चांद पर जाने से पहले ही NASA की बढ़ी टेंशन, आर्टेमिस-II मिशन पर अचानक क्यों लगा ब्रेक?

NASA News: नासा ने चांद पर इंसान भेजने वाले अपने बड़े मिशन को कुछ दिनों के लिए रोक दिया है. अपोलो मिशन के खत्म होने के करीब 50 साल बाद यह पहली बार है जब इंसान फिर से चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है. फ्लोरिडा में इस वक्त बर्फीली हवाएं चल रही हैं और बहुत ज्यादा ठंड जिस वजह से मिशन को टालना पड़ा. रॉकेट उड़ाने से पहले उसकी जांच होनी थी जो शुक्रवार को नहीं हो पाई. रॉकेट के टैंक भरने का काम जो पहले 31 जनवरी को होना था अब 2 फरवरी को होगा. यह रॉकेट अब 8 फरवरी से पहले उड़ान नहीं भर पाएगा.

अचानक क्या आईं दिक्कतें?

NASA ने आर्टमिस-II मिशन को फिलहाल रोक दिया है. रॉकेट और अंतरिक्ष यान पूरी तरह ठीक हैं और उनमें कोई भी खराबी नहीं आई है. नासा के अधिकारियों ने सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा है इसलिए रॉकेट में ईंधन भरने और आखिरी जांच के काम को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है. यह रिहर्सल वैसी ही होती है जैसै रॉकेट को सच में उड़ाया जा रहा हो.

कब लॉन्च होना था आर्टेमिस-II?

भयंकर ठंड को देखनते हुए नासा ने अंतरिक्ष यान के पुर्जों को जमने से बचाने के लिए उसके हीटर चालू रखे हैं. इसके साथ ही हवा के दबाव को भी सेट किया गया है जिससे रॉकेट के पिछले हिस्से बूस्टर को कोई नुकसान न हो. मौसम में खराबी कीवजह से अब 6-7 फरवरी को इसे लॉन्च करना मुमकिन नहीं है. अगर मौसम और ज्यादा बिगड़ता है तो लॉन्च की तारीख को और आगे बढ़ाया जा सकता है.

अब कब हो सकता है लॉन्च?

रॉकेट उड़ाने से पहले की आखिरी जांच 2 फरवरी से शुरू होगी. इस जांच के बाद ही नासा तय करेगा कि रॉकेट को किस दिन और किस समय अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. अच्छी बात यह है कि लॉन्च पैड की हलचल और ईंधन भरने का काम आप इंटरनेट पर लाइव देख सकते हैं. इस मिशन पर जाने वाले सभी अंतरिक्ष यात्री इस समय क्वारंटाइन में हैं.

क्या है इस मिशन का लक्ष्य?

यह पूरा मिशन 10 दिनों का होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्री चांद पर लैंड नहीं होंगे बल्कि चारों ओर चक्कर लगाकर वापस आएंगे. इस मिशन की कामयाबी के बाद ही 2027 में इंसानों को चांद की सतह पर उतरने की तैयारी की जाएगी. पहले यह मिशन सितंबर 2025 में होना था लेकिन अंतरिक्ष यान की हीट शील्ड और बैटरी में दिक्कतों की वजह से टाल दिया गया था.