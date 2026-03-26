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Hindi Newsविज्ञानNASA Artemis II: अब तक की सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा! आखिर कहां तक जा रहे हैं ये 4 जांबाज? जानकर दंग रह जाएंगे

NASA Artemis II: अब तक की सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा! आखिर कहां तक जा रहे हैं ये 4 जांबाज? जानकर दंग रह जाएंगे

NASA Artemis II launch date 2026: 50 साल से भी ज्यादा समय के बाद, इंसान एक बार फिर चांद की दहलीज पर कदम रखने जा रहा है. नासा (NASA) का ऐतिहासिक आर्टेमिस-2 (Artemis II) मिशन अगले महीने, यानी अप्रैल 2026 में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह मिशन न केवल विज्ञान के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नया सवेरा लेकर आने वाला है. आसान भाषा में समझिए इस मिशन की पूरी कुंडली और वे कौन से 'जांबाज' हैं, जो रचने जा रहे हैं इतिहास.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 26, 2026, 09:31 AM IST
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NASA Artemis II: अब तक की सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा! आखिर कहां तक जा रहे हैं ये 4 जांबाज? जानकर दंग रह जाएंगे

NASA Artemis II launch date 2026: अंतरिक्ष की दुनिया में अगले महीने एक ऐसी ऐतिहासिक घटना होने जा रही है, जो इंसानी जज्बे और टेक्नोलॉजी की नई मिसाल पेश करेगी. क्योंकि स्पेस एजेंसी नासा (NASA) का आर्टेमिस-2 (Artemis II) मिशन लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है. 1972 के अपोलो मिशन के बाद यह पहली बार होगा, जब इंसान पृथ्वी की निचली कक्षा को छोड़कर गहरे अंतरिक्ष में जाएगा और चंद्रमा के सबसे करीब से गुजरेगा. यह मिशन न केवल इंसानों को चांद के करीब ले जाएगा, बल्कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दूरी तय करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगा. NASA इस मिशन को 2 अप्रैल 2026 को लॉन्च करने जा रहा है. इसके लिए NASA ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट SLS (Space Launch System) को लॉन्च पैड पर तैनात कर दिया है. आइए, इस मिशन की कुछ बड़ी बातें जानते हैं.

क्या है NASA का Artemis II मिशन?

आर्टेमिस II (Artemis II) नासा (NASA) के आर्टेमिस प्रोग्राम का दूसरा बड़ा मिशन है. यह मिशन इसलिए ऐतिहासिक है, क्योंकि 50 से भी ज्यादा सालों के बाद पहली बार इंसान चंद्रमा के करीब जाने वाले हैं. यह एक क्रूड फ्लाईबाई (Crewed Flyby) मिशन है. इसमें एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर उतरेंगे नहीं, बल्कि उसके चारों ओर चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर आएंगे. इसका मकसद यह देखना है कि क्या 'ओरियन' अंतरिक्ष यान इंसानों के लिए सुरक्षित है. इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SLS (Space Launch System) से लॉन्च किया जाएगा. यह मिशन करीब 10 दिनों का होगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा के पीछे तक जाएंगे. अगर यह मिशन सफल रहा, तो इसके बाद अगला मिशन आर्टेमिस III होगा, जिसमें इंसान पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर कदम रखेंगे. यह इंसान के मंगल ग्रह (Mars) पर जाने की तैयारी का एक हिस्सा है.

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कौन हैं इस मिशन में जाने वाले 4 जांबाज 'हीरो'?

इस मिशन में चार अनुभवी एस्ट्रोनॉट शामिल किए गए हैं, जो ओरियन (Orion) कैप्सूल में सवार होकर इतिहास लिखेंगे. इसके कमांडर रीड वाइसमैन अमेरिकी नौसेना के कमांडिंग ऑफिसर हैं. वहीं इस मिशन में जाने वाले विक्टर ग्लोवर (पायलट) चांद के करीब पहुंचने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बनेंगे. क्रिस्टीना कोच इस मिशन की स्पेशलिस्ट हैं, जो चांद पर जाने वाली पहली महिला बनेंगी. कनाडा के रहने वाले जेरेमी हेंसन इस मिशन के पहले गैर-अमेरिकी सदस्य हैं.

