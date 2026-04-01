NASA Artemis II: क्या चांद की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है नासा? जानिए मौसम और SLS रॉकेट का ताजा हाल

NASA Artemis 2 Mission: 1 अप्रैल 2026 की वह ऐतिहासिक सुबह आ गई है, जिसका पूरी दुनिया को 50 साल से इंतजार था. फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से नासा (NASA) के आर्टेमिस-2 (Artemis II) मिशन को मौसम विभाग का 80% Go सिग्नल मिल चुका है. अब यह मिशन मौसम की लुका-छिपी और तकनीकी जांच के अंतिम दौर में है.
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NASA Artemis 2 Mission: 1 अप्रैल 2026 को अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है. नासा (NASA) अपने सबसे महत्वाकांक्षी मिशन आर्टेमिस-2 (Artemis II) को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से आज होने वाले इस लॉन्च की उलटी गिनती (Countdown) शुरू हो चुकी है. 53 साल बाद इंसान को चांद के पास ले जाने वाला रॉकेट, कैप्सूल और ग्राउंड सिस्टम अब अपनी उड़ान के लिए तैयार खड़े हैं. सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग ने भी लॉन्च के लिए 80% गो (Go) सिग्नल दे दिया है. जिसके बाद अब मौसम साफ रहने की पूरी संभावना है. लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? आखिर वह 20% का पेच क्या है, जो अब भी वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ा रहा है?
नासा के अधिकारियों ने बताया है कि मिशन के सभी प्रमुख टेक्नोलॉजिकल हिस्सों को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है. दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट पूरी तरह से ईंधन (Liquefied Oxygen & Hydrogen) भरने के लिए तैयार है. इसके सभी चारों इंजनों की जांच सफल रही है. एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने और वापस लाने वाले ओरियन (Orion) कैप्सूल के लाइफ सपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन लिंक को 100% ओके कर दिया गया है. रीड, विक्टर, क्रिस्टीना और जेरेमी ने अपना अंतिम 'प्री-फ्लाइट क्वारंटाइन' पूरा कर लिया है और वे शारीरिक व मानसिक रूप से उड़ान भरने के लिए तैयार हैं.
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80% तैयारी के बावजूद, नासा के 'गो फॉर लॉन्च' में कुछ बड़े इफ एंड बट (Ifs and Buts) शामिल हैं, जो अंतिम सेकंड में भी लॉन्च को रोक सकते हैं. इसके सबसे बड़े विलेन फ्लोरिडा के तट पर तेजी से बदलने वाला मौसम हैं. लॉन्च के समय तेज हवाएं, आसमान में बिजली कड़कने (Lightning) या घने बादलों की आशंका है. अगर बिजली गिरने की संभावना 20% से ज्यादा हुई, तो नासा लॉन्च को टाल देगा. फिलहाल मौसम 80% साफ है, लेकिन वह 20% का सस्पेंस बना हुआ है.
क्योंकि यह लॉन्च SLS रॉकेट से होने वाला है. यह एक बेहद जटिल मशीन है, जिसमें लाखों सेंसर और बोल्ट लगे हैं. ईंधन भरते समय (जिसे 'क्रायोजेनिक लोडिंग' कहते हैं) अगर किसी पाइप में हाइड्रोजन लीक या सेंसर में छोटी सी भी गड़बड़ी पाई गई, तो नासा 'नो गो' (NO GO) का बटन दबा देगा. इसके साथ ही हाइड्रोजन लीक से भी लॉन्च टल सकता है. क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और उसे -253°C पर स्टोर करना पड़ता है. आर्टेमिस-1 के समय हाइड्रोजन लीक ने कई बार लॉन्च को टाला था. वैज्ञानिक इस बार इसको लेकर ज्यादा सावधान हैं.
अगर यह मिशन 1 तारीख को नहीं लॉन्च हुआ, तो NASA ने इसके लिए 'बैकअप' तारीखें भी रखी हुई हैं. अगर मौसम या तकनीकी कारणों से 1 अप्रैल को उड़ान नहीं भर पाता, तो नासा 2 या 3 अप्रैल को दोबारा कोशिश करेगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि जल्दबाजी में गलती करने से बेहतर है, सही वक्त का इंतजार कर लिया जाए.
यह पहला मिशन है, जो 50 से ज्यादा साल बाद इंसान को चांद के करीब ले जा रहा है. इसमें ओरियन कैप्सूल के लाइफ सपोर्ट सिस्टम का पहला बड़ा इम्तिहान भी है. असल में यह एक टेस्ट मिशन है. इस मिशन के बाद नासा इसकी उपलब्धियों को अपने मंगल (Mars) मिशन में इंसान भेजने के लिए इस्तेमाल करेगा. इस बार मिशन के साथ चांद पर पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को शामिल किया गया है. इस मिशन में पहली बार होगा, जब 4K वीडियो क्वालिटी में अंतरिक्ष से डेटा भेजा जाएगा.
इस पूरे मिशन को नासा अपने प्लेटफॉर्म्स पर लाइव चलाने वाला है. इसका लाइव 1 अप्रैल शाम करीब 7:30 से 8:30 के बीच शुरू होने की सबसे ज्यादा संभावना है. आप इसे नासा के यूट्यूब चैनल या NASA+ ऐप पर देख सकते हैं. भारत में आप इस मिशन को देर रात लगभग 3:54 AM, 2 अप्रैल को देख पाएंगे. इसमें मौसम के आधार पर थोड़ा बदलाव भी हो सकता है. नासा टीवी और नासा के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग लॉन्च से करीब 4 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगी.
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