफ्ट का तापमान अब बिल्कुल सामान्य है और 56 लाख नामों वाली माइक्रोचिप पूरी तरह सुरक्षित है. नासा की टीम लगातार हीट शील्ड और एस्ट्रोनॉट्स की सेहत की निगरानी कर रही है. कल यानी सोमवार 6 अप्रैल को आर्टेमिस-2 मिशन का स्पेसक्राफ्ट चांद के सबसे करीब (7,400 किमी) होगा.

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