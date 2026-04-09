सुरक्षित लौटेंगे Artemis 2 के जांबाज? 2,700°C की गर्मी और टूटता संपर्क... जानें नासा को सता रहा है किस बात का डर

Artemis II Orion Heading Home: नासा (NASA) के Artemis-2 मिशन ने चांद की परिक्रमा कर और दूरी का नया रिकॉर्ड बनाकर अपना आधा सफर शानदार तरीके से पूरा कर लिया है. लेकिन अब मिशन का असली खेल शुरू हुआ है. ओरियन (Orion) कैप्सूल में सवार चारों एस्ट्रोनॉट्स रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं. वैज्ञानिकों के लिए यह समय सबसे खतरनाक है, क्योंकि अब स्पेसक्राफ्ट को उस 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना है, जिसने पिछली बार नासा की नींद उड़ा दी थी. नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसाकमैन और उनकी टीम इस समय ओरियन के हीट शील्ड (Heat Shield) पर पैनी नजर रखे हुए हैं. जेरेड आइजकमैन (Jared Isaacman) ने सोशल मीडिया पर क्रू को बधाई देते हुए अपनी टीम को याद दिलाया कि मिशन तब तक खत्म नहीं होता, जब तक पैराशूट सुरक्षित तरीके से समंदर में न खुल जाएं. आइए समझते हैं कि इस वापसी में खतरा क्या है और नासा के लिए यह इतना अहम क्यों है.

वापसी में सबसे बड़ा डर क्या है?

नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड आइजकमैन ने माना है कि जब तक कैप्सूल समुद्र में सुरक्षित गिर (Splashdown) नहीं जाता, तब तक उनकी धड़कनें बढ़ी रहेंगी. इसका सबसे बड़ा कारण ओरियन कैप्सूल की 'हीट शील्ड' (Heat Shield) है. क्योंकि जब ओरियन कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो इसकी रफ्तार करीब 40,000 किमी प्रति घंटा होगी. इस रफ्तार पर हवा के घर्षण से कैप्सूल के बाहर का तापमान 2,760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. यह सूरज की सतह के तापमान का लगभग आधा है. इससे पहले 2022 में आर्टेमिस 1 मिशन के दौरान हीट शील्ड के कुछ टुकड़े टूटकर गिर गए थे, जिसकी उम्मीद नासा को नहीं थी.

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'हीट शील्ड' का सबसे बड़ा खतरा क्यों?

नासा के प्रशासक (NASA Administrator) ने माना है कि जब तक एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रूप से पानी में नहीं उतर जाते, तब तक उनकी धड़कनें बढ़ी रहेंगी. इस डर का मुख्य कारण ओरियन (Orion) कैप्सूल की हीट शील्ड है. क्योंकि 2022 में मानव रहित आर्टेमिस 1 मिशन के दौरान वापसी के समय हीट शील्ड के कुछ टुकड़े उम्मीद के विपरीत जलकर झड़ गए थे. जांच में पाया गया कि शील्ड के अंदर फंसी गैसों ने ज्यादा गर्मी के कारण दबाव बनाया, जिससे उसमें दरारें आ गईं. ऐसे में इस बार इस सिस्टम को पहले से ज्यादा बेहतर किया गया है.

घर वापसी की यात्रा शुरू

चंद्रमा के चारों तरफ एक सफल 'लूप' पूरा करने के बाद, ओरियन स्पेसक्राफ्ट अब पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने न केवल चंद्रमा के सुदूर हिस्से (Far Side) की तस्वीरें लीं, बल्कि भविष्य के मंगल मिशनों के लिए महत्वपूर्ण डेटा भी जुटाया है.

आर्टेमिस 1 से ली गई सीख

नासा के एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि पिछले मानव रहित आर्टेमिस 1 मिशन के दौरान हीट शील्ड में कुछ छोटे हिस्से (Charring) टूट गए थे. हालांकि, इस बार वैज्ञानिकों ने उसमें सुधार किए हैं, जिससे एस्ट्रोनॉट्स पर कोई आंच न आए. आर्टेमिस 1 की विफलता से सबक लेते हुए नासा ने आर्टेमिस 2 के लिए वापसी का रास्ता (trajectory) बदल दिया है. इस बार स्पेसक्राफ्ट स्किप मैन्यूवर (हवा में उछलना) के बजाय अधिक सीधा और तेज रास्ता अपनाएगा, जिससे हीट शील्ड पर दबाव कम समय के लिए रहे. नासा के इस मिशन में प्राइवेट प्लेयर्स ने भी अपना रोल निभाया है. स्पेसएक्स के पोलारिस डॉन मिशन के कमांडर जेरेड इसाकमैन ने भी इस मिशन की सफलता को लेकर उत्साह जताया है.

री-एंट्री के दौरान क्या होगा?

जैसे ही ओरियन कैप्सूल लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल के अंदर आएगा, वैसे ही घर्षण के कारण कैप्सूल के बाहर का तापमान 2,760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. ज्यादा गर्मी के कारण कैप्सूल के चारों तरफ प्लाज्मा की एक परत बन जाएगी, जिससे कुछ मिनटों के लिए मिशन कंट्रोल और चालक दल के बीच रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा. करीब 5 से 7 मिनट तक मिशन कंट्रोल का एस्ट्रोनॉट्स से कोई संपर्क नहीं रहेगा. यह वही समय होगा, जब पूरी दुनिया की सांसें थमी होंगी.

11 पैराशूट और समंदर में जंप

एक बार जब ओरियन की रफ्तार कम हो जाएगी, तो इसके 11 पैराशूट एक-एक करके खुलेंगे. ये पैराशूट स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को 40,000 किमी प्रति घंटा से घटाकर महज 30 किमी प्रति घंटा कर देंगे. इसके बाद स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया के तट के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैशडाउन (लैंडिंग) करेगा, जहां अमेरिकी नौसेना की टीम पहले से तैनात होगी.

एस्ट्रोनॉट्स की सिक्योरिटी सबसे पहले

आपको बता दें कि नासा ने मिशन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है. क्योंकि आर्टेमिस-2 कोई टेस्ट फ्लाइट नहीं है, इसमें चार कीमती जानें सवार हैं. नासा ने इस बार स्पेसक्राफ्ट के अंदर 'एबॉर्ट सिस्टम' और 'लाइफ सपोर्ट' को इतना सटीक बनाया है कि किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में कैप्सूल तुरंत अलग हो सकता है.

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