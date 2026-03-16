NASA Artemis II Mission: 10 दिन, 4 यात्री और चांद का चक्कर... जानें ओरियन कैप्सूल के अंदर कैसी होगी एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी

NASA Artemis II Details: चांद के रहस्यों को सुलझाने के लिए नासा (NASA) का ऐतिहासिक Artemis II मिशन अब बस कुछ ही समय दूर है. 50 से अधिक सालों के बाद इंसान एक बार फिर चंद्रमा के करीब जाने वाला है. नासा ने हाल ही में खुलासा किया है कि 10 दिनों के इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट चांद के चक्कर कैसे लगाएंगे और वहां कैसे रहेंगे?
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NASA Artemis II Details: 50 साल से भी ज्यादा समय के बाद इंसान एक बार फिर चांद की दहलीज पर कदम रखने जा रहा है. स्पेस एजेंसी नासा (NASA) का Artemis-II मिशन इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इस मिशन में चार एस्ट्रोनॉट एक खास स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद के आसपास तक जाएंगे और करीब 10 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद पृथ्वी पर लौट आएंगे. यह मिशन सीधे चांद पर उतरने का नहीं है, बल्कि आने वाले समय के चंद्र अभियानों की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट मिशन माना जा रहा है. मिशन अब अपनी लॉन्चिंग के बेहद करीब है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस छोटे से ओरियन (Orion) कैप्सूल में चार एस्ट्रोनॉट्स 10 दिनों तक अपना गुजारा कैसे करेंगे? वहां न तो बेड होगा और न ही नहाने के लिए शावर. ऐसे में अब नासा ने विस्तार से बताया है कि इस 10 दिवसीय मिशन के दौरान उनका जीवन और काम कैसा होगा?
इस मिशन में चार एस्ट्रोनॉट शामिल होंगे, जिनमें अनुभवी पायलट और स्पेस साइंटिस्ट शामिल हैं. ये सभी एक आधुनिक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर पृथ्वी से उड़ान भरेंगे. मिशन के दौरान उनका मुख्य काम स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण टेस्ट करना होगा. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि आने वाले समय में लंबी अंतरिक्ष यात्राएं कितनी सुरक्षित हो सकती हैं.
मिशन की शुरुआत एक शक्तिशाली रॉकेट से होगी, जो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाएगा. इसके बाद अंतरिक्ष यात्री कुछ समय तक यान के सभी सिस्टम की जांच करेंगे. जब सब कुछ सही होगा, तब स्पेसक्राफ्ट चांद की ओर अपनी लंबी यात्रा शुरू करेगा. चांद के पास पहुंचने के बाद यह उसके चारों ओर एक बड़ा चक्कर लगाएगा और फिर पृथ्वी की ओर लौटना शुरू करेगा.
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NASA ने इस मिशन के लिए 4 अनुभवी स्पेसक्राफ्ट को सेलेक्ट किया है. इसमें मिशन कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और मिशन स्पेशलिस्ट जेरेमी हेंसन शामिल हैं. इस लिस्ट में शामिल क्रिस्टीना कोच चंद्रमा के मिशन पर जाने वाली पहली महिला एस्ट्रोनॉट होंगी.
NASA अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट SLS के जरिए ओरियन कैप्सूल को लॉन्च करेगा. इसके बाद इस यान का 24 घंटे पृथ्वी की ऊंची ऑर्बिट में सिस्टम चेक किया जाएगा. इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स खुद ओरियन को चलाकर देखेंगे. जिससे इमरजेंसी में मैन्युअल लैंडिंग और डॉकिंग की तैयारी को देखा जा सके. तीसरे से पांचवें दिन तक कैप्सूल चंद्रमा की ओर बढ़ेगा. अब यहां यात्री अपने 'स्पेस सूट' उतारकर सामान्य कपड़ों में काम करेंगे. इसके बाद वे स्पेस में CPR (Emergency Medical) की ट्रेनिंग भी करेंगे. छठे दिन ओरियन चंद्रमा के पिछले हिस्से (Far Side) से गुजरेगा. यहां से वे पृथ्वी से 4,00,000 किमी दूर होंगे. सातवें दिन चंद्रमा की ग्रेविटी का इस्तेमाल कर ओरियन पृथ्वी की ओर मुड़ेगा. इसके बाद एस्ट्रोनॉट रेडिएशन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच करेंगे. दसवें दिन कैप्सूल 40,000 किमी/घंटा की रफ्तार से वायुमंडल में पहुंचेगा और पैराशूट के जरिए प्रशांत महासागर में गिरेगा.
अंतरिक्ष यात्रा के दौरान एस्ट्रोनॉट उसी यान के अंदर रहेंगे. वहां उनके लिए सोने, काम करने और खाने की खास व्यवस्था होगी. उन्हें खास तरह का पैक किया हुआ खाना दिया जाएगा जो स्पेस में आसानी से खाया जा सके. इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट के अंदर ऑक्सीजन, तापमान और पानी की व्यवस्था भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से नियंत्रित की जाएगी.
आर्टेमिस II मिशन आर्टेमिस III के लिए रास्ता साफ करेगा, जिसमें पहली बार एक महिला और एक अश्वेत व्यक्ति चांद की सतह पर कदम रखेंगे. यह मिशन यह सुनिश्चित करेगा कि इंसान स्पेस के वातावरण में सुरक्षित रह सकता है और काम भी कर सकता है.
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