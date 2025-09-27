10 दिन 4 एस्ट्रोनॉट्स...'Integrity' से चांद तक का सफर करेगा NASA, जानें कौन हैं वो अंतरिक्ष यात्री?

Moon Mission: NASA के Artemis 2 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स ने ओरियन अंतरिक्ष यान को इंटीग्रिटी नाम दिया है जिसका मतलब होता है ईमानदारी. NASA का कहना है कि यह नाम उनके जरूरी सिद्धांतों को दिखाता है जैसे, विश्वास, सम्मान, साफ बात रखना और विनम्रता. ये सिद्धांत ना केवल अंतरिक्ष यात्रियों को बल्कि दुनिया भर के हजारों कर्मचारियों को भी दर्शाते हैं जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है. Artemis 2 10 दिन की उड़ान है जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं. यह मिशन 1972 के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने से पहले का एक परीक्षण है.

यहां पर ईमानदारी क्या दिखाता है?

इस नाम की घोषणा 24 सितंबर को एक Press Conference में की गई थी. बता दें कि इस मिशन में 3 लाख से अधिक अंतरिक्ष यान के पुर्जे लगे हैं और पूरी दुनिया की टीमों ने इसे आगे बढ़ाने के लिए काम किया है. Integrity नाम NASA अंतरिक्ष यात्री कार्यालय और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी(CSA)के साझा मूल्यों के मुताबिक है. यह नाम विश्वास और मिलकर काम करने के महत्व को दिखाता है.

क्या है आर्टेमिस 2 मिशन?

Artemis 2 मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाने वाला एक परिक्षण मिशन है. हालांकि, इसे अप्रैल 2026 से पहले लॉन्च नहीं किया जाएगा. यह NASA के आर्टेमिस अभियान में बहुत जरूरी कदम है जिसके लक्ष्य चांद पर लंबे समय तक अपनी मौजूदगी को बनाना है. लेकिन, NASA के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि, लॉन्च की तारीख को शायद फरवरी 2027 तक आगे बढ़ाया जा सकता है.

कौन-कौन होंगे इस मिशन के अंतरिक्ष यात्री?

बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि इसमें कौन-कौन अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे? बता दें कि Artemis II 10 दिन की उड़ान है जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे जिनके नाम हैं रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच(NASA)और जेरेमी हैनसेन(Canada). ये सभी एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे.

क्या है ओरियन कैप्सूल?

इस मिशन में NASA का स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट जिसे बोइंग और नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन ने बनाया है और ओरियन कैप्सूल जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, शामिल किए गए हैं. पिछले साल इस मिशन को कुछ महीनों के लिए टालकर अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया गया है. NASA की Exploration Unit की अधिकारी लैकीशा हॉकिन्स ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, हम अपने वादे पर टिके रहेंगे.