कैसे होगा यह सफर?

इसकी लॉन्चिंग दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SLS (Space Launch System) से होगी. यह फ्लोरिडा से उड़ान भरेगा. पहले 24 घंटों में ओरियन कैप्सूल पृथ्वी के चक्कर लगाएगा और अपने सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच करेगा. इसके बाद रॉकेट का ऊपरी हिस्सा इसे धक्का देकर चांद की ओर भेजेगा. चांद का चक्कर लगाने के बाद, ओरियन गुरुत्वाकर्षण की मदद से धरती की ओर मुड़ेगा और प्रशांत महासागर में स्प्लैशडाउन (लैंडिंग) करेगा.

कैसा होगा 10 दिनों का सफर?

यह मिशन चांद पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि उसके चारों ओर एक चक्कर लगाकर वापस आएगा. यह मिशन पृथ्वी से करीब 4,00,000 किलोमीटर दूर जाएगा. यह अपोलो-13 द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड (2,48,655 मील) को तोड़कर इंसान को अंतरिक्ष में अब तक की सबसे लंबी दूरी पर ले जाएगा. ओरियन यान चांद के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके बिना अतिरिक्त ईंधन के वापस धरती की ओर मुड़ेगा. इसके साथ ही पहली बार अंतरिक्ष से एचडी (HD) वीडियो डेटा भेजने के लिए लेजर तकनीक का इस्तेमाल होगा.

मिशन की अहमियत, मंगल तक का रास्ता

आर्टेमिस-2 कोई आखिरी मंजिल नहीं है. यह आर्टेमिस-3 की तैयारी है, जिसमें इंसान असल में चांद की सतह पर कदम रखेगा. नासा का असली मकसद चांद पर एक स्थायी बेस बनाना है, जिससे वहां से भविष्य में मंगल (Mars) तक का सफर आसान हो सके.

एस्ट्रोनॉट का क्वारंटीन शुरू

इस मिशन में शामिल होने वाले सभी चारों अंतरिक्ष यात्री 18 मार्च से 'क्वारंटीन' में चले गए हैं, जिससे वे पूरी तरह स्वस्थ रहकर मिशन पर जा सकें. रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट की अंतिम जांच (Wet Dress Rehearsal) सफल रही है और अब बस काउंटडाउन शुरू होने का इंतजार है.

चुनौतियां और रिस्क

इस मिशन में वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हीट शील्ड (Heat Shield) को लेकर है. क्योंकि जब ओरियन वापस लौटेगा, तो इसकी रफ्तार 40,000 किमी प्रति घंटा होगी और तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. इसके अलावा अंतरिक्ष की रेडिएशन से चालक दल को बचाना भी एक बड़ा टास्क है.

भारत का भी है कनेक्शन?

जहां नासा आर्टेमिस-2 की तैयारी कर रहा है, वहीं भारत भी 'आर्टेमिस एकॉर्ड्स' का हिस्सा है. इस मिशन की सफलता इसरो (ISRO) के आगामी चंद्रयान मिशनों और भारत के अपने स्पेस स्टेशन (BAS) के लिए भी नई राहें खोलेगी. अगर यह मिशन सफल रहा, तो नासा 2028 तक आर्टेमिस-3 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर पहली महिला और पहले अश्वेत पुरुष को उतारेगा.

एक नई अंतरिक्ष दौड़? अमेरिका बनाम चीन

आज की तारीख में अंतरिक्ष (Space) केवल विज्ञान का विषय नहीं रहा, अब यह Geopolitics का एक बड़ा अखाड़ा बन चुका है. जिसे हम नई अंतरिक्ष दौड़ कह रहे हैं, वह मुख्य रूप से अमेरिका (NASA) और चीन (CNSA) के बीच चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की होड़ है. जहां अमेरिका अपने 'आर्टेमिस' प्रोग्राम के जरिए इंसानों को फिर से चांद पर ले जाना चाहता है, वहीं चीन अपने चांग-ई (Chang'e) मिशनों के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह पूरी रेस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए है. इसका कारण वहां वॉटर आइस (जमे हुए पानी के भंडार) की खोज करना है.

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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