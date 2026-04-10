घर लौट रहे हैं चांद के सिकंदर! अगले 24 घंटे में होगी आर्टेमिस-2 की 'महा लैंडिंग', जानें कब और कहां देख सकेंगे लाइव

Artemis II Return to Earth: करीब 50 साल बाद इंसान चांद के इतने करीब गया है और अब वापसी की बारी है. 10 दिन पहले जब ये चार चेहरे धरती से विदा हुए थे, तो सबकी आंखों में उम्मीदें थीं. आज जब ये वापस लौट रहे हैं, तो उनके नाम के साथ 'इतिहास' का एक नया अध्याय जुड़ चुका है. 50 साल बाद किसी इंसान ने चांद को इतनी करीब से देखा है, लेकिन सफर अभी अधूरा है. क्योंकि आर्टेमिस-2 के चारों एस्ट्रोनॉट्स आज अपनी धरती पर वापस कदम रखेंगे. इनकी यह लैंडिंग आज यानी 10 अप्रैल को होनी है. लेकिन अगर आप भारत में हैं, तो इसे आप 11 अप्रैल की सुबह देख सकते हैं. इनकी वापसी का एक-एक सेकंड रोंगटे खड़े कर देने वाला है. आइए जानते हैं कि आप इस पल के गवाह कैसे बन सकते हैं और आज क्या-क्या होने वाला है.

40,000 की रफ्तार और 2700 डिग्री की आग

एस्ट्रोनॉट्स की वापसी कोई साधारण लैंडिंग नहीं है. जब नासा का ओरियन कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो उसकी रफ्तार 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. हवा के रगड़ से स्पेसक्राफ्ट के बाहर का तापमान 2,760°C तक पहुंच जाएगा. यह इतना खौफनाक तापमान है कि लोहे को भी भाप बना दे, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स और स्पेसक्राफ्ट के बीच खड़ी है नासा की स्पेशल 'हीट शील्ड'.

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वो 7 मिनट का सन्नाटा

वापसी के दौरान एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया की सांसें थम जाएंगी. इसे वैज्ञानिक 'ब्लैकआउट' कहते हैं. इसमें स्पेसक्राफ्ट के चारों तरफ जलती हुई गैसों की वजह से करीब 7 मिनट तक रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा. न एस्ट्रोनॉट्स कुछ बोल पाएंगे, न नासा उन्हें सुन पाएगा. उन 7 मिनटों में केवल उम्मीद और विज्ञान का साथ होगा.

कब और कहां गिरेगा स्पेसक्राफ्ट?

इस स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए नासा ने कैलिफोर्निया के सैन डिएगो (San Diego) तट के पास प्रशांत महासागर का इलाका चुना है. वहां अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा जहाज (USS John P. Murtha) पहले से ही तैनात है, जो स्पेसक्राफ्ट के गिरते ही उसे समंदर से बाहर निकाल लेगा. अमेरिकी समय के अनुसार यह लैंडिंग शुक्रवार, 10 अप्रैल को होनी है. इसे आप भारत में शनिवार, 11 अप्रैल की सुबह करीब 5:37 बजे देख पाएंगे.

11 पैराशूट और समंदर में गोता

समंदर की लहरों को छूने से पहले स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कम करना सबसे बड़ा काम है. इसके लिए एक-एक करके 11 पैराशूट खुलेंगे. ये पैराशूट स्पेसक्राफ्ट की भीषण रफ्तार को कम करके महज 30 किमी/घंटा तक ले आएंगे, जिससे ओरियन कैप्सूल धीरे से समंदर में गिरेगा. इसे 'स्प्लैशडाउन' कहा जाता है.

लैंडिंग आप लाइव कहां देख सकते हैं

इस मिशन की वापसी को आप घर बैठे नासा के प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देख सकते हैं. इसमें सबसे आसान NASA का YouTube Channel है. इसके साथ ही NASA App और वेबसाइट पर आपको पल-पल का अपडेट मिल जाएगा. यहां आप स्पेसक्राफ्ट के अंदर का डेटा भी देख पाएंगे. साथ ही नासा के 'X' (ट्विटर) और फेसबुक पेज पर भी इसकी पल-पल की जानकारी मिलेगी.

क्यों खास है ये दिन?

आज की सफल लैंडिंग यह साबित कर देगी कि नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट और SLS रॉकेट इंसानों को चांद तक ले जाने और सुरक्षित वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यह आर्टेमिस III मिशन के लिए नींव रखेगा, जिसमें इंसान चांद की सतह पर कदम रखेगा.

क्या है 'स्किप री-एंट्री' का खतरा?

इस बार नासा एक अनोखा प्रयोग कर रहा है, जिसमें स्पेसक्राफ्ट सीधे वायुमंडल में नहीं घुसेगा, बल्कि एक बार हवा की ऊपरी परत से टकराकर वापस 'उछलेगा' और फिर दोबारा अंदर आएगा. इससे स्पेसक्राफ्ट के अंदर का तापमान और झटका कम लगेगा, लेकिन यह तकनीक बहुत सटीक होनी चाहिए.

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