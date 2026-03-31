10 दिन, 6 लाख मील का सफर और 4 जांबाज! NASA का आर्टेमिस-2 सिर्फ 'मून मिशन' नहीं, बल्कि 'मंगल' का ट्रेलर

Artemis 2 Mission Timeline: 50 से ज्यादा सालों का लंबा इंतजार करने के बाद अब एक बार फिर दुनिया के लोगों की धड़कनें बढ़ने जा रही हैं. क्योंकि एक बार फिर इंसान पृथ्वी के सुरक्षा घेरे (Van Allen Belts) को तोड़कर गहरी अंतरिक्ष यात्रा पर निकलने वाला है. कल यानी 1 अप्रैल 2026 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस-2 (Artemis II) मिशन के चार जांबाज एस्ट्रोनॉट्स उड़ान भरेंगे. लेकिन यह मिशन अपोलो से अलग है, क्योंकि नासा के इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद के पास तक जाना है और वहां बसने और आगे मंगल ग्रह तक जाने की टेक्नोलॉजी की जांच करनी है. 10 दिनों का यह सफर आने वाले समय में मंगल (Mars) ग्रह पर इंसानी बस्तियों की नींव रखेगा. आइए, 10 दिनों के इस मिशन की पूरी टाइमलाइन आसान भाषा में समझते हैं.

कौन हैं इस मिशन के 'सुपरहीरो'?

नासा ने आर्टेमिस-2 मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स का चयन किया है. इसके मिशन कैप्टन कमांडर रीड वाइसमैन हैं. वहीं, चांद की ओर जाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति विक्टर ग्लोवर इस मिशन के पायलट हैं. इसके साथ ही मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच हैं, जो चांद की दहलीज पर पहुंचने वाली पहली महिला होंगी. साथ ही जेरेमी हैनसन इस मिशन का हिस्सा बनने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय यात्री हैं.

यह सिर्फ 'मून मिशन' से कहीं ज्यादा क्यों है?

यह एक टेस्ट आधारित मिशन है. इस मिशन से सीखी गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आने वाले समय में मंगल (Mars) पर इंसान भेजने वाले मिशन के लिए किया जाएगा. यह मिशन ओरियन कैप्सूल के 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम' का असली इम्तिहान होने वाला है. इस मिशन में ही तय होगा कि ओरियन कैप्सूल क्या गहरे अंतरिक्ष में भी इंसानों को जिंदा और सुरक्षित रख सकता है. इस बार मिशन की टीम में विविधता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है. यह पहली बार होगा, जब 4K वीडियो क्वालिटी में अंतरिक्ष से डेटा भेजा जाएगा, जो अपोलो के धुंधले वीडियो से मीलों आगे है.

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क्या यह मिशन खतरनाक है?

अगर खतरे की बात करें, तो हां, यह मिशन बिल्कुल खतरनाक है. क्योंकि 50 साल बाद इंसान इतनी दूर जा रहा है. ओरियन कैप्सूल जब पृथ्वी के वायुमंडल में लौटेगा, तो उसकी रफ्तार 40,000 किमी/घंटा होगी और तापमान 2,800°C तक पहुंच जाएगा. अगर हीट शील्ड ने जरा भी धोखा दिया, तो अंजाम भयानक हो सकता है. इसीलिए आर्टेमिस-2 को सबसे हार्ड टेस्ट फ्लाइट माना जा रहा है.

लॉन्च से ही शुरू हो जाएगी असली चुनौती

जैसे ही रॉकेट उड़ान भरेगा, मिशन की असली परीक्षा शुरू हो जाएगी. कुछ ही मिनटों में चारों एस्ट्रोनॉट्स धरती की सीमा से बाहर निकल जाएंगे. इसके बाद वे पूरी तरह अंतरिक्ष के भरोसे होंगे, जहां हर चीज अलग होती है. क्योंकि वहां न तो गुरुत्वाकर्षण होता है, न ही सामान्य माहौल.

धीरे-धीरे चांद की ओर बढ़ेगा यान

लॉन्च के बाद ओरियन कैप्सूल सीधे चांद तक नहीं पहुंचता, बल्कि एक तय रास्ते से धीरे-धीरे आगे बढ़ता है. इस दौरान कई बार इसकी दिशा और गति को नियंत्रित करना होगा. कई बार एक छोटी-सी गलती भी पूरे मिशन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जाता है.

चांद के पास सबसे खास पल

कुछ दिनों की यात्रा के बाद स्पेसक्राफ्ट चांद के करीब पहुंचेगा. यही वह समय होगा, जब मिशन अपने सबसे अहम चरण में होगा. स्पेसक्राफ्ट चांद के चारों ओर घूमेगा और वहां की स्थिति को समझेगा. भले ही इस बार लैंडिंग नहीं होगी, लेकिन यह अनुभव आगे के मिशनों के लिए बेहद जरूरी है.

वापसी सबसे कठिन हिस्सा

ऐसे मिशन का सबसे खतरे भरा हिस्सा वापसी का होता है. जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ओर लौटेगा, तो उसे बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करना होगा. इस दौरान तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि थोड़ी-सी भी चूक खतरनाक साबित हो सकती है.

हर दिन की अलग चुनौती

नासा ने इस मिशन को 10 दिनों में अलग-अलग बांटा हुआ है. शुरुआत में लॉन्च और सिस्टम की जांच के बाद बीच में एस्ट्रोनॉट्स चांद की ओर आगे बढ़ेंगे. फिर चांद के पास पहुंचकर वहां उसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे. इस दौरान वे चांद की दूसरी साइड भी जाएंगे. इसके बाद आखिर में वापसी होगी.

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